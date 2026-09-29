Biedronka tnie cenę podstawowego produktu. Przy zakupie sześciu sztuk wychodzi 1,49 zł
Biedronka mocno obniża cenę produktu, który regularnie trafia do koszyków Polaków. Przy zakupie sześciu opakowań cena jednostkowa spada do zaledwie 1,49 zł. Promocja obowiązuje tylko przez trzy dni – od poniedziałku 28 do środy 30 września. Jest jednak ważny warunek: żeby otrzymać taką cenę, trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Końcówka września przynosi kolejną mocną promocję w Biedronce. Tym razem nie chodzi o słodycze, kosmetyki czy produkt sezonowy, ale o jeden z najbardziej podstawowych artykułów spożywczych.
Najniższa cena jest jednak dostępna dopiero przy większym zakupie.
Dopiero tutaj Biedronka zdradza produkt. Chodzi o mleko
Promocją objęte jest mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc. w opakowaniach 1-litrowych.
Przy zakupie sześciu sztuk cena jednego litra spada do:
1,49 zł.
Oznacza to, że za cały sześciopak klient zapłaci:
6 × 1,49 zł = 8,94 zł.
To cena, która może szczególnie zainteresować większe rodziny oraz osoby regularnie wykorzystujące mleko do kawy, płatków, naleśników czy gotowania.
Jest jeden ważny warunek
Cena 1,49 zł za litr nie obowiązuje przy zakupie pojedynczego kartonu.
Aby skorzystać z oferty, trzeba kupić sześć sztuk oraz użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.
Warto więc zwrócić uwagę na warunki promocji jeszcze przed podejściem do kasy. Bez spełnienia wymaganej liczby produktów cena promocyjna może nie zostać naliczona.
Promocja potrwa tylko do środy
Czasu na skorzystanie z oferty nie ma dużo.
Promocja obowiązuje od 28 do 30 września 2026 roku, czyli kończy się już w środę.
W przypadku produktów podstawowych krótki termin i konieczność zakupu większej liczby sztuk sprawiają, że część klientów może zdecydować się od razu na większe zakupy.
Sześć litrów za mniej niż 9 zł
Najbardziej przemawiające do wyobraźni jest proste przeliczenie.
Przy cenie 1,49 zł za litr:
6 litrów kosztuje 8,94 zł,
12 litrów – 17,88 zł,
18 litrów – 26,82 zł,
o ile regulamin promocji i ewentualny limit na kartę pozwalają na wielokrotne skorzystanie z ceny promocyjnej.
Przed zakupem większej liczby opakowań warto więc sprawdzić w aplikacji lub gazetce limit obowiązujący na jedną kartę Moja Biedronka.
Sieci walczą cenami podstawowych produktów
Promocja Biedronki wpisuje się w serię mocnych ofert na artykuły codziennego użytku. W ostatnich dniach sieci handlowe obniżają ceny m.in. mleka, masła, kawy, mięsa, warzyw i owoców.
W przypadku tej oferty uwagę przyciąga przede wszystkim poziom ceny: 1,49 zł za litr mleka UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina przy zakupie sześciu sztuk z kartą Moja Biedronka.
Oferta jest krótkoterminowa. Obowiązuje tylko do środy 30 września, dlatego osoby planujące większe zakupy powinny pamiętać zarówno o terminie, jak i wymaganej liczbie sześciu opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.