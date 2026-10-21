Biedronka tnie ceny nawet o 34 proc.! Tylko do środy wielka promocja na popularne produkty. Ceny od 2,49 zł
Biedronka przygotowała dwudniową akcję promocyjną, która może zainteresować osoby planujące codzienne zakupy. W ramach „Festiwalu Nabiału” sieć obniżyła ceny jogurtów, kefirów i serów nawet o 34 proc. Wybrane produkty kosztują już od 2,49 zł. Jest jednak ważny szczegół – oferta obowiązuje wyłącznie we wtorek i środę, 20–21 października.
Biedronka z wielką promocją na nabiał. Ceny mocno w dół
W sklepach Biedronka trwa kolejna odsłona akcji „Festiwal Nabiału”. Tym razem sieć przygotowała obniżki na produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych polskich rodzin.
Promocja obejmuje między innymi jogurty z dodatkami, kefiry owocowe, naturalne kefiry proteinowe oraz sery sałatkowe.
Największe rabaty sięgają 34 proc., a najtańszy produkt objęty przedstawioną ofertą kosztuje 2,49 zł.
Co ważne, promocja ma charakter dwudniowy. Klienci mogą skorzystać z obniżonych cen wyłącznie 20 i 21 października 2026 roku.
Jogurty i kefiry znacznie taniej. Oto nowe ceny
Jedną z propozycji jest jogurt z granolą Fruvita w opakowaniu 230 g. Produkt przeceniono o 34 proc. i można go kupić za 3,69 zł.
To propozycja dla osób, które szukają szybkiego śniadania lub przekąski do pracy czy szkoły.
Na promocję trafiły również kefiry owocowe Mleczna Dolina w butelkach 400 g. W tym przypadku cena spadła do 2,49 zł za sztukę, a obniżka wynosi 32 proc.
Klienci mogą wybierać spośród dostępnych wariantów smakowych, w tym owocowych połączeń widocznych w materiałach promocyjnych sieci.
Kefir proteinowy i ser sałatkowy również przecenione
Na tym nie kończą się obniżki. Biedronka przygotowała także promocję na kefir proteinowy naturalny Go Active w opakowaniu 420 g.
Jego cena została obniżona o 34 proc. i wynosi obecnie 3,69 zł.
Produkt może zainteresować osoby, które zwracają uwagę na zawartość białka w codziennej diecie.
W ofercie znalazł się również ser sałatkowo-kanapkowy Delikate w opakowaniu 270 g. Cena została obniżona o 22 proc. – z 5,09 zł do 3,99 zł.
Ser można wykorzystać do przygotowania sałatek, kanapek, zapiekanek i innych prostych posiłków.
Tylko dwa dni na zakupy. Promocja kończy się 21 października
Z najnowszej oferty Biedronki wynika, że klienci mogą kupić wybrane produkty nabiałowe w następujących cenach:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Jogurt z granolą Fruvita, 230 g
|3,69 zł
|34%
|Kefir owocowy Mleczna Dolina, 400 g
|2,49 zł
|32%
|Kefir proteinowy Go Active, 420 g
|3,69 zł
|34%
|Ser sałatkowo-kanapkowy Delikate, 270 g
|3,99 zł
|22%
Promocja obowiązuje tylko do środy, 21 października. Dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu.
Dla klientów planujących zakupy spożywcze to okazja, aby zapłacić mniej za produkty wykorzystywane na co dzień. Warto jednak pamiętać, że nabiał wymaga odpowiedniego przechowywania, dlatego wielkość zakupów najlepiej dopasować do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa domowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.