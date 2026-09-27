Biedronka właśnie ogłosiła gigantyczną promocję. Tylko w poniedziałek słodycze będą rozdawane gratis
iedronka przygotowała jednodniową promocję, która może przyciągnąć do sklepów wielu miłośników słodyczy. Tylko w poniedziałek 28 września przy zakupie trzech dowolnych słodyczy Kinder najtańszy produkt będzie bezpłatny. Poszczególne rodzaje można dowolnie łączyć, ale klienci muszą pamiętać o karcie lub aplikacji oraz dziennym limicie.
Akcja obejmie wszystkie słodycze Kinder uczestniczące w promocji. Na grafice sieci widać między innymi Kinder Chocolate, Kinder Bueno oraz Kinderini, ale możliwość swobodnego mieszania produktów oznacza, że nie trzeba wkładać do koszyka trzech identycznych opakowań.
Trzeci produkt Kinder będzie bezpłatny
Mechanizm promocji „2+1 gratis” jest prosty. Klient wybiera trzy objęte akcją słodycze, a Biedronka nalicza rabat odpowiadający wartości najtańszego produktu.
Można więc połączyć różne smaki, rodzaje i wielkości opakowań. Najbardziej opłacalne będzie jednak wybranie produktów w podobnych cenach. Jeżeli jeden z nich będzie znacznie tańszy od pozostałych, właśnie jego wartość stanie się podstawą rabatu.
Zgodnie z informacją na grafice rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie artykuły promocyjne znajdujące się na paragonie.
Potrzebna będzie karta Moja Biedronka albo aplikacja
Promocja nie zostanie naliczona każdemu klientowi automatycznie. Przy kasie należy zeskanować kartę Moja Biedronka albo kod przypisany do konta w aplikacji mobilnej.
Przed zapłaceniem warto sprawdzić na ekranie kasy lub na paragonie, czy rabat został prawidłowo uwzględniony.
Obowiązuje ścisły limit
Sieć wprowadziła limit wynoszący dziewięć produktów dziennie na jedną kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że jeden klient może otrzymać maksymalnie trzy produkty gratis.
Rozliczenie wygląda następująco:
- 3 produkty – 1 najtańszy gratis,
- 6 produktów – 2 najtańsze gratis,
- 9 produktów – 3 najtańsze gratis.
Zakupy przekraczające limit nie będą już objęte dodatkowym rabatem.
Wielka promocja potrwa tylko jeden dzień
Oferta została zaplanowana wyłącznie na poniedziałek 28 września. We wtorek standardowe ceny mają powrócić, dlatego osoby zainteresowane akcją mają tylko jeden dzień na zakupy.
Promocje popularnych słodyczy często cieszą się dużym zainteresowaniem. W poszczególnych sklepach dostępność konkretnych wariantów może się różnić, dlatego największy wybór prawdopodobnie będzie dostępny rano.
Najważniejsze warunki to: zakup trzech słodyczy Kinder objętych akcją, użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz zachowanie limitu dziewięciu produktów dziennie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.