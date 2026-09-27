W warszawskim metrze pojawiły się nowe oznaczenia. Pasażerowie powinni wiedzieć, dokąd prowadzą
Na stacji metra Wilanowska rozpoczął się test specjalnego systemu informacji dla pasażerów. Nowe znaki mają wskazywać najkrótszą drogę do autobusów zastępczych uruchamianych podczas awarii, zamknięcia stacji lub przerwy w kursowaniu pociągów. Jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, może zostać wykorzystane również w innych miejscach.
Nagłe zatrzymanie ruchu metra potrafi wywołać ogromne zamieszanie. Pasażerowie opuszczają perony i próbują ustalić, gdzie zatrzymują się autobusy zastępcze. Problem jest szczególnie odczuwalny na dużych węzłach przesiadkowych, gdzie poszczególne przystanki znajdują się przy różnych ulicach.
Warszawski Transport Publiczny rozpoczął więc na stacji Wilanowska test oznakowania prowadzącego bezpośrednio do przystanków zastępczej linii ZM1.
Znaki wskażą drogę do autobusów ZM1
Nowe informacje rozmieszczono w kilku punktach wykorzystywanych przez pasażerów. Oznaczenia pojawiły się:
- przy wyjściach ze stacji metra,
- na ławkach znajdujących się na peronach,
- na przystankach obsługiwanych przez autobusy zastępcze.
Ich zadaniem jest przeprowadzenie pasażera od peronu aż do miejsca, z którego odjeżdża linia ZM1. Jednocześnie przystanki autobusów zastępczych mają znajdować się w stałych lokalizacjach. Ma to ograniczyć sytuacje, w których podróżni podczas każdej awarii muszą od nowa szukać właściwego miejsca odjazdu.
Dlaczego wybrano stację Wilanowska?
Wilanowska jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych na południu Warszawy. Pasażerowie przesiadają się tam między metrem, autobusami i tramwajami, a w pobliżu działa także dworzec autobusowy.
W przypadku zatrzymania metra duża liczba osób jednocześnie wychodzi ze stacji i próbuje znaleźć alternatywny środek transportu. Czytelne wskazówki mogą więc ograniczyć tłok, dezorientację oraz konieczność pytania pracowników o drogę do odpowiedniego przystanku.
System zostanie jeszcze rozbudowany
Obecne znaki są dopiero pierwszą częścią testu. W następnym etapie na ścianach stacji mają pojawić się piankowe naklejki tworzące dalszą trasę od peronu do wyjścia.
Zmienić ma się również wygląd gablot informacyjnych znajdujących się na peronach. Dyżurny stacji otrzyma zestaw przygotowanych wcześniej plakatów oraz instrukcję wskazującą, w których miejscach należy je umieścić.
Materiały będą wykorzystywane przede wszystkim wtedy, gdy stacja zostanie zamknięta albo pociągi przestaną się na niej zatrzymywać.
Komunikacja zastępcza pojawia się podczas nagłych utrudnień
Autobusy zastępcze są uruchamiane, gdy ruch metra nie może być kontynuowany. Powodem może być między innymi awaria techniczna, pozostawiony bez opieki bagaż lub inne zdarzenie wymagające czasowego zamknięcia stacji albo fragmentu linii.
Pojazdy przejmują pasażerów metra i kursują do czasu przywrócenia normalnego ruchu pociągów. Samo wysłanie autobusów na ulice nie rozwiązuje jednak całego problemu. Podróżni muszą jeszcze szybko dowiedzieć się, gdzie znajduje się właściwy przystanek.
Nowy system ma sprawić, że nie będą musieli szukać informacji na własną rękę.
Na razie jest to program testowy
Oznakowanie na Wilanowskiej ma charakter pilotażowy. WTP będzie mogło sprawdzić, czy znaki są dobrze widoczne, zrozumiałe i rzeczywiście pomagają pasażerom dotrzeć do komunikacji zastępczej.
Podróżni korzystający ze stacji powinni zwrócić uwagę na symbole linii ZM1. Na co dzień mogą wyglądać jak zwykły element informacji pasażerskiej, ale podczas poważniejszej awarii wskażą najkrótszą drogę do autobusów zastępujących metro.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.