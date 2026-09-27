Gigantyczna wyprzedaż wystartowała w Lidlu. Ceny spadły nawet o połowę, a trzeci produkt jest za darmo
Lidl uruchomił dużą internetową promocję na odzież sportową, obuwie oraz akcesoria potrzebne podczas treningu i wypoczynku. Część produktów została przeceniona nawet o 50 procent, ale największą korzyść przynosi akcja „3 w cenie 2”. Przy zakupie trzech rzeczy najtańszą z nich sklep oddaje za darmo. Trzeba jednak bardzo się spieszyć, ponieważ promocja kończy się 27 września lub wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy.
Akcja została przygotowana dla klientów kupujących na stronie Lidl.pl. Obejmuje wybrane artykuły z kategorii „Sport i wypoczynek”, a produkty można dowolnie łączyć.
Aby otrzymać rabat, podczas jednej transakcji trzeba kupić przynajmniej trzy towary uczestniczące w promocji. Wówczas cena najtańszego zostanie odjęta od wartości zamówienia.
Kup trzy, zapłać tylko za dwa
Mechanizm akcji jest prosty:
- przy zakupie trzech produktów najtańszy jest bezpłatny,
- przy sześciu produktach rabat obejmuje dwie najtańsze rzeczy,
- przy dziewięciu produktach klient nie zapłaci za trzy najtańsze artykuły.
Towary można dowolnie mieszać, dlatego nie trzeba zamawiać trzech identycznych produktów. Do koszyka mogą trafić na przykład kurtka, legginsy i sportowa koszulka.
Jeżeli kilka najtańszych rzeczy ma tę samą cenę, rabat zostanie odpowiednio rozliczony przez system sklepu.
Legginsy sportowe przecenione o połowę
Wśród najmocniej przecenionych produktów znalazły się damskie legginsy sportowe Crivit. Ich cena spadła z 39,99 zł do 19,99 zł, czyli o 50 procent.
Inny model legginsów funkcjonalnych kosztuje 22,99 zł zamiast 39,99 zł, co oznacza obniżkę o 42 procent.
W ofercie widoczne są również:
- damskie koszulki funkcjonalne – od 17,99 zł,
- spódnica sportowa 2 w 1 – 19,99 zł,
- opaska sportowa na kolano – 19,99 zł,
- męska koszulka funkcjonalna – 24,99 zł,
- trzy pary sportowych skarpet Nike – od 32 zł,
- męskie szorty Nike – od 46,80 zł.
Przy połączeniu trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich zostanie naliczony za 0 zł.
Kurtki i buty także objęte akcją
Lidl przecenił również odzież przeznaczoną na chłodniejsze i deszczowe dni. Męska kurtka softshell z kapturem kosztuje 59,90 zł, a dziecięcy model można kupić za 49,99 zł.
Na stronie znalazły się także:
- damska parka przeciwdeszczowa – 74,99 zł z Lidl Plus,
- męska kurtka przeciwdeszczowa – 94,99 zł z Lidl Plus,
- męskie buty trekkingowe – 99,99 zł,
- damskie spodnie funkcjonalne – 119 zł.
To właśnie przy droższych produktach akcja „3 w cenie 2” może dać największą oszczędność. Trzeba jednak pamiętać, że rabat zawsze obejmuje najtańszą rzecz w koszyku.
Sportowe akcesoria od 19,99 zł
Wyprzedaż nie ogranicza się do ubrań. Wśród produktów objętych ofertą widoczne są również akcesoria treningowe i turystyczne:
- trener postawy – 19,99 zł,
- mata do akupresury z poduszką – 44,99 zł,
- zestaw czterech taśm kinezjologicznych – 34,99 zł,
- nóż z krzesiwem – 24,99 zł,
- okulary pływackie – 19,99 zł,
- stojak montażowy do roweru – 169 zł.
Dostępność poszczególnych rozmiarów i wariantów może się szybko zmieniać.
Zostały ostatnie godziny promocji
Akcja obowiązuje na Lidl.pl od 24 do 27 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Nie dotyczy całego asortymentu sportowego, lecz wyłącznie produktów wskazanych na specjalnej stronie promocji.
Klienci powinni przed dokonaniem płatności sprawdzić, czy wszystkie wybrane rzeczy są oznaczone jako uczestniczące w akcji i czy rabat został prawidłowo naliczony w koszyku.
Najważniejsza zasada brzmi: minimum trzy artykuły objęte promocją w ramach jednej transakcji. Przy mniejszej liczbie produktów rabat nie zostanie przyznany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.