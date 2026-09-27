Gdy telefony nagle przestaną działać, rodzina ma zrobić jedną rzecz. Rząd wydał instrukcję
Awaria sieci może zastać domowników w zupełnie różnych miejscach: rodziców w pracy, dzieci w szkole, a seniorów poza domem. Jeśli telefony i Internet przestaną działać, samo zapisanie numerów w smartfonie nie wystarczy. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje, co rodzina powinna ustalić wcześniej. Kluczowe są dwa miejsca spotkania, kontakty zapisane na papierze oraz jasny podział zadań.
Nie chodzi wyłącznie o zagrożenie militarne. Instrukcja obejmuje również powodzie, pożary, blackouty, awarie infrastruktury, skażenia i cyberataki. Zalecenia są dobrowolne, a publikacja poradnika nie oznacza ostrzeżenia przed nadchodzącym atakiem.
Kryzys może zastać rodzinę poza domem
W sytuacji awaryjnej największym problemem nie zawsze jest brak jedzenia czy wody. Znacznie wcześniej może pojawić się niepewność: gdzie są dzieci, czy senior bezpiecznie dotarł do domu i dokąd udać się, jeśli powrót do mieszkania okaże się niemożliwy.
Sieć komórkowa może zostać przeciążona, telefon może się rozładować, a internet i komunikatory przestać działać. Dlatego oficjalne zalecenia mówią o przygotowaniu rodzinnego planu kryzysowego jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia.
Każdy domownik powinien wiedzieć, co ma zrobić samodzielnie, zamiast czekać na instrukcję przesłaną przez telefon.
Rząd zaleca wyznaczenie dwóch miejsc spotkania
Rodzina powinna ustalić nie jedno, ale dwa punkty zbiórki:
- pierwszy w pobliżu domu,
- drugi poza miejscowością zamieszkania.
Pierwszy może być potrzebny podczas ewakuacji budynku, pożaru albo lokalnej awarii. Drugi ma znaczenie wtedy, gdy większy obszar zostanie odcięty, a powrót do domu będzie niemożliwy.
Miejsca powinny być znane wszystkim domownikom i możliwe do odnalezienia bez korzystania z mapy w telefonie. Warto także ustalić kolejność działania: gdzie udać się najpierw, jak długo czekać i kiedy przejść do punktu zapasowego. Rząd rekomenduje regularne aktualizowanie oraz ćwiczenie takiego planu.
Numery nie powinny być zapisane wyłącznie w smartfonie
Podczas awarii telefon może pozostać bez zasięgu lub zasilania. Dlatego najważniejsze numery i adresy dobrze mieć również w wersji papierowej.
Prosta karta kontaktowa może zawierać:
- numery telefonów domowników,
- adresy szkoły i miejsca pracy,
- adres najbliższego punktu spotkania,
- lokalizację punktu zapasowego,
- informacje o przyjmowanych lekach i alergiach,
- numer do osoby mieszkającej poza najbliższą okolicą,
- numer alarmowy 112.
Kopię warto umieścić w plecaku, samochodzie oraz w bezpiecznym miejscu w domu. Dzieci powinny wiedzieć, komu mogą pokazać kartę i do kogo zwrócić się po pomoc.
Dzieci i seniorzy powinni mieć identyfikatory
Rządowy poradnik zaleca przygotowanie dla dzieci oraz osób starszych identyfikatorów zawierających imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. Taki prosty dokument może pomóc w przypadku ewakuacji, zagubienia albo rozdzielenia rodziny.
Zalecenia obejmują również zwierzęta. Powinny być oznaczone lub zaczipowane, a ich właściciele powinni wcześniej ustalić, kto zabierze je podczas ewakuacji.
Własny plecak powinien mieć każdy domownik
Oficjalna instrukcja zakłada, że każdy członek rodziny powinien mieć przygotowany własny plecak ewakuacyjny. Dotyczy to również dzieci, choć zawartość i ciężar muszą być dostosowane do ich wieku.
W podstawowym wyposażeniu mogą znaleźć się dokumenty lub ich kopie, woda, żywność, leki, latarka, radio, powerbank, gotówka, odzież oraz papierowa mapa. Ważne, aby domownicy wiedzieli, gdzie znajdują się plecaki i mogli zabrać je bez długiego pakowania.
Taki plan można przećwiczyć w kilkanaście minut
Nie trzeba organizować skomplikowanego szkolenia. Wystarczy przeprowadzić krótką rozmowę i odpowiedzieć wspólnie na kilka pytań:
- Gdzie spotykamy się, jeśli nie możemy wrócić do domu?
- Co robimy, jeśli telefony nie działają?
- Kto odbiera dzieci lub pomaga seniorowi?
- Kto zabiera dokumenty, leki i zwierzęta?
- Jak dotrzemy do drugiego punktu bez nawigacji?
- Z kim kontaktujemy się poza naszą miejscowością?
Dziecko powinno jednocześnie wiedzieć, że podczas zagrożenia w szkole wykonuje polecenia nauczycieli i służb. Rodzinny plan nie może oznaczać samodzielnego opuszczania bezpiecznego miejsca.
Zapasy nie wystarczą, jeśli rodzina nie wie, co robić
Woda, jedzenie, leki, radio i powerbank pozostają podstawą przygotowania na pierwsze 72 godziny. Równie ważny jest jednak plan działania.
Pełna spiżarnia nie pomoże osobie, która nie może wrócić do domu, skontaktować się z bliskimi ani ustalić, gdzie ma ich szukać. Dlatego rządowe zalecenia łączą domowe zapasy z przygotowaniem kontaktów, punktów spotkania i procedur dla całej rodziny.
To nie jest powód do paniki ani sygnał, że nadchodzi konkretne zagrożenie. To zabezpieczenie na sytuację, w której rzeczy używane codziennie — prąd, internet, telefon i płatności elektroniczne — mogą przez pewien czas po prostu nie działać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.