Biedronka wydała pilny komunikat. Od 12 października ważna zmiana dla milionów klientów. Sprawdź telefon
Klienci Biedronki powinni jak najszybciej sprawdzić swoje telefony. Od poniedziałku, 12 października, obowiązują nowe wymagania dotyczące popularnej aplikacji sieci handlowej. Osoby, które nie zainstalowały odpowiedniej aktualizacji, mogą mieć problem z dostępem do elektronicznej karty lojalnościowej, indywidualnych rabatów i innych funkcji.
Biedronka zmienia zasady korzystania z aplikacji. Klienci muszą zareagować
Popularna sieć handlowa poinformowała użytkowników swojej aplikacji o istotnej zmianie technicznej. Od 12 października 2026 roku do korzystania z programu na telefonie niezbędna jest aplikacja w wersji co najmniej 2.24.
Dla klientów, którzy regularnie robią zakupy i korzystają z promocji dostępnych za pośrednictwem smartfona, może to mieć duże znaczenie.
W aplikacji Biedronki znajdują się bowiem nie tylko elektroniczna karta Moja Biedronka, ale również aktualne gazetki, skaner cen oraz oferty przygotowane dla poszczególnych użytkowników.
Osoby posiadające starszą wersję aplikacji mogą utracić możliwość korzystania z tych funkcji do czasu przeprowadzenia aktualizacji.
Możesz stracić dostęp do promocji. Wystarczy sprawdzić jedną rzecz
Największe utrudnienia mogą odczuć klienci, którzy zrezygnowali z noszenia plastikowej karty i podczas zakupów posługują się wyłącznie telefonem.
Jeżeli aplikacja nie zostanie zaktualizowana, wyświetlenie elektronicznej karty może okazać się niemożliwe. Problem może dotyczyć także sprawdzania indywidualnych ofert oraz aktywowania wybranych promocji.
Nie oznacza to jednak, że klient automatycznie traci zgromadzone konto lojalnościowe.
Zmiana dotyczy działania aplikacji mobilnej, a nie likwidacji programu Moja Biedronka.
Jak sprawdzić, czy aplikacja Biedronki wymaga aktualizacji?
Procedura jest prosta i zajmuje zazwyczaj kilkadziesiąt sekund.
Należy uruchomić aplikację Biedronka, następnie przejść do zakładki „Więcej”. Na dole ekranu znajduje się informacja o zainstalowanej wersji.
Jeżeli telefon pokazuje starszą wersję niż 2.24, konieczne jest pobranie aktualizacji.
Można to zrobić za pośrednictwem sklepu Google Play, App Store lub AppGallery, zależnie od używanego urządzenia.
Termin już minął. Czy można jeszcze zaktualizować aplikację?
Tak. Data 12 października oznacza rozpoczęcie obowiązywania nowych wymagań technicznych. Nie jest terminem bezpowrotnego usunięcia konta.
Klienci, którzy nie zdążyli przeprowadzić aktualizacji, mogą zrobić to również teraz.
Warto sprawdzić telefon przed kolejną wizytą w sklepie, szczególnie jeżeli planujemy korzystać z ofert wymagających aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.