Biedronka wyprzedaje magazyny! Ceny spadły nawet o 59 proc. Sprzęt za 349 zł teraz kosztuje 139 zł. Zostały ostatnie sztuki!
Wielka wyprzedaż w internetowym sklepie Biedronki nabiera tempa. W sekcji „Ostatnie sztuki” pojawiły się kolejne przecenione produkty do domu, ogrodu i warsztatu. Rolety, elektronarzędzia, odkurzacze i wyposażenie dziecięce można kupić nawet o kilkadziesiąt procent taniej. Niektóre obniżki przekraczają 200 zł, a przy wybranych artykułach sklep informuje, że zostały zaledwie trzy egzemplarze.
Biedronka tnie ceny. Roleta przeceniona aż o 59 procent
Jedną z największych obniżek w przedstawionej ofercie objęto żaluzję drewnopodobną Decoteam w kolorze białego dębu.
Produkt o wymiarach 80 × 230 cm kosztował wcześniej 349 zł.
Teraz jego cena wynosi zaledwie 139 zł.
To aż 210 zł oszczędności, czyli około 60 procent ceny odniesienia.
Na stronie sklepu pojawił się komunikat informujący o ośmiu pozostałych egzemplarzach.
To propozycja dla osób planujących odświeżenie mieszkania bez wydawania dużych pieniędzy.
Oświetlenie do domu za grosze. Lampy przecenione o ponad połowę
Biedronka przygotowała również mocne rabaty na oświetlenie.
Lampa sufitowa Sanico Goldlux Milano z czterema punktami świetlnymi została przeceniona z 319 zł do 139 zł.
To obniżka o 180 zł, czyli około 55 procent.
Jeszcze tańszy jest naświetlacz LED Sanico Milky PIR o mocy 10 W, z czujnikiem ruchu.
Jego cena spadła z 34,99 zł do 19,99 zł.
Urządzenie ma klasę szczelności IP65, dlatego może zainteresować osoby szukające oświetlenia do zastosowań zewnętrznych zgodnych z instrukcją producenta.
Przy naświetlaczu widniała informacja o trzech pozostałych sztukach.
Elektronarzędzia mocno przecenione. Nawet 100 zł mniej
Wśród produktów objętych wyprzedażą znalazły się również narzędzia do prac remontowych i ogrodowych.
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa NAC CB20E-30-B40-S z ładowarką 42 W została przeceniona z 399 zł do 299 zł.
Młot udarowy Niteo o mocy 1050 W kosztuje 199 zł zamiast 299 zł.
Z kolei akumulatorowy pistolet do kleju Black+Decker na sztyfty o średnicy 7 mm, o napięciu 3,6 V, przeceniono ze 169 zł do 89,99 zł.
To niemal 80 zł oszczędności.
Warto jednak pamiętać, że niektóre elektronarzędzia akumulatorowe mogą wymagać osobnego zakupu akumulatora lub ładowarki. Przed zamówieniem należy sprawdzić dokładną zawartość zestawu.
Myjka ciśnieniowa za 199 zł. Biedronka dorzuca możliwość zakupu zestawu
Ciekawą propozycją jest myjka ciśnieniowa NAC 20 V PC-LI-20V.
Cena urządzenia została obniżona z 299 zł do 199 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 100 zł.
Przy produkcie widnieje również informacja o możliwości dodania zestawu startowego za 5 zł.
Nie oznacza to jednak, że dodatkowy zestaw jest automatycznie dołączony do myjki. Szczegółowe warunki trzeba sprawdzić przed zakupem.
Odkurzacz za 199 zł zamiast 319 zł
W ofercie znalazł się również odkurzacz workowy Prime3 SVC51 z filtrem HEPA.
Jego cena została obniżona z 319 zł do 199 zł.
To 120 zł oszczędności.
Produkt może zainteresować osoby poszukujące klasycznego odkurzacza do mieszkania, bez konieczności wydawania kilkuset złotych.
Meble balkonowe przecenione o połowę. Zestaw za 99 zł
Duże rabaty objęły także meble ogrodowe i balkonowe.
Zestaw składanych mebli kempingowych Jumi, obejmujący stolik i cztery stołki, został przeceniony ze 199 zł do 99 zł.
Oznacza to obniżkę o 50 procent.
Z kolei zestaw balkonowy Black Forest z dwoma krzesłami i stolikiem kosztuje 149 zł zamiast 199 zł.
To dobra okazja dla osób, które chcą kupić wyposażenie balkonu lub ogrodu poza sezonem.
Produkty dla dzieci również taniej. Zjeżdżalnia za 49,99 zł
W wyprzedaży nie zabrakło artykułów dla najmłodszych.
Składana zjeżdżalnia Palplay została przeceniona z 59,99 zł do 49,99 zł.
Z kolei krzesełko do karmienia MoMi Gojo kosztuje 149 zł zamiast 169 zł.
Przy obu produktach widnieją informacje o ograniczonej liczbie dostępnych sztuk.
Najciekawsze okazje w Biedronce. Sprawdzamy ceny
|Produkt
|Cena na wyprzedaży
|Oszczędność
|Żaluzja Decoteam 80 × 230 cm
|139 zł
|210 zł
|Lampa sufitowa Sanico Milano
|139 zł
|180 zł
|Odkurzacz Prime3 SVC51
|199 zł
|120 zł
|Myjka NAC 20 V
|199 zł
|100 zł
|Młot udarowy Niteo 1050 W
|199 zł
|100 zł
|Pilarka NAC z ładowarką
|299 zł
|100 zł
|Pistolet do kleju Black+Decker
|89,99 zł
|79,01 zł
|Zestaw kempingowy Jumi
|99 zł
|100 zł
|Naświetlacz LED Sanico
|19,99 zł
|15 zł
Ceny pochodzą z udostępnionych zrzutów ekranu internetowej oferty Biedronka Home. Ceny odniesienia zostały oznaczone przez sklep jako najniższe z 30 dni przed obniżką.
Zostały pojedyncze sztuki. Klienci muszą uważać na dostępność
Przy wielu produktach Biedronka wyświetla komunikaty informujące o niewielkiej liczbie egzemplarzy.
Na przedstawionych materiałach można zobaczyć między innymi informacje o trzech pozostałych sztukach myjki ciśnieniowej, pięciu sztukach stacji pogodowej i czterech sztukach zestawu balkonowego.
Stan magazynowy może zmieniać się w czasie rzeczywistym.
Dlatego zainteresowani zakupem powinni sprawdzić dostępność bezpośrednio na stronie sklepu.
Gdzie kupić przecenione produkty?
Promocje dostępne są w internetowym sklepie Biedronka Home, w sekcji „Ostatnie sztuki”.
Nie są to oferty obowiązujące automatycznie we wszystkich sklepach stacjonarnych Biedronki.
Przed zakupem warto sprawdzić koszty dostawy, warunki zwrotu i dokładną specyfikację produktu.
Wyprzedaż może być szczególnie interesująca dla osób planujących remont, zakup narzędzi lub wyposażenie domu. Rabaty sięgające 59 procent oraz oszczędności przekraczające 200 zł na jednym produkcie sprawiają, że część ofert wyraźnie wyróżnia się na tle standardowych cen.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.