Ogromne kary w Polsce! Nawet milion złotych za jeden błąd. Urzędnicy już ukarali 121 osób i podmiotów
Zakup samochodu za granicą może zakończyć się finansową katastrofą. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ostrzega przed przepisami, o których wielu kupujących nie ma pojęcia. W określonych przypadkach sprowadzenie uszkodzonego pojazdu do Polski może skutkować karą od 10 tysięcy do nawet miliona złotych. Inspektorzy ujawnili konkretne wyniki kontroli: 121 nałożonych kar na łączną kwotę ponad 1,2 miliona złotych. Problem może dotyczyć również osób, które korzystają z usług pośredników.
Ogromne kary w Polsce. Inspektorzy ujawnili wyniki kontroli
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie opublikował ostrzeżenie dotyczące sprowadzania uszkodzonych samochodów z zagranicy.
Z oficjalnych danych wynika, że od stycznia 2025 roku do lipca 2026 roku mazowieccy inspektorzy nałożyli 121 kar na łączną kwotę 1 277 000 zł.
To pokazuje, że nie chodzi wyłącznie o teoretyczne zagrożenie wynikające z przepisów. Postępowania są rzeczywiście prowadzone, a decyzje o karach już zapadają.
Powodem jest nielegalne przemieszczanie odpadów, do których w określonych okolicznościach może zostać zaliczony również sprowadzony samochód.
Kupiłeś uszkodzony samochód? Możesz mieć poważny problem
Wielu Polaków decyduje się na zakup pojazdu za granicą, ponieważ ceny bywają atrakcyjniejsze niż na krajowym rynku.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się samochody powypadkowe, które można kupić taniej i następnie naprawić.
Nie każdy jednak wie, że w świetle przepisów nie każdy uszkodzony pojazd musi zostać uznany za samochód przeznaczony do dalszego użytkowania.
W niektórych przypadkach może zostać zakwalifikowany jako odpad.
Znaczenie ma rzeczywisty stan techniczny pojazdu, a nie wyłącznie sposób jego opisania w ogłoszeniu sprzedaży.
Kiedy samochód może zostać uznany za odpad?
Inspekcja Ochrony Środowiska wskazuje kilka sytuacji, które mogą prowadzić do takiej kwalifikacji.
Dotyczy to między innymi pojazdów poważnie uszkodzonych, zdekompletowanych lub takich, których przywrócenie do sprawności jest technicznie albo ekonomicznie nieuzasadnione.
Samo uszkodzenie samochodu nie oznacza jednak automatycznie, że jest on odpadem.
Decydują okoliczności konkretnego przypadku, zakres uszkodzeń i kryteria stosowane przy ocenie pojazdu.
To ważne rozróżnienie, ponieważ przepisy nie zakazują zwykłego sprowadzania używanych ani naprawialnych samochodów.
Nawet milion złotych kary. Przepisy są wyjątkowo surowe
Największe konsekwencje finansowe wynikają z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Zgodnie z art. 32 ust. 1, w przypadku nielegalnego sprowadzenia odpadów wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na ich odbiorcę administracyjną karę pieniężną.
Jej wysokość może wynosić od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
Nie oznacza to, że każdy właściciel sprowadzonego samochodu zapłaci milion złotych. Jest to ustawowy górny limit sankcji przewidzianej dla określonego naruszenia.
WIOŚ informował również o projekcie zmiany przepisów, który przewidywał podniesienie minimalnej kary do 30 tys. zł. Sama zapowiedź projektu nie oznacza jednak, że wyższe minimum już obowiązuje.
Korzystasz z pośrednika? To nie zawsze chroni przed odpowiedzialnością
Szczególnie istotne ostrzeżenie dotyczy osób kupujących samochody za pośrednictwem firm zajmujących się importem.
Kupujący może zakładać, że skoro formalności i transport organizuje pośrednik, to wyłącznie on odpowiada za ewentualne problemy.
Tymczasem pojazd bywa kupowany od początku na dane przyszłego właściciela.
Jeżeli podczas kontroli pojawią się wątpliwości co do legalności przywozu, osoba wskazana w dokumentach może zostać objęta postępowaniem.
Nie oznacza to automatycznego przypisania jej odpowiedzialności, ale może wymagać wyjaśnienia okoliczności zakupu i transportu.
Kara to nie wszystko. Samochód może trzeba będzie oddać
Finansowe konsekwencje mogą być tylko częścią problemu.
W przypadku stwierdzenia nielegalnego przemieszczenia odpadów mogą pojawić się również obowiązki związane z dalszym postępowaniem z pojazdem.
Inspekcja wskazuje między innymi możliwość konieczności zwrotu samochodu do kraju wysyłki albo przekazania go do legalnej stacji demontażu w Polsce.
Dla kupującego może to oznaczać dodatkowe koszty oraz utratę możliwości użytkowania zakupionego pojazdu.
Jak uniknąć problemów przed zakupem?
Przed sprowadzeniem powypadkowego samochodu warto dokładnie zweryfikować jego stan techniczny i historię uszkodzeń.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pojazdów mocno rozbitych, niekompletnych lub oferowanych do sprzedaży jako przeznaczone wyłącznie na części.
Warto także ustalić, kto formalnie kupuje samochód, na kogo wystawiane są dokumenty oraz kto odpowiada za organizację transportu.
W przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwalifikacji pojazdu należy wyjaśnić je przed sprowadzeniem samochodu, a nie dopiero po kontroli.
Inspekcja ostrzega Polaków. Jeden zakup może oznaczać wieloletnie problemy
Dane przedstawione przez warszawski WIOŚ pokazują skalę problemu. W ciągu około półtora roku nałożono 121 kar, których łączna wartość przekroczyła 1,27 mln zł.
Najważniejszy wniosek jest prosty: atrakcyjna cena uszkodzonego samochodu nie zawsze oznacza rzeczywistą oszczędność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.