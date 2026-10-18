Mobilizacja w Polsce. Tych osób wojsko może obowiązkowo powołać. Nawet 60-latkowie i kobiety. Sprawdź, kogo chronią przepisy
Wielu Polaków jest przekonanych, że w razie mobilizacji do wojska trafią wyłącznie młodzi mężczyźni, którzy wcześniej przeszli szkolenie wojskowe. Przepisy pokazują jednak znacznie szerszy zakres obowiązku obrony. Powołanie może dotyczyć również starszych mężczyzn, części kobiet oraz osób bez wcześniejszego doświadczenia wojskowego. Jednocześnie ustawa przewiduje ważne wyłączenia, między innymi dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Sprawdzamy, kogo państwo może obowiązkowo powołać, kto jest chroniony i co oznacza otrzymanie karty mobilizacyjnej.
Mobilizacja w Polsce. Kogo wojsko może powołać obowiązkowo?
Podstawą jest ustawa z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
Zgodnie z jej art. 5 obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym przepisami, podlegają obywatele polscy:
- od ukończenia 18 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat;
- do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 63 lata, jeżeli posiadają stopień podoficerski lub oficerski.
To oznacza, że obowiązek nie kończy się automatycznie w wieku 40 czy 50 lat.
Mężczyzna w wieku 55 lub 59 lat również może podlegać powołaniu, jeżeli spełnia warunki ustawowe i nie korzysta z przewidzianego prawem wyłączenia.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba w tym wieku musi zostać skierowana do jednostki wojskowej. O rzeczywistym powołaniu decydują między innymi potrzeby Sił Zbrojnych, zdolność do służby oraz odpowiednie procedury.
Czy mogą powołać osobę, która nigdy nie była w wojsku?
Tak. Sam brak wcześniejszego przeszkolenia wojskowego nie stanowi ogólnego zwolnienia z obowiązku służby.
W praktyce znaczenie mają status osoby, jej kwalifikacje, stan zdrowia, przydział oraz potrzeby wojska.
Nie każdy powołany musi też wykonywać zadania bojowe.
Siły Zbrojne potrzebują personelu o różnych specjalnościach, między innymi do zabezpieczenia logistycznego, technicznego, transportowego i medycznego.
Dlatego błędne jest przekonanie, że osoba bez doświadczenia wojskowego automatycznie nie może zostać powołana.
Kobiety również mogą zostać powołane. Wykształcenie ma znaczenie
Obowiązek służby wojskowej nie dotyczy wyłącznie mężczyzn.
Polskie przepisy przewidują możliwość obejmowania nim również kobiet, szczególnie posiadających kwalifikacje przydatne Siłom Zbrojnym.
Dotyczy to między innymi określonych specjalności medycznych, weterynaryjnych i innych wskazanych w przepisach.
W czasie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku wezwania obejmowały również określone grupy kobiet posiadających odpowiednie wykształcenie lub kończących naukę na wskazanych kierunkach.
Nie oznacza to powszechnego obowiązkowego wcielania wszystkich kobiet do wojska. Zakres obowiązków zależy od ich sytuacji prawnej, kwalifikacji i zasad przewidzianych ustawą.
Masz dziecko? W przepisach znajduje się bardzo ważne wyłączenie
To jeden z najważniejszych zapisów dla rodzin.
Art. 5 ustawy o obronie Ojczyzny przewiduje wyłączenie z obowiązku służby wojskowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 8.
Ustawa chroni również osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 8 do 18 lat, ale w tym przypadku zastosowanie mają dodatkowe warunki dotyczące możliwości powierzenia opieki innym osobom.
Oznacza to, że sytuacja rodzinna ma rzeczywiste znaczenie prawne.
Nie wystarczy jednak założyć, że samo posiadanie dziecka automatycznie zwalnia każdego rodzica ze służby.
Istotne jest sprawowanie opieki i spełnienie konkretnych przesłanek ustawowych.
Kobiety w ciąży i osoby trwale niezdolne do służby
Ustawa przewiduje również inne istotne wyłączenia.
Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz przez sześć miesięcy po porodzie.
Wyłączenie obejmuje także osoby uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do służby wojskowej.
Przepisy uwzględniają ponadto określone sytuacje sprawowania opieki nad osobami obłożnie chorymi lub osobami z niepełnosprawnościami.
W każdym takim przypadku znaczenie mają szczegółowe warunki ustawowe i dokumentacja potwierdzająca daną sytuację.
Niektórych pracowników państwo może pozostawić na stanowiskach
W razie mobilizacji państwo musi zapewnić funkcjonowanie nie tylko wojska, ale również kluczowych instytucji i infrastruktury.
Dlatego przepisy przewidują wyłączenia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej dla określonych osób, których praca jest niezbędna do wykonywania ważnych zadań.
Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2022 roku.
Dotyczy ono między innymi wyłączeń związanych z określonymi stanowiskami, kwalifikacjami i zadaniami realizowanymi na rzecz bezpieczeństwa państwa.
Nie jest to jednak ogólne zwolnienie dla wszystkich pracowników danej branży.
Samo zatrudnienie w urzędzie, szpitalu czy przedsiębiorstwie infrastrukturalnym nie daje automatycznie każdej osobie prawa do pozostania poza służbą.
Karta mobilizacyjna. Co oznacza taki dokument?
Osoba posiadająca przydział mobilizacyjny może otrzymać kartę mobilizacyjną.
Dokument wskazuje między innymi jednostkę wojskową, przydział oraz termin i miejsce stawienia się w razie ogłoszenia mobilizacji.
Karta zawiera także pouczenia dotyczące obowiązków osoby, której została wydana.
Otrzymanie karty mobilizacyjnej nie oznacza, że w Polsce właśnie ogłoszono mobilizację.
Przydziały i dokumenty mogą być przygotowywane wcześniej, w ramach planowania obronnego.
W przypadku rzeczywistego uruchomienia obowiązku należy postępować zgodnie z treścią dokumentu i oficjalnymi komunikatami.
Czy kwalifikacja wojskowa oznacza wysłanie do armii?
Nie. To dwie różne procedury.
Kwalifikacja wojskowa służy przede wszystkim ustaleniu zdolności do służby i uregulowaniu stosunku do obowiązku obrony.
Samo stawienie się przed komisją nie jest równoznaczne z natychmiastowym wcieleniem do jednostki.
W 2026 roku kwalifikacja obejmowała między innymi mężczyzn urodzonych w 2007 roku, określone starsze roczniki bez ustalonej kategorii oraz wskazane grupy kobiet.
Należy więc odróżniać kwalifikację wojskową, powołanie na ćwiczenia rezerwy i mobilizację na wypadek wojny.
Kogo zatem muszą wziąć do wojska?
Nie istnieje zasada, zgodnie z którą w razie mobilizacji wojsko ma obowiązek powołać wszystkich mężczyzn z danego rocznika.
Przepisy wyznaczają krąg osób podlegających obowiązkowi służby, ale rzeczywiste powołanie zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeb Sił Zbrojnych.
Najważniejsze znaczenie mają wiek, stan zdrowia, posiadany przydział, kwalifikacje oraz ustawowe wyłączenia.
Polacy powinni wiedzieć, że obowiązek służby może dotyczyć osób znacznie starszych niż dwudziestolatkowie, a w określonych przypadkach również kobiet. Jednocześnie rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi i osoby znajdujące się w innych sytuacjach chronionych ustawą mogą korzystać z wyłączeń.
Opisane zasady nie oznaczają, że ogłoszono powszechną mobilizację. Artykuł wyjaśnia obowiązujące przepisy na wypadek jej zarządzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.