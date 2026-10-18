Od poniedziałku klienci ruszą do Biedronki! Popularny produkt za darmo. Wystarczy kupić jeden, drugi dostaniesz gratis
Biedronka szykuje kolejną mocną promocję, która może zainteresować tysiące Polaków. Już od poniedziałku 19 października w sklepach sieci rusza akcja 1+1 gratis na popularne żele do prania Coccolino. Klienci będą mogli zabrać dwa produkty, płacąc tylko za jeden. Oferta obejmuje wszystkie żele tej marki, a poszczególne warianty można dowolnie mieszać. Jest jednak ważny warunek i dzienny limit zakupów.
Biedronka rozdaje żele do prania gratis! Wielka promocja od poniedziałku
Od 19 października Biedronka uruchamia promocję, która może przyciągnąć uwagę osób planujących zakupy chemii gospodarczej.
Tym razem sieć przygotowała ofertę na wszystkie żele do prania Coccolino.
Mechanizm promocji to 1+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy z nich otrzymamy za darmo.
To szczególnie interesująca propozycja dla osób, które regularnie kupują środki do prania i chcą uzupełnić domowe zapasy.
W przeciwieństwie do zwykłej obniżki ceny jednego opakowania promocja pozwala otrzymać drugi produkt bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami oferty.
Można mieszać dowolnie. Nie trzeba kupować dwóch takich samych produktów
Biedronka zaznacza, że promocja obejmuje wszystkie żele do prania Coccolino.
Na materiałach reklamowych pokazano między innymi warianty:
- Speed Clean,
- Ultra Care,
- Crystal White.
Klienci mogą dowolnie mieszać rodzaje żeli objętych promocją.
Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań. Można zdecydować się na różne warianty, dostosowane do własnych potrzeb.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku produktów o różnych cenach gratis otrzymujemy tańszy z nich.
Ile można zaoszczędzić? Nawet połowę wartości zakupów
Największą procentową korzyść uzyskają osoby kupujące dwa żele w tej samej cenie.
Przykładowo, gdyby jeden produkt kosztował 20 zł, za dwa opakowania bez promocji należałoby zapłacić 40 zł.
W ramach akcji 1+1 gratis łączny koszt wyniósłby 20 zł.
Oszczędność sięgnęłaby więc 50 proc. wartości zakupów.
To jedynie przykład ilustrujący mechanizm promocji. Konkretna cena żeli zależy od wariantu i aktualnej oferty sklepu.
Biedronka zaznacza również, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne na paragonie. Oznacza to, że obniżka może być widoczna przy obu opakowaniach, a nie wyłącznie przy jednym.
Jest haczyk! Biedronka wprowadziła dzienny limit
Choć oferta wygląda bardzo atrakcyjnie, klienci nie będą mogli korzystać z niej bez ograniczeń.
Sieć wprowadziła dzienny limit zakupów.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie dwa żele w ramach promocji, w tym jeden gratis.
To oznacza, że podczas jednego dnia można skorzystać z akcji 1+1 gratis tylko w ramach wskazanego limitu na kartę.
Nie jest to więc oferta pozwalająca otrzymać dowolną liczbę darmowych opakowań.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie gratisu
Kolejnym warunkiem jest uczestnictwo w programie lojalnościowym sieci.
Aby skorzystać z promocji, podczas zakupów trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Bez spełnienia tego warunku rabat nie zostanie naliczony na zasadach przedstawionych w ofercie.
Warto o tym pamiętać szczególnie podczas szybkich zakupów, kiedy łatwo zapomnieć o zeskanowaniu karty.
Promocja potrwa sześć dni. Klienci mają czas do soboty
Oferta rozpocznie się w poniedziałek 19 października i zakończy w sobotę 24 października 2026 roku.
Oznacza to sześć dni na skorzystanie z akcji.
Najważniejsze warunki promocji to:
- wszystkie żele do prania Coccolino objęte ofertą,
- drugi, tańszy produkt gratis,
- możliwość dowolnego mieszania wariantów,
- karta lub aplikacja Moja Biedronka,
- limit dwóch produktów dziennie, w tym jednego gratis.
To jedna z tych promocji, które mogą szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy do domu. Zamiast kupować jedno opakowanie żelu do prania, można otrzymać dwa, płacąc zgodnie z zasadami promocji tylko za droższy produkt.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.