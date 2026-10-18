ZUS właśnie potwierdził! Od stycznia nawet 300 zł więcej miesięcznie. Nie trzeba składać wniosku
Dobra wiadomość dla setek tysięcy seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie potwierdził, że od 1 stycznia 2027 roku wzrosną wypłaty renty wdowiej. W niektórych przypadkach oznacza to dodatkowe 200, 300, a nawet więcej złotych miesięcznie. Co najważniejsze, osoby, które już otrzymują świadczenie, nie będą musiały składać żadnego nowego wniosku. ZUS sam przeliczy należne pieniądze. Jest jednak ważny limit, który może zmniejszyć podwyżkę.
ZUS ogłosił ważną zmianę. Więcej pieniędzy od 1 stycznia
16 października 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował oficjalny komunikat dotyczący przyszłorocznych wypłat renty wdowiej.
Zmiana obejmie osoby, które mają prawo do łączenia własnej emerytury lub renty ze świadczeniem rodzinnym po zmarłym małżonku.
Obecnie uprawnieni mogą pobierać 100 procent jednego świadczenia i 15 procent drugiego.
Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent.
Oznacza to podwyżkę o dodatkowe 10 procent wartości drugiego świadczenia, zanim zostanie uwzględniony ustawowy limit wypłat.
Dla wielu seniorów będzie to odczuwalna różnica w domowym budżecie.
Nawet 300 zł miesięcznie więcej. Sprawdzamy konkretne kwoty
Wysokość podwyżki będzie zależeć od kwoty drugiego świadczenia, którego część jest wypłacana w ramach renty wdowiej.
Przykładowo, jeśli drugie świadczenie wynosi 2000 zł, obecnie wypłacane jest z niego 300 zł, czyli 15 procent.
Od stycznia będzie to 500 zł, czyli 25 procent.
Senior zyska zatem dodatkowe 200 zł miesięcznie.
Jeśli drugie świadczenie wynosi 3000 zł, wypłacana z niego część wzrośnie z 450 do 750 zł.
To aż 300 zł więcej co miesiąc.
Tak wyglądają przykładowe wyliczenia:
|Kwota drugiego świadczenia
|Dodatkowa podwyżka od stycznia
|1500 zł
|150 zł miesięcznie
|2000 zł
|200 zł miesięcznie
|2500 zł
|250 zł miesięcznie
|3000 zł
|300 zł miesięcznie
|3500 zł
|350 zł miesięcznie
Kwoty są przykładami obliczonymi przed zastosowaniem ustawowego limitu łącznych świadczeń. Nie każdy uprawniony otrzyma pełną podwyżkę wynikającą z tabeli.
Nie trzeba składać wniosku. ZUS zrobi to automatycznie
To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów.
ZUS potwierdził, że osoby, które już pobierają rentę wdowią, nie będą musiały ponownie zgłaszać się do urzędu.
Podwyższenie udziału drugiego świadczenia nastąpi z urzędu.
Automatyczna podwyżka obejmie również osoby, którym renta wdowia zostanie przyznana do końca 2026 roku.
Oznacza to, że nie trzeba składać dodatkowego formularza wyłącznie po to, aby od stycznia otrzymać 25 procent drugiego świadczenia zamiast dotychczasowych 15 procent.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które w ogóle nie mają jeszcze przyznanej renty wdowiej. One muszą wystąpić o ustalenie prawa do łącznej wypłaty świadczeń.
Jest jeden haczyk. ZUS przypomina o limicie
Nie wszyscy seniorzy otrzymają podwyżkę w pełnej wysokości.
Przepisy przewidują bowiem maksymalną kwotę łącznej wypłaty świadczeń w ramach renty wdowiej.
Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Według komunikatu ZUS z 16 października 2026 roku obowiązujący limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie.
Jeżeli suma świadczeń przekracza ustawowy próg, wypłata zostaje odpowiednio pomniejszona.
Warto również pamiętać, że limit jest powiązany z wysokością najniższej emerytury, dlatego jego wartość może zmienić się wraz z przyszłoroczną waloryzacją.
Prawie milion osób już otrzymuje pieniądze
Renta wdowia jest wypłacana od lipca 2025 roku.
Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku korzystało z niej 993,4 tys. osób.
Od początku funkcjonowania rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln uprawnionych.
ZUS informował również, że średnia dodatkowa kwota wypłacana w ramach dotychczasowego 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie.
Od stycznia procent ten wzrośnie, dlatego osoby spełniające warunki mogą spodziewać się wyższych wypłat.
Kto może otrzymać rentę wdowią?
Świadczenie nie przysługuje automatycznie każdej osobie, której zmarł małżonek.
Trzeba spełnić określone warunki.
Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat.
Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku musi powstać nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli odpowiednio po ukończeniu 55 lub 60 lat.
Wymagane jest również pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka oraz niezawarcie nowego małżeństwa.
Osoba uprawniona musi ponadto posiadać prawo do dwóch świadczeń, które mogą zostać połączone na zasadach renty wdowiej.
Styczeń przyniesie wyższe przelewy. Seniorzy powinni sprawdzić swoje świadczenia
Najważniejsza zmiana jest już potwierdzona przez ZUS.
Od 1 stycznia 2027 roku osoby uprawnione do renty wdowiej będą mogły otrzymywać 100 procent jednego świadczenia oraz 25 procent drugiego.
Dla seniora, którego drugie świadczenie wynosi 3000 zł, oznacza to potencjalnie 300 zł więcej miesięcznie, czyli 3600 zł w skali roku, o ile nie ograniczy tego ustawowy limit.
Osoby już pobierające rentę wdowią nie muszą niczego załatwiać. ZUS sam przeliczy wypłaty. Natomiast seniorzy, którzy jeszcze nie wystąpili o to świadczenie, powinni sprawdzić, czy spełniają warunki jego przyznania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.