Ewakuacja ludności w Polsce. Przepisy już obowiązują! Władze wskażą, kto musi opuścić dom i dokąd się udać
Polska przygotowuje się na sytuacje, w których tysiące mieszkańców mogą zostać zmuszone do opuszczenia swoich domów. Obowiązujące przepisy przewidują opracowanie planów ewakuacji, wyznaczenie tras przejazdu, miejsc zakwaterowania oraz sposobów informowania ludności. W określonych sytuacjach władze mogą zarządzić ewakuację całych obszarów. Co wtedy stanie się z mieszkańcami? Kto podejmie decyzję, gdzie trzeba będzie się udać i co koniecznie zabrać ze sobą?
Ewakuacja w Polsce. Prawo przewiduje konkretne procedury
Przygotowania do ewakuacji ludności nie są już wyłącznie teoretycznym scenariuszem omawianym przez ekspertów.
Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 roku szczegółowo określa, w jaki sposób państwo ma przygotowywać się do przemieszczania mieszkańców z terenów zagrożonych.
Plany ewakuacji mają uwzględniać zarówno sytuacje związane z zagrożeniem wojennym, jak i klęski żywiołowe, takie jak powodzie.
Co istotne, samo przygotowywanie planów nie oznacza, że zarządzono ewakuację mieszkańców Polski ani że taka decyzja jest nieuchronna. Jest to element systemu bezpieczeństwa państwa.
Przepisy wskazują jednak jasno, że w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odpowiednie organy mogą zdecydować o konieczności opuszczenia określonych terenów.
Kto będzie musiał opuścić dom? Decyzja może dotyczyć całego obszaru
W przypadku zagrożenia nie musi chodzić o pojedyncze budynki czy ulice.
Ewakuacja może objąć większy teren, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo mieszkańców.
Zgodnie z ustawą w czasie stanu wojennego lub wojny Szef Obrony Cywilnej może, na wniosek wojewody, zarządzić ewakuację ludności z określonego obszaru.
W sytuacjach niecierpiących zwłoki taką decyzję może podjąć również wojewoda, informując o niej Szefa Obrony Cywilnej.
Nie oznacza to automatycznego nakazu wyjazdu dla wszystkich Polaków. Zakres działań zależy od konkretnego zagrożenia i decyzji właściwych służb.
Dokąd trafią mieszkańcy? Przepisy przewidują miejsca zakwaterowania
Jednym z najważniejszych elementów planowania ewakuacji jest ustalenie, gdzie zostaną skierowane osoby opuszczające zagrożone tereny.
Ustawa przewiduje, że plany powinny zawierać między innymi:
- liczbę osób przewidzianych do ewakuacji;
- drogi i środki transportu wykorzystywane podczas przemieszczania ludności;
- miejsca zakwaterowania w bezpiecznych rejonach;
- zasady zabezpieczenia pozostawionego mienia;
- wskazanie osób i instytucji odpowiedzialnych za koordynację działań;
- sposób powiadamiania mieszkańców o konieczności ewakuacji.
Za przygotowanie wojewódzkich planów odpowiadają wojewodowie, korzystający z informacji przekazywanych przez samorządy.
Krajowy plan ewakuacji opracowuje natomiast dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
To oznacza, że organizacja ewakuacji ma obejmować nie tylko wydanie komunikatu o zagrożeniu, lecz także zaplanowanie przemieszczania i przyjęcia ludności w bezpiecznych miejscach.
Nie każdy powinien od razu wsiadać do samochodu
To szczególnie ważne ostrzeżenie.
W sytuacji zagrożenia masowy, niekontrolowany wyjazd mieszkańców może doprowadzić do zablokowania dróg.
Rządowy „Poradnik Bezpieczeństwa” wskazuje, że osoby objęte zorganizowaną ewakuacją powinny korzystać z wyznaczonych tras, dostępnego transportu lub udać się pieszo do wskazanego miejsca.
Jeżeli ktoś decyduje się na podróż samochodem, nie może blokować dróg ewakuacyjnych.
Warto pamiętać, że nie każde zagrożenie wymaga opuszczenia budynku.
Podczas ataku z powietrza bezpieczniejsze może być pozostanie w wewnętrznym pomieszczeniu bez okien, jeżeli droga do schronienia jest zbyt niebezpieczna. Przy zagrożeniu chemicznym zalecenia mogą być zupełnie inne.
Dlatego podstawową zasadą jest stosowanie się do aktualnych komunikatów właściwych służb.
Co trzeba zabrać? Rząd opublikował oficjalną listę
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zalecają wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.
Powinien on zawierać najpotrzebniejsze przedmioty pozwalające funkcjonować po opuszczeniu domu.
Szczególnie ważne są dokumenty, gotówka, leki przyjmowane na stałe, woda, żywność niewymagająca gotowania oraz podstawowe środki higieniczne.
W plecaku warto umieścić również latarkę, radio na baterie, powerbank, ładowarkę, zapasową odzież i podstawową apteczkę.
Rząd zaleca, aby każdy domownik miał przygotowany własny zestaw, odpowiedni do wieku i potrzeb.
Rodzice powinni zadbać, aby dzieci miały przy sobie informacje kontaktowe do opiekunów.
Nie można zapominać także o zwierzętach domowych, ich transporterach, karmie i niezbędnych lekach.
Co zrobić z mieszkaniem przed wyjściem?
Oficjalne zalecenia przewidują kilka czynności, które należy wykonać przed opuszczeniem domu, o ile pozwalają na to warunki i nie opóźnia to ucieczki przed bezpośrednim zagrożeniem.
Przede wszystkim należy zamknąć okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić źródła ognia.
Warto poinformować bliskich o kierunku przemieszczania się i miejscu, do którego zamierzamy dotrzeć.
Rządowy poradnik zwraca również uwagę na bezpieczeństwo dokumentów.
Nie należy oddawać ich przypadkowym osobom oferującym transport lub pomoc.
Ponad 86 tysięcy punktów schronienia. MSWiA zapowiedziało oznakowanie
Przygotowania do sytuacji kryzysowych obejmują także infrastrukturę ochronną.
30 września 2026 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o decyzji dotyczącej oznakowania ponad 86 tysięcy punktów schronienia w Polsce do końca roku.
Lokalizacje można sprawdzać w serwisie gdziesieukryc.pl.
Trzeba jednak odróżnić punkt schronienia od miejsca zakwaterowania ewakuowanej ludności. Są to różne elementy systemu ochrony.
Punkt schronienia służy przede wszystkim zapewnieniu doraźnej ochrony przed zagrożeniem, natomiast ewakuacja może oznaczać przemieszczenie mieszkańców do innej miejscowości lub regionu.
Jak mieszkańcy dowiedzą się o ewakuacji?
Informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane przez Alert RCB, komunikaty służb, administrację samorządową, media oraz inne oficjalne systemy ostrzegania.
W przypadku Alertu RCB nie trzeba wcześniej zapisywać się do usługi.
SMS jest wysyłany do telefonów znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem.
Ważne, aby po otrzymaniu takiej wiadomości dokładnie przeczytać jej treść i nie kierować się niesprawdzonymi informacjami krążącymi w internecie.
Polska przygotowuje plany. Co to oznacza dla mieszkańców?
Przepisy dotyczące ewakuacji pokazują, że państwo ma obowiązek przygotować procedury na wypadek poważnych zagrożeń.
Nie jest to jednak równoznaczne z ogłoszeniem powszechnej ewakuacji.
Dla mieszkańców najważniejsze jest dziś poznanie zasad postępowania, przygotowanie dokumentów i podstawowego wyposażenia oraz ustalenie z rodziną sposobu kontaktu na wypadek kryzysu.
W sytuacji rzeczywistego zagrożenia kluczowe będą oficjalne komunikaty wskazujące, czy należy pozostać w bezpiecznym miejscu, udać się do punktu schronienia, czy opuścić zagrożony teren.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.