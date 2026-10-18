Urzędnicy mogą zapukać do drzwi i zażądać wejścia. Właściciel mieszkania nie zawsze może odmówić. Grożą kary
Własne cztery ściany nie zawsze oznaczają, że możemy odmówić wejścia osobom przeprowadzającym urzędową kontrolę. Polskie przepisy dają inspektorom nadzoru budowlanego prawo do sprawdzania nieruchomości, również lokali mieszkalnych. W określonych okolicznościach nie potrzebują oni nakazu sądowego, a kontrola może zostać przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia właściciela. Utrudnianie legalnych czynności grozi konsekwencjami prawnymi. To jednak nie wszystko. Jeżeli urzędnicy nabiorą wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa budynku, mogą zażądać kosztownej ekspertyzy technicznej.
Nie każdy wie, jakie uprawnienia mają kontrolerzy
Wielu Polaków wychodzi z założenia, że bez ich wyraźnej zgody nikt nie ma prawa przekroczyć progu prywatnego mieszkania.
Tymczasem przepisy przewidują sytuacje, w których organy państwowe mogą wykonywać czynności kontrolne również na terenie prywatnych nieruchomości.
Jednym z takich organów jest nadzór budowlany.
Jego zadaniem jest między innymi sprawdzanie, czy obiekty budowlane są użytkowane w bezpieczny sposób oraz czy określone roboty zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.
Podstawą działania inspektorów jest ustawa Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 81a upoważnione osoby mają prawo wstępu do obiektu budowlanego w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych.
Dotyczy to również mieszkań, jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki przeprowadzenia kontroli.
W przeciwieństwie do przeszukania prowadzonego w postępowaniu karnym taka czynność nie wymaga co do zasady nakazu sądowego.
Nie daje to jednak urzędnikom nieograniczonej możliwości wchodzenia do dowolnych lokali.
Jeden remont może uruchomić całą procedurę
Powodem zainteresowania inspektorów mogą być prace budowlane, które wywołują wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.
Chodzi przede wszystkim o ingerencje w elementy konstrukcyjne budynku.
Przykładem może być wyburzenie części ściany nośnej, przebudowa wymagająca odpowiednich formalności albo roboty, których skutkiem są pęknięcia pojawiające się w sąsiednich mieszkaniach.
W takich sytuacjach nadzór może sprawdzić, czy właściciel posiada wymaganą dokumentację i czy wykonane prace nie stanowią zagrożenia.
Kontrola nie musi jednak oznaczać, że doszło do naruszenia przepisów.
Jej celem może być dopiero ustalenie rzeczywistego stanu nieruchomości.
Warto też pamiętać, że zwykłe prace wykończeniowe, takie jak malowanie, wymiana paneli czy montaż mebli, nie są automatycznie podstawą do podejmowania działań przez nadzór budowlany.
Wystarczy zgłoszenie nieprawidłowości?
Zdarza się, że informacja o możliwych nieprawidłowościach trafia do urzędu od innych mieszkańców.
Sąsiad może na przykład zauważyć niepokojące uszkodzenia ściany, usłyszeć o przebudowie konstrukcji albo podejrzewać prowadzenie robót bez wymaganych formalności.
Takie zawiadomienie może stać się impulsem do zainteresowania sprawą przez właściwy inspektorat.
Nie oznacza to jednak, że każde zgłoszenie musi zakończyć się wizytą urzędników.
Organ powinien ocenić otrzymane informacje i ustalić, czy istnieją podstawy do przeprowadzenia czynności.
Samo podejrzenie zgłoszone przez sąsiada nie przesądza również o winie właściciela mieszkania.
Mogą przyjść bez wcześniejszego listu
Nie każda czynność nadzoru budowlanego wymaga wielodniowego uprzedzenia właściciela.
W określonych sytuacjach inspektorzy mogą podjąć działania bez wcześniejszego zawiadomienia o terminie kontroli.
Nie należy jednak utożsamiać wszystkich czynności prowadzonych przez urząd.
Inne zasady mogą obowiązywać przy kontroli wykonywanej na podstawie Prawa budowlanego, a inne przy oględzinach stanowiących dowód w postępowaniu administracyjnym.
W tym drugim przypadku znaczenie mają również przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące udziału stron w czynnościach dowodowych.
Dlatego właściciel powinien przede wszystkim ustalić, w jakim trybie działa organ.
A co, jeśli urzędnicy pojawią się nocą?
Szczególne wątpliwości budzi możliwość prowadzenia czynności poza standardowymi godzinami pracy urzędów.
Nie można przyjąć, że każda kontrola mieszkania może być dowolnie przeprowadzana w środku nocy.
Inaczej należy jednak oceniać sytuacje, w których występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa.
Jeżeli istnieje podejrzenie poważnego uszkodzenia konstrukcji budynku, a zwłoka mogłaby zwiększyć ryzyko dla mieszkańców, konieczne może okazać się pilne działanie.
Nie jest to równoznaczne z zapowiedzią rutynowych nocnych wizyt inspektorów w polskich mieszkaniach.
Uprawnienia kontrolne muszą być wykonywane w granicach obowiązującego prawa.
Podczas kontroli mieszkania obowiązują szczególne zasady
Prawo budowlane określa również warunki przeprowadzania czynności w lokalach mieszkalnych.
Zgodnie z art. 81a ust. 2 kontrola powinna odbywać się w obecności pełnoletniego domownika oraz przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
Ustawodawca przewidział także rozwiązania na wypadek nieobecności tych osób.
W uzasadnionych przypadkach, przy spełnieniu ustawowych warunków, czynności mogą odbyć się w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
To istotne zabezpieczenie proceduralne.
Kontrola nie powinna być traktowana jako nieograniczone uprawnienie do swobodnego przeszukiwania prywatnego mieszkania.
Zakres działań musi pozostawać związany z zadaniami i kompetencjami organu.
Odmowa może drogo kosztować. Jakie kary przewiduje prawo?
Właściciel, który bezpodstawnie utrudnia legalne czynności nadzoru budowlanego, musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności.
Art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego przewiduje za utrudnianie określonych ustawą czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
W przestrzeni publicznej pojawia się również informacja o możliwości otrzymania kary do trzech lat więzienia za utrudnianie kontroli.
Trzeba jednak wyjaśnić istotną różnicę.
Art. 225 Kodeksu karnego dotyczy utrudniania określonych rodzajów kontroli, między innymi w zakresie ochrony środowiska.
Nie jest to przepis, który automatycznie przewiduje trzy lata więzienia za niewpuszczenie każdego inspektora nadzoru budowlanego.
Odpowiedzialność zależy od rodzaju kontroli, jej podstawy prawnej i zachowania konkretnej osoby.
Możesz zostać zobowiązany do zamówienia ekspertyzy
Dla właściciela nieruchomości szczególnie dotkliwe mogą okazać się nie tylko sankcje za utrudnianie kontroli.
Prawo budowlane przewiduje również możliwość nałożenia obowiązku przedstawienia oceny technicznej albo ekspertyzy.
Podstawę stanowi art. 81c ustawy.
Jeżeli organ ma uzasadnione wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu lub jakości wykonanych robót, może zobowiązać właściwą osobę do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji.
Sporządzenie ekspertyzy wymaga zazwyczaj zaangażowania osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Koszty mogą zależeć od zakresu prac, stopnia skomplikowania konstrukcji oraz rodzaju niezbędnych badań.
Co ważne, wydatki związane z wykonaniem takiej dokumentacji ponosi osoba, na którą nałożono obowiązek jej przedstawienia.
Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie albo okażą się niewystarczające, organ może zlecić ich przygotowanie na koszt zobowiązanego.
Na postanowienie dotyczące obowiązku przedstawienia ekspertyzy przysługuje zażalenie.
Ktoś puka i przedstawia się jako inspektor. Co należy zrobić?
W pierwszej kolejności warto sprawdzić tożsamość osoby stojącej przed drzwiami.
Kontrolujący powinien wykazać, że działa w imieniu właściwego organu i posiada odpowiednie uprawnienia.
Mieszkaniec może poprosić o przedstawienie dokumentów służbowych oraz wyjaśnienie podstawy prawnej i celu czynności.
Jeżeli pojawiają się wątpliwości, można skontaktować się z właściwym powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego, korzystając z numeru telefonu opublikowanego na oficjalnej stronie urzędu.
Nie należy udostępniać mieszkania przypadkowym osobom, które jedynie twierdzą, że wykonują czynności urzędowe.
Z drugiej strony, gdy tożsamość kontrolującego i legalność czynności zostały potwierdzone, bezpodstawne blokowanie kontroli może doprowadzić do poważniejszych problemów.
Przepisy obowiązują już teraz. Nie chodzi o nową akcję w całej Polsce
Opisane uprawnienia wynikają z Prawa budowlanego i nie są nowym obowiązkiem wprowadzonym w październiku 2026 roku.
Nie ma też podstaw, aby twierdzić, że wszyscy właściciele mieszkań zostaną teraz objęci powszechnymi kontrolami.
Inspektorzy działają w ramach ustawowych kompetencji i w związku z konkretnymi sprawami.
Nie zmienia to jednak faktu, że konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości mogą być poważne.
Właściciel może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentów, wykonania ekspertyzy, a w określonych sytuacjach również do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia lub doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem.
Najważniejszy wniosek jest prosty: brak nakazu sądowego nie oznacza automatycznie, że kontrola jest nielegalna. Jednocześnie inspektorzy nie mogą działać poza granicami swoich uprawnień. Właściciele mieszkań powinni znać zarówno swoje obowiązki, jak i przysługujące im prawa.
Źródła: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 81a, 81c i 92; ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, art. 225; Kodeks postępowania administracyjnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.