Bieg Powstania Warszawskiego. Kierowców i pasażerów czekają duże utrudnienia
W najbliższą sobotę ulicami stolicy przebiegną uczestnicy Biegu Powstania Warszawskiego. W związku z organizacją wydarzenia kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na liczne utrudnienia. Część ulic zostanie zamknięta, a autobusy i tramwaje pojadą wyznaczonymi objazdami.
Zawodnicy będą rywalizować na dystansach 5 i 10 kilometrów. Pierwszy bieg wystartuje o 20:15, drugi o 21:15. Start obu tras zaplanowano na Placu Krasińskich, natomiast meta będzie znajdować się przy ulicy Zakroczymskiej.
Ulice będą zamykane etapami
Pierwsze ograniczenia w ruchu zostaną wprowadzone już o godzinie 10:00. Zamknięte zostaną ulice Jeziorańskiego, Zakroczymska oraz Konwiktorska, które pozostaną nieprzejezdne do około 3:00 w nocy z soboty na niedzielę.
Od 14:00 do 23:59 kierowcy nie przejadą ulicą Bonifraterską na odcinku od Świętojerskiej do Konwiktorskiej, a także ulicą Miodową i przez Plac Krasińskich.
Kolejne zamknięcia rozpoczną się o 19:00, obejmując pozostałą część Bonifraterskiej oraz ulicę Międzyparkową. Od 19:30 do 22:30 wyłączone z ruchu będą również ulice Muranowska, Dawidowskiego, Mickiewicza (od Andersa do Placu Wilsona), a także Krasińskiego.
Z kolei od 20:30 do 23:00 zamknięte zostaną ulice Słowackiego, Gdańska, Hłaski, Lektykarska, Podleśna i Gwiaździsta.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Utrudnienia obejmą także komunikację miejską. Przez całą sobotę autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego, natomiast linia 503 rozpocznie i zakończy kursy na Placu Grzybowskim.
Od godziny 14:00 objazdami pojadą autobusy linii 100, 116, 180 i 518, a wieczorem zmiany obejmą również kolejne linie autobusowe oraz tramwajowe.
Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży i sprawdzenie aktualnych zmian w organizacji ruchu. Szczególne utrudnienia spodziewane są w rejonie Śródmieścia i Żoliborza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.