Bieg Powstania Warszawskiego. Kierowców i pasażerów czekają duże utrudnienia

24 lipca 2026 16:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W najbliższą sobotę ulicami stolicy przebiegną uczestnicy Biegu Powstania Warszawskiego. W związku z organizacją wydarzenia kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na liczne utrudnienia. Część ulic zostanie zamknięta, a autobusy i tramwaje pojadą wyznaczonymi objazdami.

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Centrum Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Centrum Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce


Zawodnicy będą rywalizować na dystansach 5 i 10 kilometrów. Pierwszy bieg wystartuje o 20:15, drugi o 21:15. Start obu tras zaplanowano na Placu Krasińskich, natomiast meta będzie znajdować się przy ulicy Zakroczymskiej.

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Ulice będą zamykane etapami

Pierwsze ograniczenia w ruchu zostaną wprowadzone już o godzinie 10:00. Zamknięte zostaną ulice Jeziorańskiego, Zakroczymska oraz Konwiktorska, które pozostaną nieprzejezdne do około 3:00 w nocy z soboty na niedzielę.

Od 14:00 do 23:59 kierowcy nie przejadą ulicą Bonifraterską na odcinku od Świętojerskiej do Konwiktorskiej, a także ulicą Miodową i przez Plac Krasińskich.

Kolejne zamknięcia rozpoczną się o 19:00, obejmując pozostałą część Bonifraterskiej oraz ulicę Międzyparkową. Od 19:30 do 22:30 wyłączone z ruchu będą również ulice Muranowska, Dawidowskiego, Mickiewicza (od Andersa do Placu Wilsona), a także Krasińskiego.

Z kolei od 20:30 do 23:00 zamknięte zostaną ulice Słowackiego, Gdańska, Hłaski, Lektykarska, Podleśna i Gwiaździsta.

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Zmiany w komunikacji miejskiej

Utrudnienia obejmą także komunikację miejską. Przez całą sobotę autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego, natomiast linia 503 rozpocznie i zakończy kursy na Placu Grzybowskim.

Od godziny 14:00 objazdami pojadą autobusy linii 100, 116, 180 i 518, a wieczorem zmiany obejmą również kolejne linie autobusowe oraz tramwajowe.

Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży i sprawdzenie aktualnych zmian w organizacji ruchu. Szczególne utrudnienia spodziewane są w rejonie Śródmieścia i Żoliborza.

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