Black Week w Auchan już ruszył. Promocje 1+1 gratis i zwroty nawet 50 proc.
Auchan rozpoczął Black Week znacznie wcześniej niż przypada tegoroczny Black Friday. Akcja wystartowała 5 listopada i potrwa aż do 2 grudnia, ale promocje będą zmieniały się co tydzień. Pierwsza pula obowiązuje tylko do 10 listopada. W gazetce pojawiły się m.in. oferty 1+1 gratis na produkty spożywcze, kosmetyki i chemię domową.
Sieć nie ogranicza akcji do jednego weekendu. Tegoroczny Black Week został podzielony na 4 odsłony, a każda ma przynieść inne przeceny. Oprócz klasycznych obniżek Auchan przygotował także oferty ze zwrotem na Konto Skarbonka, w wybranych przypadkach sięgającym nawet 50 proc. wartości produktu.
Black Week w Auchan potrwa do 2 grudnia
Black Friday w 2026 roku przypada dopiero 27 listopada, ale część sieci handlowych rozpoczęła listopadowe promocje dużo wcześniej.
Auchan zdecydował się rozciągnąć akcję na niemal cały miesiąc.
Black Week rozpoczął się 5 listopada, a ostatnia odsłona ma zakończyć się 2 grudnia. Nie oznacza to jednak, że jeden zestaw promocji będzie dostępny przez cały ten okres.
Sieć zapowiedziała 4 kolejne odsłony. Produkty i warunki promocji mają być regularnie zmieniane.
Pierwsza oferta obowiązuje od 5 do 10 listopada. To właśnie w aktualnej gazetce znalazło się wiele promocji z mechanizmem 1+1 gratis.
Hasło sieci brzmi: „Każdy tydzień to nowe okazje”.
Dla klientów oznacza to, że produkt przeceniony teraz nie musi pozostać w tej samej cenie w kolejnej gazetce. Jednocześnie po 10 listopada mają pojawić się następne oferty.
1+1 gratis na Grześki. Przy zakupie 2 sztuk wychodzi 0,94 zł
Jedną z najtańszych ofert widocznych w aktualnej gazetce są wafelki Grześki Goplana 36 g.
Promocja działa w formule 1+1 gratis.
Przy zakupie 2 sztuk cena w przeliczeniu na jeden wafelek wynosi 0,94 zł. Bez spełnienia warunku cena jednej sztuki wynosi 1,88 zł.
Oznacza to faktycznie obniżenie ceny jednostkowej o połowę.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na oznaczenie „wybrane rodzaje”. Nie każdy wariant produktu znajdujący się na półce musi być objęty akcją.
Przy takich promocjach najlepiej sprawdzić oznaczenie cenowe bezpośrednio przy produkcie, zanim trafi on do koszyka.
Oliwa za 15,29 zł. Trzeba wziąć 2 butelki
Dużą różnicę w cenie widać przy oliwie.
Butelka oliwy z oliwek extra virgin Omega 500 ml kosztuje w promocji 15,29 zł, ale warunkiem jest zakup 2 sztuk.
Cena bez spełnienia warunku wynosi 30,58 zł za butelkę.
W praktyce za 2 butelki w akcji klient zapłaci tyle, ile normalnie kosztowałaby jedna.
W przeliczeniu na litr cena promocyjna wynosi 30,58 zł.
W przypadku produktów o dłuższym terminie przydatności mechanizm 1+1 gratis może być szczególnie atrakcyjny dla osób, które i tak planowały zrobić większy zapas.
Nie warto jednak automatycznie wkładać do koszyka 2 opakowań tylko ze względu na czerwone oznaczenie promocji. Kluczowe jest to, czy produkt rzeczywiście zostanie wykorzystany.
Woda Magnesia też w formule 1+1 gratis
Promocją objęta została także woda Magnesia w opakowaniu 6 x 1,5 l.
Przy zakupie 2 opakowań cena jednego wynosi 8,94 zł.
Standardowo jest to 17,88 zł za opakowanie.
Oznacza to, że klient kupujący 2 zgrzewki otrzymuje łącznie 18 litrów wody, a mechanizm promocji ponownie odpowiada 50-procentowej obniżce ceny jednostkowej.
Warto jednak pamiętać, że przy takich ofertach cena podawana dużą czcionką często dotyczy jednej sztuki lub jednego opakowania już po spełnieniu warunku zakupu większej liczby produktów.
To właśnie drobny zapis pod ceną pokazuje, ile faktycznie trzeba włożyć do koszyka.
Schauma za 6,99 zł przy zakupie 2 sztuk
Black Week obejmuje nie tylko żywność.
W aktualnej ofercie znalazły się również szampony i odżywki do włosów Schauma 250-400 ml.
Cena promocyjna to 6,99 zł za sztukę, jeżeli klient kupi 2 produkty objęte akcją.
Bez spełnienia warunku jedna sztuka kosztuje 13,98 zł.
W gazetce również tutaj pojawia się charakterystyczne oznaczenie 1+1 gratis.
To może być jedna z bardziej interesujących pozycji dla osób, które regularnie kupują te kosmetyki i mogą zrobić zapas na kolejne tygodnie.
Ręcznik papierowy Nuvelle za 6,49 zł
W podobny sposób przeceniono duży ręcznik papierowy Nuvelle.
Promocyjna cena wynosi 6,49 zł za rolkę, ale trzeba kupić 2 rolki.
Cena bez warunku to 12,98 zł.
Za komplet 2 sztuk klient zapłaci więc 12,98 zł.
To kolejny przykład produktu, przy którym duża cena widoczna w gazetce oznacza cenę jednostkową po spełnieniu warunku promocji.
Mechanizm 1+1 jest prosty, ale przy większych zakupach łatwo przeoczyć, że do uzyskania rabatu potrzebna jest dokładnie określona liczba opakowań.
Finish 1+1 gratis. Cena spada do 30,99 zł za opakowanie
Jedną z największych kwotowo obniżek w tej części gazetki widać przy produktach do zmywarek Finish.
Promocją objęto wybrane kapsułki i żel do zmywarki.
W zależności od wariantu chodzi o opakowania zawierające 24-30 kapsułek albo 900 ml żelu.
Przy zakupie 2 opakowań cena jednego wynosi 30,99 zł.
Bez warunku jest to 61,98 zł.
Za 2 opakowania klient płaci zatem 61,98 zł zamiast 123,96 zł. Różnica wynosi 61,98 zł.
Właśnie przy droższej chemii domowej promocje 1+1 mogą dawać największą nominalną oszczędność.
Nie każda promocja działa po włożeniu 1 produktu do koszyka
Aktualna gazetka Auchan dobrze pokazuje, dlaczego przed podejściem do kasy warto czytać drobniejsze informacje pod ceną.
Wiele ofert wymaga zakupu 2 sztuk.
Tak jest m.in. w przypadku Grześków, oliwy Omega, Schaumy, ręczników Nuvelle czy produktów Finish.
Jeżeli klient kupi tylko 1 sztukę, może zapłacić cenę bez promocji.
Przy oznaczeniu 1+1 gratis nie zawsze chodzi też o dowolne 2 produkty z całej kategorii. Promocja może obejmować wyłącznie konkretne warianty, gramatury lub zapachy.
To szczególnie ważne przy kosmetykach i chemii gospodarczej, gdzie obok siebie stoją opakowania wyglądające niemal identycznie.
Warszawa. Przed wyjazdem do Auchan warto sprawdzić konkretną gazetkę
Black Week jest akcją ogólnopolską, ale oferta może różnić się w zależności od formatu i konkretnego sklepu.
Ma to znaczenie także dla klientów w Warszawie i okolicach.
Auchan publikuje osobne gazetki dla różnych formatów placówek. Hipermarket może mieć większą liczbę ofert niż mniejszy supermarket.
Różnić może się również dostępność konkretnych produktów.
Dlatego przed wyjazdem po telewizor, sprzęt AGD albo większą liczbę opakowań produktu z promocji 1+1 warto wybrać konkretny sklep i sprawdzić przypisaną do niego ofertę.
Przy najbardziej atrakcyjnych promocjach znaczenie ma też dostępność zapasów. Gazetka może obowiązywać do określonej daty, ale konkretny produkt może zostać wcześniej wyprzedany.
Pierwsza pula promocji kończy się 10 listopada
Najważniejsza data dla aktualnej gazetki to 10 listopada.
Tego dnia kończy się pierwsza odsłona ofert, w której znalazły się opisane promocje 1+1 gratis.
Black Week jako cała akcja będzie jednak trwał dalej.
Auchan zapowiedział kolejne zestawy produktów i promocji aż do 2 grudnia.
Nie ma więc potrzeby zakładać, że wszystkie większe zakupy trzeba zrobić do 10 listopada.
Jeżeli interesujący produkt nie jest obecnie przeceniony, warto sprawdzić następną odsłonę.
Z drugiej strony nie ma gwarancji, że konkretna promocja z obecnej gazetki zostanie przedłużona.
Jak skorzystać z Black Week i nie przepłacić?
Przed zakupami warto wykonać kilka prostych kroków.
- Sprawdź datę promocji. Aktualna pierwsza odsłona obowiązuje do 10 listopada, a później oferta zostanie zmieniona.
- Czytaj warunek pod ceną. Przy wielu produktach trzeba kupić 2 sztuki, aby otrzymać cenę prezentowaną dużą czcionką.
- Porównaj cenę za litr, kilogram lub sztukę. Promocja 1+1 nie zawsze oznacza, że produkt jest automatycznie tańszy niż podobna oferta konkurencji.
- Sprawdź, czy promocja wymaga Konta Skarbonka. Zwrot na konto lojalnościowe nie jest tym samym co natychmiastowa obniżka ceny.
- Zweryfikuj konkretny sklep. Oferta i dostępność mogą różnić się między hipermarketami, supermarketami oraz sprzedażą internetową.
- Nie kupuj zapasu tylko dla samego rabatu. 50-procentowa cena jednostkowa daje realną oszczędność dopiero wtedy, gdy oba kupione produkty zostaną wykorzystane.
Pierwszy etap Black Week w Auchan potrwa jeszcze do 10 listopada. Potem na półkach i w gazetkach mają pojawić się nowe okazje, a cała akcja zakończy się dopiero 2 grudnia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.