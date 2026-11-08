Kołdra za 9,99 zł. Biedronka uruchomiła pakiet promocji na listopad

8 listopada 2026 07:01 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

W Biedronka Home trwa promocja, w której do dwóch poduszek Aloe Vera można dobrać kołdrę z tej samej serii za 9,99 zł. Oferta dotyczy zakupów internetowych, a warunkiem obniżki jest umieszczenie w jednym koszyku odpowiednio oznaczonych produktów. Akcja jest przewidziana do 30 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem warto sprawdzić rozmiar kołdry, naliczenie rabatu i zasady zwrotu pakietu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta jest w Biedronka Home. Które produkty trzeba wybrać?

Promocja obejmuje dwie poduszki Aloe Vera o wymiarach 70 × 80 cm, oznaczone komunikatem „DOBIERZ KOŁDRĘ ZA 9,99 ZŁ”, oraz jedną kołdrę Aloe Vera z oznaczeniem „KOŁDRA ZA 9,99 ZŁ”. Te etykiety pozwalają rozpoznać produkty uczestniczące w akcji. Zakup innych poduszek nie daje automatycznie prawa do tej ceny kołdry, nawet jeśli pochodzą z tego samego sklepu lub mają podobny wygląd. Zamówienie trzeba skompletować w internetowym Biedronka Home. Promocja nie polega na pokazaniu przy kasie w dyskoncie paragonu za dwie wcześniej kupione poduszki.

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Cały zestaw kosztuje 109,97 zł. Sama cena kołdry to część rachunku

Na sprawdzonej karcie poduszki Smukee Aloe Vera sklep podaje cenę 49,99 zł za sztukę i pokazuje pakiet za 109,97 zł. Wyliczenie jest proste: dwie poduszki kosztują łącznie 99,98 zł, a po dobraniu kołdry w promocyjnej cenie dochodzi 9,99 zł. To właśnie koszt wszystkich trzech produktów należy brać pod uwagę przy porównywaniu ofert. Przykładowo kołdra Aloe Vera 160 × 200 cm na osobnej karcie ma cenę 84,90 zł, a obniżka do 9,99 zł jest związana z zakupem poduszek. Poniższe zestawienie dotyczy cen produktów; warunki wybranej dostawy należy sprawdzić w podsumowaniu zamówienia.

Element pakietu Liczba Kwota
Poduszka Aloe Vera 70 × 80 cm po 49,99 zł 2 sztuki 99,98 zł
Kołdra Aloe Vera objęta promocją 1 sztuka 9,99 zł
Cały zestaw 3 produkty 109,97 zł

Do wyboru kilka rozmiarów kołdry

Zasady akcji wymieniają kołdry Aloe Vera w rozmiarach 140 × 200, 150 × 200, 160 × 200, 200 × 200 i 220 × 200 cm. Poduszki pozostają w rozmiarze 70 × 80 cm, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy pasują do posiadanych poszewek. W przypadku kołdry trzeba dopasować wymiar także do używanej pościeli. Sama obecność danego rozmiaru w warunkach promocji nie gwarantuje jego dostępności przez cały listopad. Jeśli wybrany wariant ma komunikat o chwilowej niedostępności, możliwość zamówienia trzeba sprawdzić ponownie albo wybrać inny dostępny rozmiar, który rzeczywiście odpowiada potrzebom.

Co wiadomo o materiale i pielęgnacji?

Na kartach sprawdzonych produktów Smukee sklep podaje poliestrowe poszycie i poliestrowe wypełnienie. Mikrofibrę opisano jako materiał z dodatkiem Aloe Vera. W przypadku kołdry 160 × 200 cm wskazano sprężyste włókna poliestrowe z domieszką silikonu oraz pikowanie ograniczające przesuwanie się wypełnienia. Zarówno tę kołdrę, jak i poduszkę 70 × 80 cm można według instrukcji prać w pralce w temperaturze 60°C, a następnie suszyć rozłożone na płasko. Przy wyborze innego wariantu należy sprawdzić jego własną kartę produktu i metkę. Nazwa serii nie zastępuje informacji o składzie, wymiarach ani sposobie pielęgnacji.

Rabat nalicza się w koszyku po dodaniu kompletu

Zgodnie z zasadami promocji cena kołdry obniża się po dodaniu do koszyka produktów objętych akcją. Przed płatnością należy więc sprawdzić, czy są w nim dwie właściwe poduszki i odpowiednia kołdra, a podsumowanie uwzględnia cenę 9,99 zł za okrycie. Jeśli rabatu nie ma, warto najpierw porównać oznaczenia wybranych produktów z warunkami oferty i sprawdzić ich liczbę. Nie należy opłacać droższego zamówienia z założeniem, że różnica zostanie automatycznie zwrócona później. To promocja pakietowa rozliczana przy zamówieniu, dlatego końcowa kwota powinna zgadzać się jeszcze przed zatwierdzeniem zakupu.

Przy zwrocie sklep wymaga całego pakietu

W opublikowanych zasadach tej akcji Biedronka Home informuje, że produktów połączonych rabatem nie można zwracać pojedynczo, a przy zwrocie należy odesłać cały zestaw w jednej przesyłce. To warunek, z którym warto zapoznać się przed zamówieniem, zwłaszcza jeśli ktoś planuje zachować kołdrę i odesłać obie poduszki. Oferta została rozliczona jako zakup kompletu, więc nie należy zakładać, że po takim zwrocie cena kołdry pozostanie na poziomie 9,99 zł. Szczegółowe zasady sklep wskazuje w regulaminie zakupów internetowych, do którego odsyła z opisu promocji.

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Poduszki były już hitem poprzedniej edycji Black Weeks

Powrót pakietu jest częścią listopadowej akcji Black Weeks w Biedronka Home. W komunikacie z 2 listopada sieć podała, że podczas poprzedniej edycji klienci kupili ponad 28 tys. poduszek Aloe Vera, a zestaw z kołdrą za 9,99 zł był najpopularniejszą ofertą pakietową. To dane przekazane przez sprzedawcę, dotyczące ubiegłorocznej akcji. Nie oznaczają gwarancji dostępności produktów w tegorocznej promocji. Obecna oferta ma potrwać do końca listopada, ale z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów, dlatego o możliwości zakupu decyduje również aktualny stan magazynowy wybranego produktu.

Przed zakupem porównaj cenę kompletu z tym, czego potrzebujesz

Pakiet warto oceniać jako zakup dwóch poduszek i kołdry za 109,97 zł. Dla osoby, która planowała wymianę wszystkich tych rzeczy, taki komplet może być wygodnym rozwiązaniem. Jeżeli potrzebna jest wyłącznie kołdra, trzeba porównać całkowity koszt pakietu z ceną samodzielnego zakupu odpowiedniego modelu. Przed zamówieniem dobrze zmierzyć używane poszewki i poszwę, sprawdzić skład oraz zalecenia prania, a na końcu przejrzeć podsumowanie koszyka. Najważniejsze jest, aby wybrane rozmiary i materiały odpowiadały domownikom. Niska cena jednego elementu zestawu nie pomoże, jeśli pozostałe produkty okażą się niepotrzebne albo niedopasowane.

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