Kołdra za 9,99 zł. Biedronka uruchomiła pakiet promocji na listopad
W Biedronka Home trwa promocja, w której do dwóch poduszek Aloe Vera można dobrać kołdrę z tej samej serii za 9,99 zł. Oferta dotyczy zakupów internetowych, a warunkiem obniżki jest umieszczenie w jednym koszyku odpowiednio oznaczonych produktów. Akcja jest przewidziana do 30 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Przed zamówieniem warto sprawdzić rozmiar kołdry, naliczenie rabatu i zasady zwrotu pakietu.
Oferta jest w Biedronka Home. Które produkty trzeba wybrać?
Promocja obejmuje dwie poduszki Aloe Vera o wymiarach 70 × 80 cm, oznaczone komunikatem „DOBIERZ KOŁDRĘ ZA 9,99 ZŁ”, oraz jedną kołdrę Aloe Vera z oznaczeniem „KOŁDRA ZA 9,99 ZŁ”. Te etykiety pozwalają rozpoznać produkty uczestniczące w akcji. Zakup innych poduszek nie daje automatycznie prawa do tej ceny kołdry, nawet jeśli pochodzą z tego samego sklepu lub mają podobny wygląd. Zamówienie trzeba skompletować w internetowym Biedronka Home. Promocja nie polega na pokazaniu przy kasie w dyskoncie paragonu za dwie wcześniej kupione poduszki.
Cały zestaw kosztuje 109,97 zł. Sama cena kołdry to część rachunku
Na sprawdzonej karcie poduszki Smukee Aloe Vera sklep podaje cenę 49,99 zł za sztukę i pokazuje pakiet za 109,97 zł. Wyliczenie jest proste: dwie poduszki kosztują łącznie 99,98 zł, a po dobraniu kołdry w promocyjnej cenie dochodzi 9,99 zł. To właśnie koszt wszystkich trzech produktów należy brać pod uwagę przy porównywaniu ofert. Przykładowo kołdra Aloe Vera 160 × 200 cm na osobnej karcie ma cenę 84,90 zł, a obniżka do 9,99 zł jest związana z zakupem poduszek. Poniższe zestawienie dotyczy cen produktów; warunki wybranej dostawy należy sprawdzić w podsumowaniu zamówienia.
|Element pakietu
|Liczba
|Kwota
|Poduszka Aloe Vera 70 × 80 cm po 49,99 zł
|2 sztuki
|99,98 zł
|Kołdra Aloe Vera objęta promocją
|1 sztuka
|9,99 zł
|Cały zestaw
|3 produkty
|109,97 zł
Do wyboru kilka rozmiarów kołdry
Zasady akcji wymieniają kołdry Aloe Vera w rozmiarach 140 × 200, 150 × 200, 160 × 200, 200 × 200 i 220 × 200 cm. Poduszki pozostają w rozmiarze 70 × 80 cm, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy pasują do posiadanych poszewek. W przypadku kołdry trzeba dopasować wymiar także do używanej pościeli. Sama obecność danego rozmiaru w warunkach promocji nie gwarantuje jego dostępności przez cały listopad. Jeśli wybrany wariant ma komunikat o chwilowej niedostępności, możliwość zamówienia trzeba sprawdzić ponownie albo wybrać inny dostępny rozmiar, który rzeczywiście odpowiada potrzebom.
Co wiadomo o materiale i pielęgnacji?
Na kartach sprawdzonych produktów Smukee sklep podaje poliestrowe poszycie i poliestrowe wypełnienie. Mikrofibrę opisano jako materiał z dodatkiem Aloe Vera. W przypadku kołdry 160 × 200 cm wskazano sprężyste włókna poliestrowe z domieszką silikonu oraz pikowanie ograniczające przesuwanie się wypełnienia. Zarówno tę kołdrę, jak i poduszkę 70 × 80 cm można według instrukcji prać w pralce w temperaturze 60°C, a następnie suszyć rozłożone na płasko. Przy wyborze innego wariantu należy sprawdzić jego własną kartę produktu i metkę. Nazwa serii nie zastępuje informacji o składzie, wymiarach ani sposobie pielęgnacji.
Rabat nalicza się w koszyku po dodaniu kompletu
Zgodnie z zasadami promocji cena kołdry obniża się po dodaniu do koszyka produktów objętych akcją. Przed płatnością należy więc sprawdzić, czy są w nim dwie właściwe poduszki i odpowiednia kołdra, a podsumowanie uwzględnia cenę 9,99 zł za okrycie. Jeśli rabatu nie ma, warto najpierw porównać oznaczenia wybranych produktów z warunkami oferty i sprawdzić ich liczbę. Nie należy opłacać droższego zamówienia z założeniem, że różnica zostanie automatycznie zwrócona później. To promocja pakietowa rozliczana przy zamówieniu, dlatego końcowa kwota powinna zgadzać się jeszcze przed zatwierdzeniem zakupu.
Przy zwrocie sklep wymaga całego pakietu
W opublikowanych zasadach tej akcji Biedronka Home informuje, że produktów połączonych rabatem nie można zwracać pojedynczo, a przy zwrocie należy odesłać cały zestaw w jednej przesyłce. To warunek, z którym warto zapoznać się przed zamówieniem, zwłaszcza jeśli ktoś planuje zachować kołdrę i odesłać obie poduszki. Oferta została rozliczona jako zakup kompletu, więc nie należy zakładać, że po takim zwrocie cena kołdry pozostanie na poziomie 9,99 zł. Szczegółowe zasady sklep wskazuje w regulaminie zakupów internetowych, do którego odsyła z opisu promocji.
Poduszki były już hitem poprzedniej edycji Black Weeks
Powrót pakietu jest częścią listopadowej akcji Black Weeks w Biedronka Home. W komunikacie z 2 listopada sieć podała, że podczas poprzedniej edycji klienci kupili ponad 28 tys. poduszek Aloe Vera, a zestaw z kołdrą za 9,99 zł był najpopularniejszą ofertą pakietową. To dane przekazane przez sprzedawcę, dotyczące ubiegłorocznej akcji. Nie oznaczają gwarancji dostępności produktów w tegorocznej promocji. Obecna oferta ma potrwać do końca listopada, ale z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów, dlatego o możliwości zakupu decyduje również aktualny stan magazynowy wybranego produktu.
Przed zakupem porównaj cenę kompletu z tym, czego potrzebujesz
Pakiet warto oceniać jako zakup dwóch poduszek i kołdry za 109,97 zł. Dla osoby, która planowała wymianę wszystkich tych rzeczy, taki komplet może być wygodnym rozwiązaniem. Jeżeli potrzebna jest wyłącznie kołdra, trzeba porównać całkowity koszt pakietu z ceną samodzielnego zakupu odpowiedniego modelu. Przed zamówieniem dobrze zmierzyć używane poszewki i poszwę, sprawdzić skład oraz zalecenia prania, a na końcu przejrzeć podsumowanie koszyka. Najważniejsze jest, aby wybrane rozmiary i materiały odpowiadały domownikom. Niska cena jednego elementu zestawu nie pomoże, jeśli pozostałe produkty okażą się niepotrzebne albo niedopasowane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.