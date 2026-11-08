Ponowne zamknięcie Rynku Głównego w Krakowie 8 listopada. Służby zabezpieczają nowe ślady po ataku 24-latka
Wojewoda małopolski oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przekazali w niedzielę, 8 listopada 2026 roku, zaktualizowany bilans ofiar sobotniego zamachu, potwierdzając śmierć 6 osób oraz obrażenia u 16 rannych. Rzeczniczka małopolskiej policji poinformowała o natychmiastowym, powtórnym zablokowaniu płyty Rynku Głównego i przyległych ulic w celu przeprowadzenia ponownych oględzin kryminalistycznych, podczas gdy w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzono tożsamość ciał zamordowanej rodziny napastnika.
Tożsamość 6 ofiar śmiertelnych i bilans rannych. Wśród poszkodowanych są obcokrajowcy
Wojewoda małopolski przedstawił szczegółowe dane dotyczące osób, które poniosły śmierć w wyniku brutalnego ostrzału na płycie krakowskiego rynku. Wśród 6 ofiar śmiertelnych znajduje się czworo obywateli Polski, jeden obywatel Wielkiej Brytanii oraz jedna kobieta niebędąca obywatelką RP. Tragedia dotknęła również osoby przebywające w rejonie ogródków kawiarnianych i postoju dorożek – liczba rannych wzrosła do 16 osób, z czego 11 to obywatele Polski, a 5 to cudzoziemcy.
Stan jednej z poszkodowanych osób cywilnych jest określany przez lekarzy jako ciężki. Sam 24-letni sprawca, postrzelony przez funkcjonariuszy podczas próby ucieczki na skrzyżowaniu ulic Stradom i Dietla, przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Jak przekazała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło, 2 osoby opuściły już placówki medyczne, a 1 z 2 rannych policjantów został pomyślnie wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Bardzo trudna sytuacja panuje wśród załóg zaprzęgów konnych – Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potwierdziło, że dwoje dorożkarzy walczy o życie, kilkoro innych ma ciężkie rany, a postój dorożek pozostaje zamknięty.
Zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policja: Odnalezione ciała to rodzice i siostra sprawcy
Świętokrzyscy policjanci przekazali przełomowe ustalenia dotyczące tła sobotnich wydarzeń. W mieszkaniu zlokalizowanym w bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego odnaleziono ciała trzech osób z widocznymi ranami postrzałowymi. Śledczy oficjalnie potwierdzili, że zamordowani to rodzice oraz siostra 24-letniego napastnika zatrzymanego w Krakowie.
Zabezpieczone dowody wskazują, że mężczyzna najpierw pozbawił życia najbliższych członków rodziny w ich rodzinnym domu, a następnie uzbrojony w broń długą udał się samochodem do Krakowa, by przeprowadzić masowy atak w centrum miasta. Prokuratura prowadzi intensywne czynności balistyczne i kryminalistyczne, badając broń użytą w obu miejscach zbrodni.
Ponowne zamknięcie Rynku Głównego. Technicy kryminalistyki zabezpieczają nowe ślady
Mimo wcześniejszego udrożnienia części traktów pieszych, krakowska policja podjęła decyzję o ponownym wyłączeniu z ruchu serca miasta. – Będziemy ponownie zamykać Rynek Główny w Krakowie i ulice przyległe. Chodzi o ponowne oględziny i zabezpieczenie śladów – poinformowała podinsp. Katarzyna Cisło. Kordon policyjny obejmie płytę rynku oraz dojazdowe ulice, w tym Szczepańską, Sławkowską oraz Grodzką.
Ponowne oględziny mają na celu drobiazgowe odtworzenie trajektorii pocisków, lokalizacji łusek oraz uszkodzeń fasad zabytkowych kamienic. W geście żałoby po ofiarach tragedii przez 12 godzin nie rozbrzmiewał hejnał mariacki – jak potwierdził rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, tradycyjna melodia zamilkła po raz pierwszy od 1939 roku. W całym kraju trwają 2 dni żałoby narodowej.
Gdzie szukać pomocy i jak ominąć zamkniętą strefę w Krakowie?
- Sprawdź wyznaczone obejścia wokół Rynku Głównego – w związku z powtórnymi oględzinami płyty rynku i ulic dojazdowych ruch pieszy i kołowy jest kierowany na Planty; służby apelują o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów pilnujących taśm ostrzegawczych.
- Zadzwoń pod oficjalną infolinię wsparcia kryzysowego – pomoc psychologiczna, prawna i logistyczna dla bliskich ofiar oraz świadków ataku jest dostępna pod całodobowym miejskim numerem telefonu 12 421 92 82.
- Skorzystaj z ogólnopolskiej linii wsparcia po traumie – osoby potrzebujące pilnej rozmowy z psychologiem mogą kontaktować się bezpłatnie z Centrum Wsparcia pod numerem 116 123.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.