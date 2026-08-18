Bomby w centrum Warszawy. Autobusy skierowane na objazdy, skrzyżowanie zablokowane
Poważne utrudnienia w centrum Warszawy po znalezieniu niewybuchów podczas prac ziemnych. Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało zablokowane, a Warszawski Transport Publiczny informuje o problemach z kursowaniem autobusów. Utrudnienia dotyczą linii 106 i 157.
Niewybuchy na Grzybowskiej. Służby zamknęły teren
W rejonie ulicy Grzybowskiej trwa akcja związana ze znalezieniem niewybuchów. Jak ustaliła wcześniej Warszawa w Pigułce, podczas prac ziemnych natrafiono wstępnie na 6 niewybuchów. Na miejscu działa patrol saperski, a policja zabezpieczyła teren.
Ze względów bezpieczeństwa przeprowadzono również ewakuację. Według naszych informacji objęła ona 2 budynki i setki osób.
Konsekwencje akcji odczuwają teraz również pasażerowie komunikacji miejskiej.
Żelazna i Grzybowska zablokowane. Autobusy mają utrudnienia
Warszawski Transport Publiczny poinformował o godz. 14:34 o utrudnieniach w kursowaniu autobusów linii 106 i 157.
Powodem jest zablokowany przejazd przez skrzyżowanie Żelazna / Grzybowska. Autobusy nie mogą obecnie przejechać swoją standardową trasą przez miejsce prowadzenia działań służb.
Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras, objazdami oraz możliwymi opóźnieniami. Sytuacja może zmieniać się wraz z postępem akcji saperów.
Linie 106 i 157 z utrudnieniami
Komunikat WTP dotyczy dwóch linii:
106 oraz 157.
WTP wskazuje bezpośrednio, że przyczyną problemów jest brak możliwości przejazdu przez skrzyżowanie Żelaznej z Grzybowską.
Akcja saperów w ruchliwej części Warszawy
Okolice Grzybowskiej i Żelaznej to jeden z intensywniej użytkowanych fragmentów miasta. Znajdują się tutaj budynki mieszkalne, biurowce, lokale usługowe i ważne ciągi komunikacyjne.
Zamknięcie skrzyżowania wpływa więc nie tylko na ruch samochodowy, ale również na funkcjonowanie transportu publicznego.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy przejazd zostanie przywrócony. Decyzja będzie zależała od przebiegu działań służb i zakończenia pracy patrolu saperskiego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz z autobusów 106 lub 157, przed wyjazdem sprawdź aktualną trasę swojego połączenia. W rejonie Grzybowskiej i Żelaznej należy przygotować się na objazdy i opóźnienia.
Kierowcy również powinni omijać tę część Warszawy. Skrzyżowanie Żelazna / Grzybowska pozostaje zablokowane w związku z działaniami służb.
Osoby znajdujące się w pobliżu powinny stosować się do poleceń policjantów i nie wchodzić do wyznaczonej strefy bezpieczeństwa. Warszawa w Pigułce będzie aktualizować informacje po pojawieniu się kolejnych komunikatów dotyczących akcji i przywrócenia normalnego ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.