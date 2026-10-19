Brak prądu i pełna zamrażarka. Lodówka wytrzyma około 4 godzin, ratunkiem jest zamrażarka
Awaria zasilania nie oznacza, że trzeba natychmiast wyrzucić wszystkie zapasy. Według zaleceń sanepidu zamknięta lodówka utrzymuje bezpieczną temperaturę przez około 4 godziny, pełna zamrażarka nawet przez 48 godzin, a wypełniona do połowy przez około dobę. To jednak wartości orientacyjne, uzależnione od warunków przechowywania. Częste otwieranie drzwi skraca czas utrzymywania chłodu, a przy ocenie jedzenia znaczenie mają przede wszystkim jego temperatura i to, jak długo pozostawało zbyt ciepłe. Prawidłowy wygląd ani zapach nie wystarczą, żeby uznać produkt za bezpieczny.
Drzwi powinny pozostać zamknięte. Zaglądanie do środka przyspiesza ogrzewanie
Po zauważeniu awarii warto zapisać godzinę, o której zniknęło zasilanie, i ustalić, jak długo może potrwać przerwa. Sanepid zaleca ograniczenie otwierania lodówki i zamrażarki do niezbędnego minimum. Każde zajrzenie do środka powoduje utratę chłodu, dlatego wielokrotne sprawdzanie, czy mięso jest jeszcze twarde, może pogorszyć warunki jego przechowywania. Jeżeli trzeba wyjąć jedzenie lub dołożyć przygotowane wkłady chłodzące, najlepiej wcześniej ustalić, co będzie potrzebne, i zrobić to sprawnie. Trzymanie otwartych drzwi podczas zastanawiania się nad zawartością urządzenia nie pomaga chronić zapasów.
Znaczenie ma również ilość zamrożonej żywności. Zgromadzone razem mrożonki dłużej zachowują niską temperaturę, dlatego pełna zamrażarka daje zwykle więcej czasu niż urządzenie, w którym pozostało kilka niewielkich opakowań. Podane przez sanepid limity dotyczą zamkniętych urządzeń i produktów, które przed awarią były prawidłowo schłodzone lub zamrożone. Nie gwarantują identycznego wyniku w każdym domu. Nie należy też automatycznie przenosić limitu 48 godzin na niewielką komorę zamrażającą wewnątrz lodówki: amerykańska służba bezpieczeństwa żywności USDA zwraca uwagę, że taka komora może utrzymywać zamrożenie krócej niż osobna zamrażarka.
|Urządzenie i jego zapełnienie
|Orientacyjny czas utrzymywania bezpiecznej temperatury bez prądu
|Podstawowy warunek
|Lodówka
|Około 4 godzin
|Drzwi pozostają zamknięte
|Zamrażarka wypełniona do połowy
|Około 24 godzin
|Drzwi pozostają zamknięte
|Pełna zamrażarka
|Nawet do 48 godzin
|Drzwi pozostają zamknięte
Cztery godziny bez prądu i dwie godziny powyżej 5°C to różne zasady
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim w zaleceniach opublikowanych 23 marca 2026 roku wskazuje, że mięso, ryby, drób, mleko, miękkie sery i gotowe potrawy należy wyrzucić, jeżeli były przechowywane powyżej 5°C przez ponad 2 godziny. Ten czas dotyczy przebywania w zbyt wysokiej temperaturze, a nie samego braku zasilania. Nie można więc po prostu dodać dwóch godzin do orientacyjnych czterech godzin pracy lodówki bez prądu i uznać, że otrzymaliśmy bezpieczny limit sześciu godzin. Bez pomiarów nie wiadomo, w którym momencie zawartość urządzenia zaczęła nadmiernie się ogrzewać.
Przydatny jest termometr przeznaczony do lodówki, a do sprawdzenia konkretnego produktu termometr do żywności. Jeżeli jedzenie przez cały czas pozostawało w prawidłowej temperaturze chłodniczej, sama awaria nie przesądza o konieczności jego wyrzucenia; nadal obowiązują jednak termin przydatności i warunki z etykiety. Pomiar trzeba interpretować ostrożnie, zwłaszcza po wznowieniu chłodzenia. Niska temperatura odczytana kilka godzin po powrocie prądu nie pokazuje, jak ciepło było wcześniej. Jeśli łatwo psujące się produkty zdążyły się ogrzać, a czasu i warunków ich przechowywania nie można ustalić, bezpieczniej je wyrzucić.
Nie każdy produkt wymaga wyrzucenia, ale zapach nie rozstrzyga
Największą uwagę trzeba poświęcić żywności wymagającej stałego chłodzenia. Oprócz surowego mięsa czy nabiału są to również ugotowane dania i resztki obiadu. W zestawieniach amerykańskiego serwisu rządowego FoodSafety.gov wśród produktów wrażliwych na przerwanie chłodzenia wymieniono także ugotowany ryż i makaron, sałatki z mięsem lub jajkami, pokrojone owoce i warzywa oraz ciasta z kremem. Z kolei suche produkty, zwykłe pieczywo bez kremowego nadzienia czy całe owoce i warzywa, które normalnie można przechowywać poza lodówką, nie stają się automatycznie niebezpieczne po wyłączeniu prądu. Każdą kategorię trzeba ocenić osobno, uwzględniając również zalecenia producenta.
Wąchanie mleka lub próbowanie niewielkiej porcji potrawy nie pozwala potwierdzić, że można ją bezpiecznie zjeść. Sanepid przypomina, że szkodliwe bakterie nie zawsze powodują dostrzegalną zmianę wyglądu czy zapachu. Nietypowa woń, kolor lub konsystencja są powodem do wyrzucenia jedzenia, ale brak takich zmian nie zastępuje wiedzy o temperaturze przechowywania. Trzeba też zwrócić uwagę na ewentualne wycieki. Jeśli płyn z rozmrażającego się surowego mięsa, drobiu lub ryb zanieczyścił żywność gotową do jedzenia, również takiego produktu nie należy zachowywać. Samo ponowne schłodzenie nie usuwa zanieczyszczenia.
Rozmrożone mięso nie odzyska bezpieczeństwa po ponownym zamrożeniu
Po awarii należy odróżnić zapasy, które nadal pozostają zamrożone, od żywności, która całkowicie odtajała. W tej drugiej sytuacji sanepid w Skierniewicach zaleca, aby produktów nadal prawidłowo chłodzonych nie zamrażać ponownie, lecz wykorzystać je od razu, a żywność wymagającą gotowania lub pieczenia poddać odpowiedniej obróbce termicznej. Nie jest to jednak sposób na uratowanie mięsa, które zbyt długo pozostawało ciepłe. Zalecenie szybkiego wykorzystania dotyczy produktów przechowywanych w bezpiecznych warunkach. Rozmrożone zapasy, które przekroczyły wskazany przez sanepid limit temperatury i czasu, należy wyrzucić, nawet jeśli miały trafić na patelnię jeszcze tego samego dnia.
Gotowanie nie daje gwarancji usunięcia wszystkich zagrożeń powstałych wskutek niewłaściwego przechowywania. USDA wyjaśnia, że niektóre bakterie mogą wytwarzać toksyny odporne na wysoką temperaturę. W takim przypadku nawet prawidłowo przygotowane mięso może nie nadawać się do jedzenia, jeśli wcześniej zbyt długo pozostawało w warunkach sprzyjających namnażaniu drobnoustrojów. Z tego samego powodu zamrożenie ogrzanego wcześniej produktu nie rozpoczyna jego bezpiecznego przechowywania od nowa. Gdy po awarii nie da się ustalić, co działo się z łatwo psującą się żywnością, nie warto traktować gotowania ani mrożenia jako sposobu na obejście tej niepewności.
Wkłady chłodzące mogą pomóc. Jesienny balkon nie zastępuje lodówki
Jeżeli przerwa ma się przedłużyć, warto odpowiednio wcześnie przygotować lodówkę turystyczną z lodem lub zamrożonymi wkładami. Pomoc ma sens wtedy, gdy pozwala utrzymać wymaganą temperaturę, zanim żywność nadmiernie się ogrzeje. Termometr pomaga ocenić, czy chłodzenie rzeczywiście działa. Wystawienie zakupów na balkon tylko dlatego, że na zewnątrz jest chłodno, nie daje podobnej kontroli. USDA ostrzega, że temperatura na dworze się zmienia, promienie słoneczne mogą ogrzewać jedzenie nawet w zimny dzień, a dodatkowym problemem są zwierzęta i zanieczyszczenia. Dotyczy to także pomysłu przechowywania produktów bezpośrednio w śniegu.
Przed zapowiedzianym wyłączeniem można zamrozić dodatkowe wkłady lub odpowiednie plastikowe pojemniki z wodą i zgrupować mrożonki. Wodę trzeba zamrozić z wyprzedzeniem; dokładanie ciepłych pojemników już podczas awarii nie zapewni zapasom chłodu. Sanepid radzi również mieć żywność, która nie wymaga lodówki, dodawania wody ani długiego gotowania, oraz ręczny otwieracz do puszek. Dzięki temu posiłek można przygotować bez ciągłego otwierania urządzeń i bez pośpiesznego zużywania zapasów o niepewnej jakości. Po powrocie zasilania podstawą decyzji pozostają rodzaj produktu, warunki jego przechowywania i czas spędzony w zbyt wysokiej temperaturze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.