Bramki bezpieczeństwa jak na lotniskach w każdej szkole! To miasto nie czeka na rząd i montuje wykrywacze

16 października 2026 21:05 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

W cieniu tragicznych wydarzeń na Mazowszu i śmierci 37-letniej pracownicy szkoły w Leszczydole-Nowinach, samorządy biorą sprawy we własne ręce. Inowrocław jako pierwsze miasto w Polsce ogłosił montaż stacjonarnych bramek bezpieczeństwa we wszystkich miejskich podstawówkach. Zobacz, skąd prezydent Arkadiusz Fajok pozyskał środki na detektory i czy podobne rozwiązania powinny pojawić się w stołecznych placówkach!

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dzieci w szkole z nauczycielem
Fot. Pixabay

Błyskawiczna decyzja w Inowrocławiu. Prezydent Arkadiusz Fajok uruchamia rezerwę

Seria brutalnych aktów przemocy w placówkach oświatowych wstrząsnęła krajem. Podczas gdy na szczeblu centralnym trwają prace nad zaostrzeniem przepisów, władze Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim postanowiły nie czekać na odgórne ministerialne wytyczne czy państwowe dotacje. Prezydent miasta Arkadiusz Fajok (którego nazwisko bywało w medialnych relacjach omyłkowo mylone z prezydentem Rzeszowa) podpisał zarządzenie uruchamiające środki z miejskiej rezerwy budżetowej na natychmiastowy zakup i montaż bramek detekcyjnych we wszystkich podległych samorządowi szkołach podstawowych.

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Włodarz osobiście odwiedził wszystkie placówki, konsultując wdrożenie instalacji z dyrektorami i pedagogami. Choć lokalne służby mundurowe nie raportują bezpośredniego zagrożenia w mieście, ratusz stawia na twardą prewencję. Bramki kontrolne na wzór rozwiązań stosowanych na lotniskach i w sądach mają zagwarantować, że nikt z zewnątrz ani z uczniów nie wniesie do budynku ostrych narzędzi czy innych niebezpiecznych akcesoriów. Inowrocławski samorząd podnosi w ten sposób poprzeczkę standardów ochrony dzieci, nauczycieli oraz rodziców.

Ekspresowe ustawy rządu, blokowanie sieci i rewizje plecaków przez dyrektorów

Równolegle do działań samorządowych rewolucję legislacyjną prowadzi rząd. Po tragedii w Leszczydole-Nowinach gabinet w ekspresowym trybie przyjął projekt ustawy umożliwiający sądom i organom ścigania natychmiastowe blokowanie oraz usuwanie nielegalnych i agresywnych treści w internecie. Do szkół trafiły opracowane wspólnie z ABW i RCB instrukcje postępowania w obliczu agresora z niebezpiecznym narzędziem, a resort edukacji zapowiedział nowelizację prawa, która pozwoli dyrektorom szkół na samodzielne przeszukiwanie plecaków i szafek uczniów bez konieczności oczekiwania na przyjazd radiowozu.

Jednocześnie MEN i służby ratunkowe przypominają o całodobowej sieci wsparcia psychologicznego i alarmowego. Pod numerem 112 każde dziecko lub nauczyciel może osobiście zgłosić zagrożenie, a całodobowe telefony zaufania – w tym młodzieżowy 116 111, linia Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czy wsparcie kryzysowe pod 800 70 22 22 i 116 123 dla dorosłych – oferują natychmiastową pomoc w sytuacjach lęku i stresu.

Czy wykrywacze metali trafią do szkół na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?

Radykalny krok Inowrocławia wywołał natychmiastową dyskusję w stolicy, gdzie kwestia bezpieczeństwa uczniów po tysiącach policyjnych kontroli jest tematem numer jeden. Władze oświatowe oraz dyrektorzy szkół w centralnych rejonach Warszawy z uwagą przyglądają się kujawsko-pomorskiemu eksperymentowi.

W szkołach podstawowych i średnich na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa rodzice coraz częściej pytają o fizyczne zabezpieczenie wejść do budynków. W gęsto zaludnionych kwartałach na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu montaż bramek detekcyjnych mógłby skutecznie wyeliminować ryzyko wniesienia ostrych narzędzi, choć pedagodzy wskazują na wyzwanie logistyczne w postaci porannych zatorów przed lekcjami. Doświadczenia Inowrocławia mogą jednak stać się gotowym wzorcem dla warszawskich radnych szukających skutecznych barier ochronnych.

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Zobacz podsumowanie kluczowych działań na rzecz bezpieczeństwa w placówkach:

  • Bramki detekcyjne w każdej podstawówce – Inowrocław jako pierwsze miasto finansuje sprzęt z rezerwy budżetowej.
  • Decyzja prezydenta Arkadiusza Fajoka – podwyższenie standardów ochrony bez czekania na rządowe dotacje.
  • Ekspresowe blokowanie agresji w sieci – nowe przepisy umożliwiające szybkie kasowanie niebezpiecznych treści online.
  • Planowane prawo do kontroli plecaków – MEN szykuje uprawnienia dla dyrekcji szkół do sprawdzania bagażu uczniów.
  • Dyskusja o detektorach w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – stołeczne placówki analizują możliwość wdrożenia bramek.

 

Źródło: tvnwarszawa

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