Robisz to z drzwiami do klatki? Możesz narazić się na 5 tys. zł mandatu
Zamykanie drzwi na klucz, blokowanie zamków czy pozostawianie otwartego wejścia do klatki schodowej. To częste powody sąsiedzkich konfliktów w polskich blokach. Niektóre osoby chcą w ten sposób zabezpieczyć budynek przed nieproszonymi gośćmi, inne ułatwić sobie codzienne korzystanie z wejścia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy dodatkowe zabezpieczenia utrudniają ewakuację. Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązujących przepisach, a za ich naruszenie mogą grozić dotkliwe kary. W określonych przypadkach mandat może wynieść nawet 5 tys. zł.
Spory o drzwi wejściowe do bloków i kamienic są częstym problemem mieszkańców budynków wielorodzinnych. Jedni domagają się ich zamykania przez całą dobę, inni pozostawiają je otwarte, aby ułatwić wejście znajomym, kurierom czy osobom starszym. Zdarza się również, że mieszkańcy samodzielnie montują dodatkowe zamki, zasuwy lub inne zabezpieczenia.
Choć takie rozwiązania mogą wydawać się rozsądne, nie wszystkie są zgodne z przepisami. Szczególnie niebezpieczne jest blokowanie drzwi, które stanowią część drogi ewakuacyjnej. W przypadku pożaru nawet kilkanaście sekund opóźnienia może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Drzwi do klatki schodowej muszą być zamknięte? Przepisy nie są takie oczywiste
W polskim prawie nie ma jednego ogólnokrajowego przepisu nakazującego mieszkańcom każdego bloku stałe zamykanie drzwi wejściowych.
Takie zasady mogą jednak wynikać z regulaminów przyjętych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Ich celem jest przede wszystkim ograniczenie dostępu do budynku osobom postronnym.
Zamknięte drzwi i sprawny domofon mogą utrudniać wejście do klatki schodowej osobom nieuprawnionym. Ma to szczególne znaczenie w budynkach, w których znajdują się ogólnodostępne korytarze, piwnice, rowerownie czy pomieszczenia przeznaczone do przechowywania wózków dziecięcych.
Nie oznacza to jednak, że drzwi można zabezpieczyć w dowolny sposób. Nawet jeżeli regulamin wspólnoty przewiduje obowiązek ich zamykania, zastosowany mechanizm musi umożliwiać bezpieczne opuszczenie budynku.
W praktyce oznacza to, że drzwi mogą pozostawać zamknięte dla osób próbujących dostać się do środka, ale mieszkańcy muszą mieć możliwość ich szybkiego otwarcia podczas ewakuacji.
Straż pożarna wyjaśnia. Zamknięte drzwi mogą naruszać przepisy
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zwraca uwagę na istotną różnicę między zamknięciem drzwi a uniemożliwieniem ich natychmiastowego otwarcia.
Przepisy przeciwpożarowe nie zakazują stosowania drzwi wyposażonych w zamki ani dodatkowych zabezpieczeń jako takich. Zabronione jest natomiast takie zamykanie drzwi ewakuacyjnych, które uniemożliwia ich natychmiastowe użycie w razie zagrożenia.
Zasada ta wynika z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej muszą umożliwiać szybkie otwarcie od wewnątrz, bez konieczności szukania klucza czy wykonywania dodatkowych czynności.
Dlatego problemem może być na przykład montaż zwykłego zamka, który od strony klatki schodowej można otworzyć wyłącznie kluczem. Jeżeli podczas pożaru mieszkaniec nie ma go przy sobie, może zostać uwięziony wewnątrz budynku.
Podobne zagrożenie mogą stwarzać kłódki, zasuwy i inne zabezpieczenia uniemożliwiające natychmiastowe otwarcie wyjścia.
Zamek z gałką lub specjalnym mechanizmem. Tak można zabezpieczyć wejście
Nie każde zamknięcie drzwi wejściowych jest niezgodne z prawem. Istnieją rozwiązania pozwalające połączyć ochronę przed nieuprawnionym wejściem z możliwością szybkiego opuszczenia budynku.
W wielu blokach stosuje się zamki współpracujące z domofonem, które od strony klatki można otworzyć za pomocą klamki lub odpowiednio zaprojektowanego mechanizmu.
W niektórych budynkach wykorzystywane są również okucia ewakuacyjne, umożliwiające otwarcie drzwi od wewnątrz jednym prostym ruchem.
Najważniejsze jest to, aby zastosowane rozwiązanie odpowiadało wymaganiom przeciwpożarowym właściwym dla danego budynku.
O tym, czy konkretny zamek lub system kontroli dostępu spełnia wymagania, decyduje jego rzeczywiste działanie, a nie samo zastosowanie domofonu.
W przypadku planowanej wymiany drzwi wejściowych, montażu dodatkowych zamków lub zmiany sposobu ich działania decyzję powinien podejmować właściciel albo zarządca budynku, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
Nawet 5 tys. zł mandatu. Od 2026 roku obowiązują surowsze kary
Naruszenie przepisów przeciwpożarowych może mieć również konsekwencje finansowe.
Od 2 stycznia 2026 roku obowiązują zaostrzone sankcje za określone wykroczenia związane z bezpieczeństwem pożarowym.
W przypadku wykroczeń objętych nowymi regulacjami maksymalna wysokość mandatu może wynosić 5 tys. zł. Jeżeli jednym czynem popełniono kilka wykroczeń, możliwe jest nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym do 6 tys. zł.
Jeżeli sprawa trafi do sądu, za wykroczenia przeciwpożarowe objęte zaostrzonymi przepisami grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że za każde zamknięcie drzwi do klatki schodowej automatycznie grozi mandat w wysokości 5 tys. zł.
Odpowiedzialność zależy od okoliczności, rodzaju naruszenia oraz tego, czy konkretne działanie wypełnia znamiona wykroczenia. Znaczenie ma przede wszystkim to, czy zastosowane zabezpieczenie utrudnia lub uniemożliwia bezpieczną ewakuację.
Podstawą odpowiedzialności mogą być przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące nieprzestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.
Kto odpowiada za niebezpieczne zabezpieczenia? Nie tylko mieszkańcy
Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu lub zarządcy.
W blokach wielorodzinnych może to oznaczać odpowiedzialność właściwych organów spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub podmiotu zarządzającego nieruchomością, zależnie od okoliczności i obowiązujących przepisów.
Zarządca powinien dbać o to, aby drogi ewakuacyjne pozostawały dostępne, a zastosowane zamki i zabezpieczenia nie uniemożliwiały mieszkańcom opuszczenia budynku.
Nie oznacza to jednak, że lokator może bez konsekwencji samodzielnie ingerować w drzwi wejściowe.
Jeśli mieszkaniec założy dodatkową kłódkę, zablokuje mechanizm otwierania lub dokona innych zmian powodujących zagrożenie, jego działanie może zostać ocenione odrębnie.
Samodzielne przerabianie zabezpieczeń znajdujących się w częściach wspólnych budynku nie jest dobrym sposobem rozwiązywania konfliktów z sąsiadami.
Otwarte drzwi też mogą być problemem. Nie chodzi wyłącznie o włamania
Niektórzy mieszkańcy działają w odwrotny sposób. Aby uniknąć konieczności korzystania z domofonu lub klucza, blokują drzwi wejściowe wycieraczką, kamieniem albo innym przedmiotem.
Takie rozwiązanie może ułatwiać dostęp do budynku osobom postronnym. Dla mieszkańców oznacza to mniejszą kontrolę nad tym, kto wchodzi na klatkę schodową i do pomieszczeń wspólnych.
Problem może być szczególnie odczuwalny w blokach z piwnicami i rowerowniami, gdzie przechowywane są wartościowe przedmioty.
Warto jednak pamiętać, że pozostawienie otwartych drzwi wejściowych nie jest samo w sobie równoznaczne z popełnieniem wykroczenia przeciwpożarowego.
Znaczenie ma również konstrukcja budynku. Jeżeli drzwi pełnią funkcję przeciwpożarową lub są wyposażone w urządzenia samozamykające, ich blokowanie w pozycji otwartej może naruszać wymagania bezpieczeństwa.
W takich przypadkach drzwi powinny działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a ich samoczynne zamknięcie nie może być utrudniane przypadkowymi przedmiotami.
Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?
Kolejnym problemem jest wpływ zabezpieczenia budynku na odpowiedzialność ubezpieczyciela.
Niektóre umowy ubezpieczeniowe przewidują wymagania dotyczące zabezpieczenia nieruchomości przed kradzieżą lub włamaniem.
W określonych sytuacjach pozostawienie niezabezpieczonego wejścia może mieć znaczenie podczas oceny zgłoszonej szkody.
Nie oznacza to jednak, że każde otwarcie drzwi do klatki automatycznie pozbawia mieszkańców prawa do odszkodowania.
Decydujące znaczenie mają warunki konkretnej polisy, okoliczności zdarzenia oraz związek między naruszeniem obowiązków a powstałą szkodą.
Dlatego nie należy zakładać, że towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty pieniędzy wyłącznie dlatego, że w chwili zdarzenia drzwi wejściowe do budynku były otwarte.
Warszawa i Mazowsze. Problem dotyczy tysięcy budynków wielorodzinnych
Spory o zamykanie drzwi nie omijają Warszawy i innych miast województwa mazowieckiego.
W stolicy funkcjonują zarówno nowoczesne osiedla wyposażone w elektroniczne systemy kontroli dostępu, jak i starsze budynki, w których nadal stosowane są tradycyjne zamki i domofony.
Szczególnej uwagi mogą wymagać rozwiązania stosowane w starszych kamienicach oraz blokach, w których mieszkańcy przez lata samodzielnie dokonywali zmian w sposobie zamykania wejść.
W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa drzwi na drodze ewakuacyjnej należy zgłosić problem administratorowi lub zarządcy nieruchomości.
Państwowa Straż Pożarna przypomina, że klatki schodowe i korytarze są istotnymi elementami systemu ewakuacji. Ich drożność oraz prawidłowe działanie drzwi mogą mieć kluczowe znaczenie podczas pożaru.
W Warszawie, podobnie jak w całej Polsce, nie można traktować zabezpieczeń wejścia do klatki wyłącznie jako prywatnej sprawy mieszkańców. Muszą one spełniać wymagania obowiązujące dla budynku.
Sąsiad ciągle zostawia drzwi otwarte. Co można zrobić?
W przypadku powtarzających się konfliktów warto rozpocząć od sprawdzenia regulaminu wspólnoty lub spółdzielni.
Jeżeli przewiduje on obowiązek zamykania drzwi wejściowych, mieszkańcy powinni stosować się do przyjętych zasad, pod warunkiem że sposób zamknięcia nie narusza wymagań ewakuacyjnych.
W pierwszej kolejności warto również sprawdzić, czy problem nie wynika z usterki. Niesprawny samozamykacz, uszkodzony elektrozaczep lub źle wyregulowane drzwi mogą sprawiać wrażenie, że ktoś celowo pozostawia wejście otwarte.
Jeżeli urządzenia działają prawidłowo, a problem nadal się powtarza, można zgłosić sprawę administratorowi. Zarządca może przypomnieć mieszkańcom zasady korzystania z części wspólnych i podjąć działania organizacyjne.
W przypadku niebezpiecznych zabezpieczeń utrudniających ewakuację sprawę należy potraktować poważniej.
Jeżeli drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej nie dają się otworzyć od środka bez klucza, należy niezwłocznie zgłosić to zarządcy budynku. Gdy problem nie zostanie rozwiązany, możliwe jest skierowanie zawiadomienia do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Co to oznacza dla mieszkańców? Najważniejsza jest możliwość ewakuacji
Spór o drzwi do klatki schodowej nie powinien sprowadzać się wyłącznie do wyboru między bezpieczeństwem przed włamaniem a wygodą mieszkańców.
Właściwie zaprojektowany system może jednocześnie ograniczać dostęp osobom nieuprawnionym i zapewniać mieszkańcom możliwość natychmiastowego opuszczenia budynku.
Najważniejsze jest przestrzeganie kilku zasad. Drzwi ewakuacyjne muszą otwierać się od wewnątrz bez szukania klucza. Nie należy samodzielnie montować dodatkowych zasuw ani blokad, które uniemożliwiają ich szybkie otwarcie. Nie wolno również blokować działania drzwi przeciwpożarowych.
Za naruszenia przepisów przeciwpożarowych mogą grozić mandaty do 5 tys. zł, a w określonych przypadkach nawet wyższe sankcje. Nie jest to jednak automatyczna kara za samo zamknięcie wejścia do bloku.
Najważniejsza pozostaje zasada przypominana przez strażaków: zabezpieczenia budynku nie mogą utrudniać ratowania życia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.