Wielka promocja w Lidlu! Kupujesz dwa produkty, trzeci dostajesz gratis. Do tego ogromne obniżki znanych marek
Lidl przygotował kolejną porcję promocji, z których można skorzystać jeszcze przed końcem tygodnia. Wśród ofert znalazła się akcja „2+1 gratis” na popularne produkty spożywcze, a także obniżki cen makaronowych sosów, pesto, płatków śniadaniowych i gotowych przekąsek. Niektóre ceny zaczynają się już od 1,59 zł. Klienci powinni jednak zwrócić uwagę na terminy, ponieważ część promocji zakończy się w sobotę 17 października.
W sklepach Lidl ruszyły kolejne promocje obejmujące produkty, które wiele rodzin przechowuje w domowej spiżarni. Sieć przeceniła artykuły znanych producentów, w tym Winiary, Barilla, Lubella, Nestlé i Pudliszki.
Tym razem szczególną uwagę zwraca promocja wielosztukowa, dzięki której można otrzymać dodatkowy produkt bez opłaty.
W gazetce znalazły się również obniżki sięgające 22 procent oraz specjalne ceny na produkty dla dzieci i miłośników kuchni włoskiej.
Lidl rozdaje trzeci produkt gratis. Cena zaczyna się od 1,59 zł
Jedną z najciekawszych ofert jest promocja na kisiele i budynie Winiary.
Sieć wprowadziła akcję „2+1 gratis”, która obowiązuje od czwartku 15 października do soboty 17 października.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów jeden z nich otrzymujemy bez dodatkowej opłaty.
W gazetce wskazano cenę po promocji wynoszącą 1,59 zł za opakowanie.
Oferta obejmuje kisiele owocowe i budynie w różnych smakach, między innymi truskawkowym, pistacjowym i cynamonowym.
Przykładowo trzy opakowania w tej samej cenie regularnej 2,39 zł kosztowałyby bez promocji 7,17 zł.
W akcji „2+1 gratis” za taki zestaw zapłacimy 4,78 zł, czyli średnio około 1,59 zł za sztukę.
To rozwiązanie może zainteresować osoby przygotowujące domowe desery lub robiące zapasy produktów o dłuższym terminie przydatności.
Barilla mocno przeceniona. Popularne pesto i sosy taniej
Wśród promocji znalazły się również produkty włoskiej marki Barilla.
Pesto w słoiku o wadze 190 gramów kosztuje obecnie 12,49 zł zamiast 14,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 16 procent.
Promocja obowiązuje od 15 do 17 października.
Sieć przygotowała także niższą cenę na sosy pomidorowe Barilla w słoikach o wadze 400 gramów.
Klienci mogą wybierać między wariantami basilico, aglio lub arrabbiata.
Cena promocyjna wynosi 7,79 zł zamiast 9,49 zł, czyli o 17 procent mniej.
Sosy mogą stanowić podstawę szybkiego obiadu z makaronem, a pesto sprawdzi się również jako dodatek do kanapek czy sałatek.
Popularna fasolka Pudliszki z rabatem. Jest ważny warunek
Lidl obniżył także cenę produktów marki Pudliszki.
Promocja obejmuje między innymi gotowe dania w słoikach o wadze 590 gramów, takie jak gołąbki, klopsiki i fasolka po bretońsku.
Cena promocyjna wynosi 8,79 zł za opakowanie zamiast 10,49 zł.
Oznacza to obniżkę o 16 procent.
Trzeba jednak pamiętać, że oferta obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Klienci, którzy kupią tylko jeden produkt, nie skorzystają z ceny przewidzianej dla zestawu.
Promocja trwa do soboty 17 października.
Lidl przecenia popularne płatki. Znane marki w specjalnych cenach
W gazetce znalazły się również propozycje dla osób przygotowujących śniadania.
Płatki Lubella Minecraft z cynamonem w opakowaniu 400 gramów kosztują 7,99 zł.
Zostały oznaczone jako oferta w supercenie.
Kolejna propozycja to płatki śniadaniowe Nestlé Lion Wild Crush oraz Nesquik Strawberry.
Opakowanie o wadze od 350 do 450 gramów kosztuje 10,99 zł.
W tym przypadku również zastosowano oznaczenie „Supercena”.
Obie oferty rozpoczęły się w czwartek 15 października.
Warto zwrócić uwagę, że przy tych artykułach nie podano procentowej wielkości obniżki. Sieć prezentuje je jako produkty w specjalnych cenach.
Francuskie wypieki za 2,99 zł. Rabat aż 22 procent
Osoby poszukujące gotowych przekąsek mogą zainteresować się także promocją na ciasto francuskie marki Chef Select.
Opakowanie o wadze 275 gramów dostępne jest w cenie 2,99 zł zamiast 3,84 zł.
Obniżka wynosi 22 procent, ale obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Promocją objęto zarówno klasyczne ciasto francuskie, jak i wersję light.
To produkt, który można wykorzystać do przygotowania wytrawnych przekąsek, rogalików, tart lub szybkich wypieków z owocami.
Oferta potrwa do soboty 17 października.
W Lidlu są również produkty za 9,99 zł i 14,99 zł
Sieć przygotowała także kilka innych propozycji do domowej spiżarni.
W gazetce znalazły się między innymi suszone owoce Kuchnia Eksperta – smoczy owoc w opakowaniu 300 gramów za 9,99 zł.
Kolejną propozycją jest suszona pomarańcza w plastrach lub mieszanka zimowa z pomarańczą.
Opakowanie o wadze 150 gramów kosztuje 14,99 zł.
Suszone plastry owoców można wykorzystywać jako dodatek do napojów, wypieków i sezonowych dekoracji.
Na uwagę zasługują także mrożone przekąski Dr. Oetker Giuseppe Pizza Buns.
Opakowanie o wadze 480 gramów kosztuje 14,99 zł.
Wariant przedstawiony w gazetce to Creamy Garlic.
Nutella peanut w ofercie. Cena 29,99 zł
Wśród artykułów widocznych w gazetce znajduje się również krem do smarowania Nutella Peanut.
Opakowanie o wadze 369 gramów kosztuje 29,99 zł.
Produkt oznaczono jako supercenę, a oferta rozpoczęła się już w poniedziałek 12 października.
To osobna propozycja i nie należy jej mylić z promocjami obowiązującymi wyłącznie od 15 do 17 października.
Klienci zainteresowani zakupem powinni zwrócić uwagę na dostępność konkretnego wariantu.
Tylko do soboty. Potem część promocji się zakończy
Większość najważniejszych obniżek przedstawionych w gazetce ma obowiązywać do soboty 17 października.
Dotyczy to między innymi kisieli i budyniów Winiary, pesto i sosów Barilla, gotowych dań Pudliszki oraz ciasta francuskiego Chef Select.
Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki każdej oferty.
Niektóre ceny obowiązują już przy zakupie jednej sztuki, natomiast inne wymagają wybrania dwóch lub trzech opakowań.
W przypadku promocji wielosztukowych szczególne znaczenie ma cena jednostkowa i faktyczna oszczędność na całym zestawie.
Najważniejsze: w Lidlu trwa akcja „2+1 gratis” na kisiele i budynie Winiary, dzięki której średnia cena opakowania może wynieść 1,59 zł. Przeceniono również pesto Barilla do 12,49 zł, sosy pomidorowe do 7,79 zł oraz ciasto francuskie do 2,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Większość ofert zakończy się już w sobotę 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.