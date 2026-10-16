Kary za kominki w sezonie grzewczym! Nawet 5 tysięcy złotych grzywny za brak ekoprojektu i filtrów
Jesienne chłody zwiastują początek kolejnego sezonu grzewczego, a wraz z nim zaostrzone kontrole palenisk domowych. Pod lupę straży miejskiej i inspektorów ochrony środowiska trafiają już nie tylko tradycyjne piece węglowe, ale również rekreacyjne kominki. Urządzenia niespełniające unijnych norm ekoprojektu mogą sprowadzić na właścicieli nieruchomości mandaty i wielotysięczne grzywny nakładane przy każdej kolejnej kontroli. Sprawdź, jak uniknąć kary i czy montaż filtra wystarczy, by legalnie rozpalić ogień!
Ekoprojekt bez litości dla tradycyjnych palenisk. Kiedy grozi kara?
Wraz ze spadkiem temperatur w całym kraju rusza kolejny etap egzekwowania wojewódzkich uchwał antysmogowych. Podczas gdy uwaga opinii publicznej skupiała się dotąd na eliminacji tzw. kopciuchów, czyli przestarzałych kotłów węglowych dotowanych w ramach programu Czyste Powietrze, restrykcyjne normy bezwzględnie obejmują także kominki. Zgodnie z przepisami wdrażającymi unijną dyrektywę Ecodesign (ekoprojekt), każde domowe źródło ciepła musi spełniać rygorystyczne parametry efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej emisji pyłów i zanieczyszczeń.
Właściciele domów i mieszkań, którzy użytkują instalacje niespełniające norm, stoją przed koniecznością natychmiastowej modernizacji. Na szczęście przepisy nie zawsze oznaczają przymus wyburzenia czy wymiany wkładu kominkowego na nowy. W wielu przypadkach tańszym i w pełni dopuszczalnym rozwiązaniem okazuje się montaż atestowanych elektrofiltrów lub filtrów ceramicznych w przewodach dymowych, które redukują stężenie spalin do wymaganego poziomu.
Mandat do 500 zł i grzywna do 5 tysięcy. Kary mogą się powtarzać
Dla osób ignorujących proekologiczne regulacje taryfa ulgowa dobiegła końca. Za palenie w kominku niespełniającym wymogów ekoprojektu kontrolerzy mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 5 tysięcy złotych. Co kluczowe, kara nie zwalnia z obowiązku usunięcia naruszenia – strażnicy miejscy oraz uprawnieni urzędnicy mogą przeprowadzać powtórne kontrole i nakładać kolejne grzywny przy każdej wizycie aż do momentu dostosowania instalacji.
Uchwały antysmogowe obowiązują już w zdecydowanej większości kraju, m.in. na Mazowszu, Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Harmonogramy dostosowawcze różnią się w zależności od regionu – przykładowo w województwie lubuskim ostateczny termin wymiany pieców i montażu filtrów upływa w lipcu 2027 roku, podczas gdy w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim restrykcyjnych uchwał antysmogowych dotychczas nie uchwalono.
Kontrole palenisk w Warszawie: drony i strażnicy na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
W stolicy przestrzeganie mazowieckiej uchwały antysmogowej podlega wyjątkowo drobiazgowemu nadzorowi. Zwarte kwartały zabudowy sprawiają, że dym z domowych kominów natychmiast wpływa na pogorszenie jakości powietrza, którym oddychają tysiące mieszkańców.
Patrole straży miejskiej wyposażone w próbniki dymu oraz drony antysmogowe intensywnie monitorują enklawy domów jednorodzinnych i kamienic na terenie Woli oraz Mokotowa. Z kolei w zabytkowych budynkach w Śródmieściu, gdzie zachowały się tradycyjne piece kaflowe i kominki rekreacyjne, urzędnicy bezwzględnie weryfikują dokumentację techniczną wkładów. Właściciele lokali na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu muszą liczyć się z niezapowiedzianymi wizytami strażników, dla których brak certyfikatu ekoprojektu lub odpowiedniego filtra oznacza natychmiastowe wszczęcie procedury mandatowej.
Najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania kominka
Zobacz zestawienie kluczowych informacji i wymogów prawnych na sezon grzewczy:
- Wymóg zgodności z ekoprojektem – kominek musi spełniać unijne normy emisji pyłów i efektywności.
- Alternatywa w postaci filtrów – montaż odpylaczy kominowych pozwala uniknąć kosztownej wymiany wkładu.
- Grzywna do 5000 zł w sądzie – mandat karny do 500 zł może być nakładany wielokrotnie podczas kolejnych kontroli.
- Zróżnicowane terminy w regionach – większość województw już egzekwuje prawo, Lubuskie dołącza w lipcu 2027 r.
- Rygorystyczny nadzór na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczni strażnicy sprawdzają instalacje i certyfikaty palenisk.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.