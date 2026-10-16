Drastyczne podwyżki dla palaczy i waperów! Prezydent podpisał ustawę, e-papierosy i liquidy ostro w górę
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która przypieczętowuje potężny wzrost cen wyrobów do waporyzacji. Podatek na płyny wzrośnie do 2,20 zł za mililitr, a stawka na jednorazówki oraz urządzenia skoczy do 50 zł za sztukę. Nowe przepisy wchodzą w życie dwuetapowo i uderzą w kieszenie milionów użytkowników. Zobacz, o ile więcej zapłacisz w sklepach!
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Nowe definicje i podwójna opłata. Jak wzrosną stawki akcyzy?
Nowelizacja podpisana 15 października 2026 roku wprowadza do polskiego prawa podatkowego jednolitą i uszczelnioną klasyfikację sprzętu do inhalacji pary. Ustawodawca zdefiniował cztery precyzyjne kategorie: jednorazowe e-papierosy, modele wielorazowe na wymienne kartridże, pozostałe urządzenia waporyzacyjne (w tym podgrzewacze tytoniu) oraz same wkłady. Zmiany mają na celu likwidację furtek prawnych, które dotąd pozwalały niektórym importerom oferować nowinki technologiczne z niższym opodatkowaniem.
Równolegle wprowadzono bezprecedensowy skok stawek fiskalnych. Akcyza na płyn do e-papierosów wzrasta o 22 procent – z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr. Z kolei kwota stała obciążająca jednorazowe e-papierosy rośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę. Dokładnie taka sama podwyżka (z 40 zł do 50 zł) obejmie kompletne urządzenia wielorazowe (tzw. mody i pody) oraz sprzedawane osobno zestawy części, takie jak grzałki czy zespoły parowników. W przypadku popularnych jednorazówek konsumenci zapłacą podwójnie: urządzenie zostanie obciążone zarówno 50-złotową opłatą ryczałtową, jak i stawką naliczaną od objętości zawartego w nim płynu.
Dwa różne terminy wejścia w życie i efekt domina na sklepowych półkach
Konstrukcja nowelizacji kryje w sobie istotną pułapkę czasową, na którą uwagę muszą zwrócić hurtownicy i sprzedawcy detaliczni. Większość przepisów zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, co oznacza podwyżki na sprzęt i stałą opłatę na jednorazówki jeszcze jesienią 2026 roku. Wyjątkiem jest podwyższona stawka na same płyny (2,20 zł/ml), która zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że do końca grudnia jednorazówki będą obciążone wyższą opłatą ryczałtową przy zachowaniu dotychczasowej stawki za mililitr liquidu, a pełny wymiar fiskalnego uderzenia nastąpi po Nowym Roku.
Wzrost podatku pociągnie za sobą efekt kuli śnieżnej. Wyższa akcyza powiększy podstawę opodatkowania 23-procentowym podatkiem VAT, a sieci handlowe doliczą do tego swoje marże procentowe. W efekcie jednorazowy e-papieros kosztujący dziś 70–100 zł osiągnie na półce cenę rzędu 85–120 zł. Popularna buteleczka liquidu 10 ml podrożeje z 25–35 zł do przedziału 31–43 zł, a ceny zaawansowanych urządzeń wielorazowych zbliżą się nawet do 270 zł.
Oblężenie vape shopów w stolicy: ruch na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Podpisanie ustawy wywołało natychmiastowe poruszenie wśród stołecznych waperów, którzy ruszyli do punktów sprzedaży, by zrobić zapasy przed wejściem w życie wyższych cen. Szczególne ożywienie widać w zagłębiach handlowych Warszawy.
W specjalistycznych sklepach z e-papierosami zlokalizowanych w galeriach i przy głównych ulicach Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa sprzedawcy notują wyraźny wzrost zainteresowania płynami w większych objętościach oraz wymiennymi grzałkami. Właściciele lokali na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu przyznają, że klienci kalkulują koszty i wykupują towar z dotychczasowych partii magazynowych, obawiając się, że po wejściu nowych cenników codzienne korzystanie z alternatyw dla tradycyjnego tytoniu stanie się luksusem.
Najważniejsze zmiany w stawkach akcyzy na e-papierosy
Zobacz zestawienie kluczowych parametrów po podpisaniu nowelizacji przez prezydenta:
- Płyn do e-papierosów – wzrost stawki z 1,80 zł do 2,20 zł za 1 ml (od 1 stycznia 2027 r.).
- Jednorazowe e-papierosy – podwyżka kwoty stałej z 40 zł do 50 zł za sztukę plus akcyza od płynu.
- Urządzenia do waporyzacji i wkłady – skok opłaty z 40 zł do 50 zł za każde urządzenie i zestaw części.
- Dwustopniowe wejście przepisów – sprzęt i opłata stała po 14 dniach od publikacji, nowa stawka za liquidy od 2027 r.
- Wzmożony ruch na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczni konsumenci ruszają po zapasy przed skokiem cen.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.