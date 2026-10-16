Niepokojące wiadomości przed Bożym Narodzeniem. Hodowcy ujawnili ceny karpia na 2026 rok. Polacy muszą przygotować portfele
Do Wigilii pozostały jeszcze ponad dwa miesiące, ale producenci jednej z najpopularniejszych świątecznych ryb już przedstawiają tegoroczne ceny. Stawy Milickie, należące do największych gospodarstw rybackich w Polsce, poinformowały, ile trzeba zapłacić za kilogram karpia. W tle pojawiają się poważne problemy: brakuje wody, ryby rosną wolniej, a hodowcy ponoszą straty spowodowane przez kormorany. Czy oznacza to droższą Wigilię? Pierwsze informacje nie wskazują na gwałtowną podwyżkę, ale ostateczne ceny w sklepach wciąż pozostają niewiadomą.
Choć październik kojarzy się przede wszystkim z jesiennymi zakupami i przygotowaniami do Wszystkich Świętych, w gospodarstwach rybackich trwa już jeden z najważniejszych okresów roku.
Rozpoczęły się odłowy karpia, który w grudniu trafi do sprzedaży przed Bożym Narodzeniem.
To właśnie teraz producenci mogą dokładniej ocenić efekty wielomiesięcznej hodowli i przygotować pierwsze cenniki.
Tegoroczny sezon nie należał jednak do najłatwiejszych.
Hodowcy podali cenę karpia. Wiadomo, ile kosztuje kilogram
Pierwsze konkretne informacje napłynęły ze Stawów Milickich na Dolnym Śląsku.
Przemysław Urniaż, dyrektor do spraw infrastruktury i logistyki gospodarstwa, poinformował w rozmowie z PAP, że w 2026 roku cena detaliczna całego karpia sprzedawanego bezpośrednio u producenta została ustalona na poziomie 28 zł za kilogram.
To ważna wiadomość dla osób, które planują zakup świątecznej ryby bezpośrednio w gospodarstwie rybackim.
Przedstawiciel Stawów Milickich wskazał również, że w innych gospodarstwach podobne ceny wynoszą zazwyczaj od 25 do 30 zł za kilogram.
Oznacza to, że pomimo trudnych warunków produkcji stawki u hodowców pozostają na poziomie zbliżonym do obserwowanego w ostatnich latach.
Nie oznacza to jednak, że dokładnie tyle zapłacimy w grudniu w każdym sklepie spożywczym.
Karp za 28 zł. Tyle kosztowałaby ryba na wigilijny stół
Znając cenę podaną przez Stawy Milickie, można już obliczyć orientacyjny koszt zakupu całej ryby.
Przy stawce 28 zł za kilogram:
- karp ważący 1,5 kg będzie kosztował 42 zł;
- karp o wadze 2 kg będzie kosztował 56 zł;
- ryba ważąca 2,5 kg oznacza wydatek 70 zł;
- za trzykilogramowego karpia trzeba będzie zapłacić 84 zł.
To wyliczenia dotyczące zakupu całej ryby bezpośrednio u producenta.
Nie obejmują kosztów patroszenia, filetowania ani innych usług przygotowania karpia do spożycia.
Warto również pamiętać, że podczas obróbki ryby część masy stanowią głowa, wnętrzności, ości i inne elementy, których nie wykorzystuje się w każdej potrawie.
Dlatego porównując ceny, należy zwrócić uwagę na to, czy podana kwota dotyczy całego karpia, tuszy, dzwonków czy filetów.
W sklepach cena może być wyższa. Jest ważny powód
Kwota ustalona przez gospodarstwo rybackie nie musi odpowiadać cenie, którą zobaczymy na półkach supermarketów.
Zanim ryba trafi do sprzedaży detalicznej, może przejść przez kilka etapów dystrybucji.
Znaczenie mają koszty transportu chłodniczego, przechowywania, przygotowania produktu i obsługi sprzedaży.
Do tego dochodzi marża handlowa.
Z tego względu karp oferowany w grudniu przez sieci spożywcze może kosztować więcej niż ryba kupowana bezpośrednio od hodowcy.
Z drugiej strony supermarkety organizują sezonowe promocje, które mogą okresowo obniżyć cenę wybranych produktów.
Nie można więc już w październiku przesądzić, ile dokładnie będzie kosztował karp w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie czy innych sieciach w tygodniu poprzedzającym Wigilię.
Na takie informacje trzeba poczekać do publikacji świątecznych ofert.
Niepokojąca sytuacja w gospodarstwach. Brakuje wody
Za tegoroczną produkcją stoją trudne warunki, z którymi od miesięcy mierzą się hodowcy.
Jednym z najpoważniejszych problemów jest niedobór wody w stawach.
Przedstawiciele branży wskazują, że susza hydrologiczna ogranicza możliwości prowadzenia hodowli na pełnej powierzchni zbiorników.
Tomasz Berger ze Stawów Milickich przedstawił przykład gospodarstwa, w którym ze stawu o powierzchni 100 hektarów można efektywnie wykorzystywać jedynie około 70–80 hektarów.
To oznacza mniej przestrzeni dla ryb i trudniejsze warunki ich wzrostu.
Przy ograniczonej ilości wody problemem mogą być również temperatura oraz zawartość tlenu.
Karpie w takich warunkach mogą osiągać wymaganą masę wolniej, co dla producentów oznacza dodatkowe wydatki.
Ryby potrzebują więcej czasu. Koszty hodowli rosną
Produkcja karpia jest przedsięwzięciem rozłożonym na kilka sezonów.
Osiągnięcie odpowiedniej wielkości handlowej zajmuje rybom zazwyczaj około trzech lat.
W tym czasie gospodarstwa ponoszą wydatki związane z utrzymaniem stawów, paszą, pracą ludzi oraz odpowiednimi warunkami środowiskowymi.
Jeżeli wzrost ryb zostaje spowolniony, część z nich może wymagać dodatkowego sezonu hodowlanego.
Dla producenta oznacza to konieczność ponoszenia kolejnych kosztów, zanim ryba będzie gotowa do sprzedaży.
W dłuższej perspektywie takie problemy mogą wpływać na rentowność gospodarstw i ceny oferowane odbiorcom.
Nie należy jednak automatycznie zakładać, że każda trudność produkcyjna spowoduje podwyżkę już podczas najbliższych świąt.
Tegoroczna cena ogłoszona przez Stawy Milickie wskazuje na względną stabilizację.
Kormorany powodują ogromne straty. Hodowcy podają skalę problemu
Niedobór wody nie jest jedynym wyzwaniem dla producentów karpia.
Duże znaczenie mają również straty powodowane przez ptaki żywiące się rybami.
Szczególnie często hodowcy wskazują na kormorany, które polują również na młode karpie.
Według szacunków przywołanych przez przedstawicieli Stawów Milickich w ubiegłym roku ptaki zjadły około 260 ton ryb.
Pojedynczy kormoran może spożywać nawet od pół kilograma do kilograma ryb dziennie.
Straty dotyczą przede wszystkim młodych osobników, które nie osiągnęły jeszcze wielkości handlowej.
Dla gospodarstw oznacza to nie tylko utratę części przyszłej produkcji, lecz także nakładów poniesionych na wcześniejsze etapy hodowli.
Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że połączenie problemów środowiskowych i presji drapieżników znacznie utrudnia planowanie produkcji.
W Polsce produkuje się tysiące ton karpia. Grudzień pozostaje kluczowy
Polska należy do ważnych producentów karpia w Europie.
Według danych przywoływanych przez branżę rybacką krajowa produkcja wynosi około 21–22 tys. ton rocznie.
Same Stawy Milickie dostarczają ponad 600 ton ryb.
Najważniejszym okresem sprzedażowym pozostaje końcówka roku, kiedy konsumenci przygotowują tradycyjne potrawy wigilijne.
Karp jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów polskiej kuchni świątecznej.
W wielu domach przygotowuje się go w postaci smażonych dzwonków, filetów, karpia w galarecie lub innych regionalnych potraw.
Choć część rodzin zastępuje go innymi rybami, w grudniu zainteresowanie karpiem nadal wyraźnie rośnie.
Czy lepiej kupić karpia wcześniej?
Październikowe informacje mogą zachęcić część osób do wcześniejszego planowania zakupów.
Nie oznacza to jednak, że już teraz trzeba kupować świeżą rybę na grudniową Wigilię.
Karp świeży wymaga odpowiedniego przechowywania i powinien zostać przygotowany lub zabezpieczony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności.
Możliwością jest zakup ryby wcześniej i jej zamrożenie, pod warunkiem właściwego przygotowania oraz utrzymania odpowiednich warunków przechowywania.
Przed zakupem warto także porównać ceny ryby całej, patroszonej i filetowanej.
Pozornie niższa cena za kilogram nie zawsze oznacza niższy koszt gotowej potrawy.
Dla osób przygotowujących większą kolację wigilijną istotne może być również ustalenie, ile ryby rzeczywiście potrzeba, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i marnowania jedzenia.
Boże Narodzenie 2026. Czy karp będzie droższy?
Na obecnym etapie nie ma podstaw, aby ogłaszać gwałtowny wzrost cen karpia w całym kraju.
Stawy Milickie ustaliły cenę 28 zł za kilogram całej ryby, a przedstawiciele gospodarstwa wskazują, że podobne stawki utrzymują się od kilku lat.
Jednocześnie producenci mierzą się z kosztownymi problemami wynikającymi z niedoborów wody, spowolnionego wzrostu ryb i strat powodowanych przez kormorany.
To sprawia, że sytuacja branży pozostaje wymagająca.
Ostateczne ceny świąteczne zależeć będą nie tylko od producentów, ale również od kosztów dystrybucji i polityki cenowej sprzedawców.
Najważniejsze: według informacji przekazanych przez Stawy Milickie kilogram całego karpia kupowanego bezpośrednio w gospodarstwie kosztuje w 2026 roku 28 zł. W innych gospodarstwach ceny wynoszą zazwyczaj 25–30 zł. Nie oznacza to jednak, że identyczne stawki zobaczymy w grudniu w supermarketach. Pomimo trudnego sezonu hodowcy nie ogłosili powszechnej, gwałtownej podwyżki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.