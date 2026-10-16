Zacznie się już wieczorem! IMGW ostrzega mieszkańców 8 województw. Na drogach może być bardzo niebezpiecznie
Polska przygotowuje się na kolejną noc z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmujące osiem województw. Już w piątek 16 października wieczorem w wielu miejscach zaczną pojawiać się gęste mgły, które mogą drastycznie ograniczyć widoczność na drogach. Miejscami kierowcy zobaczą zaledwie kilkaset metrów przed samochodem, a lokalnie widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Zagrożenie utrzyma się również w sobotę rano.
Piątkowa pogoda w wielu regionach Polski może sprawiać wrażenie spokojnej. Niebo jest miejscami pogodne, wiatr pozostaje słaby, a na zachodzie kraju temperatura osiąga nawet kilkanaście stopni.
Jednak właśnie takie warunki sprzyjają powstawaniu gęstych mgieł.
Synoptycy IMGW ostrzegają, że po zachodzie słońca sytuacja zacznie się pogarszać. Najtrudniejsze warunki prognozowane są we wschodniej i południowej części kraju.
IMGW wydało ostrzeżenia. Osiem województw objętych alertami
W piątek 16 października Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstą mgłą.
Alerty obejmują osiem województw:
- podlaskie,
- świętokrzyskie,
- mazowieckie – wybrane powiaty,
- lubelskie – wybrane powiaty,
- łódzkie – wybrane powiaty,
- warmińsko-mazurskie – wybrane powiaty,
- małopolskie – wybrane powiaty,
- podkarpackie – wybrane powiaty.
Nie oznacza to, że mgła o jednakowym natężeniu wystąpi na całym obszarze każdego z wymienionych województw.
Zasięg i czas obowiązywania ostrzeżeń mogą różnić się pomiędzy powiatami.
Największe ryzyko dotyczy obszarów, na których warunki sprzyjają utrzymywaniu się wilgoci przy powierzchni ziemi.
Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. To poważne zagrożenie
Zgodnie z ostrzeżeniami IMGW w wielu miejscach prognozowane są mgły ograniczające widzialność do mniej niż 200 metrów.
To warunki, które mogą znacząco utrudnić prowadzenie samochodu.
Przy tak ograniczonej widoczności kierowca ma mniej czasu na zauważenie przeszkody, stojącego pojazdu lub pieszego znajdującego się na jezdni.
Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się drogi pozbawione oświetlenia, odcinki prowadzące przez lasy oraz trasy przebiegające w pobliżu zbiorników wodnych.
Mgła może występować miejscami, co oznacza, że kierowca poruszający się przy dobrej widoczności może nagle wjechać w znacznie gęstszą jej warstwę.
Z tego powodu konieczne jest dostosowanie prędkości do rzeczywistych warunków na drodze.
Najtrudniejsze godziny przed nami. Ostrzeżenia obejmują noc i poranek
W części regionów alerty zaczynają obowiązywać w piątek 16 października około godziny 21:00.
Zagrożenie ma utrzymywać się przez noc, a miejscami nawet do godziny 11:00 w sobotę 17 października.
Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zjawiska dla części ostrzeżeń wynosi 85 procent.
Nie można więc zakładać, że wraz ze wschodem słońca widoczność natychmiast się poprawi.
W niektórych miejscowościach mgła może utrzymywać się również podczas porannych podróży.
W dolinach rzek, zagłębieniach terenu i obszarach o słabym przepływie powietrza zjawisko może zanikać wolniej.
Mazowsze również zagrożone. Kierowcy powinni uważać
Ostrzeżenia obejmują także część województwa mazowieckiego.
Dla przykładu, według komunikatu opublikowanego 16 października przez samorząd powiatu ostrowskiego, zagrożenie gęstą mgłą prognozowane jest od godziny 21:00 w piątek do godziny 11:00 w sobotę.
To ważna informacja dla mieszkańców planujących wieczorne podróże oraz osób, które w sobotę rano będą poruszać się po drogach Mazowsza.
Utrudnienia mogą mieć szczególne znaczenie na trasach lokalnych, gdzie oświetlenie jest ograniczone.
Warto jednak pamiętać, że ostrzeżenie dla części województwa nie oznacza identycznego zagrożenia na wszystkich ulicach Warszawy czy we wszystkich powiatach regionu.
Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić aktualną mapę ostrzeżeń IMGW.
Dlaczego mgły pojawiają się właśnie teraz?
Za rozwój niebezpiecznego zjawiska odpowiadają warunki atmosferyczne charakterystyczne dla jesiennych nocy.
W wielu miejscach nad Polską utrzymuje się obszar podwyższonego ciśnienia.
Wiatr jest słaby, a po zachodzie słońca temperatura przy powierzchni ziemi zaczyna spadać.
Jeżeli powietrze zawiera wystarczająco dużo wilgoci, ochłodzenie może doprowadzić do kondensacji pary wodnej.
W ten sposób powstaje mgła, która ogranicza widzialność.
Przy niewielkim ruchu powietrza może ona utrzymywać się przez wiele godzin.
Szczególnie sprzyjające warunki występują w dolinach rzek, na terenach podmokłych oraz w pobliżu zbiorników wodnych.
Nie tylko kierowcy. Utrudnienia mogą odczuć również pasażerowie
Gęsta mgła może wpływać nie tylko na ruch drogowy.
Ograniczona widzialność bywa przyczyną opóźnień w transporcie lotniczym, szczególnie jeżeli warunki spadają poniżej parametrów wymaganych dla określonych operacji.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że polskie lotniska zostaną zamknięte.
Wiele portów lotniczych dysponuje systemami umożliwiającymi wykonywanie operacji przy ograniczonej widzialności.
Ostateczna możliwość startu lub lądowania zależy od wyposażenia lotniska, samolotu, uprawnień załogi oraz bieżących warunków pogodowych.
Osoby podróżujące w piątek wieczorem lub w sobotę rano powinny sprawdzić aktualny status swojego połączenia u przewoźnika.
Jak jechać podczas gęstej mgły? Jeden błąd może być niebezpieczny
Policja i służby meteorologiczne przypominają o konieczności zachowania ostrożności podczas jazdy przy ograniczonej widzialności.
Najważniejsze jest zmniejszenie prędkości i pozostawienie odpowiednio dużego odstępu od pojazdu jadącego z przodu.
Kierowcy powinni korzystać z właściwego oświetlenia.
Przednie światła przeciwmgłowe można stosować w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
Z kolei tylne światła przeciwmgłowe mogą być używane wyłącznie wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Po poprawie warunków trzeba je wyłączyć, aby nie oślepiać innych kierowców.
Należy również unikać gwałtownych manewrów i niepotrzebnego wyprzedzania.
W warunkach bardzo ograniczonej widoczności szczególnie ważne jest obserwowanie oznakowania jezdni i dostosowanie jazdy do odległości, z jakiej można bezpiecznie zauważyć przeszkodę.
Sobota i niedziela również mogą przynieść mgły
Oficjalna prognoza IMGW na weekend 16–18 października wskazuje, że noce i poranki w wielu regionach będą mgliste.
Miejscami zjawiska mogą przybierać większą intensywność.
W sobotę prognozowana jest na ogół dość spokojna pogoda, choć lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu.
Na zachodzie kraju będzie cieplej, natomiast wschodnie regiony pozostaną chłodniejsze.
Synoptycy nie wykluczają również lokalnych przymrozków.
Oznacza to, że osoby planujące weekendowe podróże powinny zwrócić uwagę nie tylko na temperaturę, ale także na prognozowaną widzialność.
IMGW ostrzega. Warto sprawdzić sytuację przed wyjazdem
Ostrzeżenia meteorologiczne są aktualizowane wraz ze zmianą prognoz i warunków atmosferycznych.
Dlatego zasięg zagrożenia oraz godziny obowiązywania alertów mogą ulec zmianie.
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Najważniejsza informacja: od piątkowego wieczoru 16 października do sobotniego przedpołudnia 17 października w części Polski prognozowane są gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla obszarów położonych w ośmiu województwach. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy podróżujący nocą i wczesnym rankiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.