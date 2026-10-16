Wielkie okazje w Action! Markowy sprzęt kuchenny za niecałe 180 zł. Klienci mogą być zaskoczeni cenami
Action ponownie przyciąga uwagę ofertą urządzeń do domu. Wśród produktów dostępnych w sklepach sieci znalazł się sprzęt znanego producenta za 179,95 zł. Co ciekawe, za dokładnie taką samą kwotę można kupić również większe urządzenie o pojemności aż 8 litrów. To jednak nie wszystko. W aktualnym asortymencie znajduje się także bezworkowy odkurzacz popularnej marki. Przed zakupami warto sprawdzić parametry, ponieważ podobna cena nie oznacza identycznych możliwości.
W ostatnich latach niewielkie urządzenia gospodarstwa domowego stały się popularnym wyposażeniem polskich kuchni. Coraz więcej osób poszukuje sprzętów, które pozwalają szybciej przygotowywać posiłki bez konieczności każdorazowego uruchamiania dużego piekarnika.
Jednym z takich rozwiązań są frytkownice beztłuszczowe, określane również jako air fryery.
Urządzenia wykorzystują cyrkulację gorącego powietrza, dzięki czemu można przygotowywać w nich między innymi mięso, warzywa, frytki i wypieki.
W Action dostępne są obecnie modele, których ceny mogą zainteresować osoby planujące zakup takiego wyposażenia.
Action oferuje markowy sprzęt za 179,95 zł. Ma ważną funkcję
Jedną z propozycji sieci jest frytkownica beztłuszczowa Russell Hobbs.
Urządzenie kosztuje 179,95 zł i zostało wyposażone w komorę o pojemności 5 litrów.
Jego moc wynosi 1500 W.
Charakterystycznym elementem konstrukcji jest okienko umożliwiające obserwowanie przygotowywanej potrawy.
Dodatkowe podświetlenie pozwala zajrzeć do wnętrza bez konieczności każdorazowego wysuwania kosza.
Takie rozwiązanie może być przydatne podczas pieczenia produktów wymagających częstszego kontrolowania stopnia zarumienienia.
Urządzenie ma również regulację temperatury i timer.
Pojemność 5 litrów może być wystarczająca do przygotowania posiłków dla niewielkiego gospodarstwa domowego, choć faktyczna liczba porcji zależy od rodzaju potrawy.
Większa wersja w tej samej cenie. Aż 8 litrów pojemności
Jeszcze większą uwagę może przyciągać drugi model dostępny w ofercie Action.
Sieć sprzedaje frytkownicę beztłuszczową XXL o pojemności 8 litrów.
Jej cena również wynosi 179,95 zł.
To o 3 litry większa pojemność niż w przypadku urządzenia Russell Hobbs.
Model XXL ma moc 2000 W, a według opisu oferty wyposażono go w osiem automatycznych programów przygotowywania potraw.
Urządzenie pozwala przygotowywać większe porcje jedzenia, co może mieć znaczenie dla rodzin.
Nie oznacza to jednak, że większa frytkownica automatycznie będzie lepszym wyborem dla każdego.
Przed zakupem warto porównać rozmiary urządzenia, sposób sterowania, jakość wykonania oraz dostępne funkcje.
Ważne jest także sprawdzenie, czy sprzęt zmieści się na kuchennym blacie.
Frytkownica beztłuszczowa zamiast piekarnika? Warto znać różnicę
Air fryery są często wybierane przez osoby, które chcą ograniczyć ilość tłuszczu wykorzystywanego podczas smażenia.
W przeciwieństwie do tradycyjnej frytkownicy zanurzeniowej nie wymagają dużej ilości rozgrzanego oleju.
Można przygotować w nich na przykład pieczone ziemniaki, kawałki kurczaka, warzywa czy niewielkie wypieki.
Dużą zaletą może być także krótszy czas nagrzewania i przygotowywania mniejszych porcji.
Nie należy jednak zakładać, że każde danie przygotowane w air fryerze będzie zdrowsze albo że urządzenie zawsze zużyje mniej energii niż piekarnik.
Rzeczywiste zużycie prądu zależy od mocy sprzętu, czasu pracy, wielkości porcji i sposobu przygotowania posiłku.
W przypadku większych dań tradycyjny piekarnik może nadal okazać się bardziej praktyczny.
To nie koniec ofert. Markowy odkurzacz za 249,90 zł
W aktualnym asortymencie Action znajduje się również odkurzacz cyklonowy Dirt Devil DD2510.
Jego cena wynosi 249,90 zł.
Model ma silnik o mocy 800 W i zbiornik na kurz o pojemności 2,2 litra.
Najważniejszą cechą jest bezworkowa konstrukcja. Zanieczyszczenia gromadzą się w pojemniku, który można opróżniać bez konieczności regularnego kupowania tradycyjnych worków.
Według informacji producenta i sprzedawcy urządzenie wyposażono w trzy końcówki przeznaczone do różnych powierzchni.
Zasięg pracy wynosi około 7,5 metra, a deklarowany maksymalny poziom hałasu to 78 dB.
Duże kółka ułatwiają przemieszczanie sprzętu po pomieszczeniach.
Warto jednak pamiętać, że moc elektryczna silnika nie jest tym samym co siła ssania. Przy wyborze odkurzacza należy zwrócić uwagę również na skuteczność sprzątania i dostępność filtrów.
Czy w Action rzeczywiście jest wyprzedaż za pół ceny?
To ważny szczegół dla klientów zainteresowanych ofertą.
Action potwierdza aktualne ceny wymienionych urządzeń, ale przy frytkownicach za 179,95 zł nie udało się potwierdzić obniżki o 50 procent względem wcześniejszej ceny tego samego produktu.
Co więcej, model Russell Hobbs był opisywany w mediach w cenie 179,95 zł już we wrześniu 2026 roku.
Nie należy więc przedstawiać tej kwoty jako nowej, jednodniowej przeceny wprowadzonej dopiero 16 października.
Sieć prowadzi jednocześnie odrębne promocje tygodniowe i weekendowe, których terminy oraz ceny wskazuje na swojej oficjalnej stronie internetowej.
Dlatego przed zakupami najlepiej sprawdzić, czy wybrane urządzenie objęte jest rzeczywistą obniżką, czy po prostu znajduje się w stałej ofercie w atrakcyjnej cenie.
W Action ruszyły także promocje weekendowe
Od piątku 16 października do soboty 17 października obowiązują również specjalne okazje weekendowe.
Wśród przecenionych artykułów znajduje się między innymi powerbank Xtorm o pojemności 20 000 mAh i mocy ładowania 30 W.
Cena promocyjna wynosi 67,67 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 89,95 zł.
Oznacza to rabat wynoszący około 24 procent.
Kolejną propozycją jest dekoracyjna gwiazda z 230 lampkami LED, dostępna za 39,95 zł zamiast 49,95 zł.
W tym przypadku obniżka wynosi 20 procent.
To oferty z oficjalnej sekcji promocji weekendowych Action i nie należy mylić ich z cenami regularnie dostępnych urządzeń AGD.
Klienci powinni zwrócić uwagę na dostępność produktów
Asortyment Action może różnić się w zależności od sklepu.
Dotyczy to szczególnie sprzętu elektronicznego, małego AGD i produktów oferowanych w ograniczonych ilościach.
Przed planowaniem zakupów warto sprawdzić aktualne informacje na stronie sieci.
Przy wyborze sprzętu dobrze jest również zapoznać się z warunkami gwarancji, zasadami zwrotów oraz specyfikacją konkretnego modelu.
Cena nie powinna być jedynym kryterium decyzji, szczególnie jeśli urządzenie ma być intensywnie używane przez kilka lat.
Action ma sprzęt do domu w zaskakujących cenach. Co warto wiedzieć?
Aktualna oferta sieci obejmuje między innymi frytkownicę Russell Hobbs 5 l za 179,95 zł, frytkownicę XXL 8 l za tę samą kwotę oraz odkurzacz Dirt Devil za 249,90 zł.
Są to ceny potwierdzone w informacjach produktowych sklepu.
Nie ma jednak podstaw, aby wszystkie te urządzenia przedstawiać jako przecenione o połowę wyłącznie 16 października.
Najważniejsza informacja: Action oferuje dwa różne modele air fryerów po 179,95 zł. Jeden ma pojemność 5 litrów i pochodzi od marki Russell Hobbs, drugi to urządzenie XXL o pojemności 8 litrów. W sprzedaży znajduje się również odkurzacz Dirt Devil za 249,90 zł. Przed zakupem warto porównać funkcje i sprawdzić dostępność produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.