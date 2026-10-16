Płonie sklep na Wale Miedzeszyńskim. Dym widać z daleka, pięć zastępów straży na miejscu
W piątek, 16 października doszło do pożaru sklepu przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie. Nad miejscem zdarzenia unosi się dym widoczny z dużej odległości. Z informacji przekazanych naszej redakcji wynika, że na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Obecna jest również policja.
Ogień pojawił się od strony Wisły, a służby prowadzą akcję gaśniczą. Według wstępnych informacji pożar mógł rozpocząć się od elementów pozostawionych na balkonie.
Na tę chwilę nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych ani o skali zniszczeń. Na miejscu trwa akcja i nie wiadomo jeszcze ile może potrwać.
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