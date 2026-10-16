Płonie sklep na Wale Miedzeszyńskim. Dym widać z daleka, pięć zastępów straży na miejscu

16 października 2026 17:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

W piątek, 16 października doszło do pożaru sklepu przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie. Nad miejscem zdarzenia unosi się dym widoczny z dużej odległości. Z informacji przekazanych naszej redakcji wynika, że na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Obecna jest również policja.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Czytelniczka

Ogień pojawił się od strony Wisły, a służby prowadzą akcję gaśniczą. Według wstępnych informacji pożar mógł rozpocząć się od elementów pozostawionych na balkonie.

Zobacz również:

Na tę chwilę nie mamy potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych ani o skali zniszczeń. Na miejscu trwa akcja i nie wiadomo jeszcze ile może potrwać.

Fot. Warszawa w Pigułce.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna