Wielka promocja w Biedronce przed Wszystkich Świętych! Kupujesz cztery, kolejne cztery dostajesz gratis. Oferta tylko do soboty
Biedronka przygotowała jedną z największych promocji na znicze przed uroczystością Wszystkich Świętych. Klienci mogą otrzymać aż cztery produkty gratis przy zakupie ośmiu sztuk. Co ważne, sieć pozwala dowolnie łączyć różne modele, dzięki czemu nie trzeba wybierać identycznych zniczy. Jest jednak istotny warunek — promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, a liczba darmowych produktów została ograniczona. Na skorzystanie z oferty pozostał już tylko piątek i sobota.
Do 1 listopada pozostały nieco ponad dwa tygodnie. Wielu Polaków już teraz przygotowuje się do odwiedzin na cmentarzach, porządkuje groby bliskich i kupuje znicze oraz dekoracje.
Sieci handlowe wykorzystują ten okres do organizowania dużych akcji promocyjnych. Jedną z nich uruchomiła Biedronka, która oferuje znicze w promocji „4+4 gratis”.
Oferta obowiązuje od 15 do 17 października 2026 roku.
Biedronka rozdaje cztery znicze gratis. Promocja już trwa
Zasady akcji są proste. Klient, który wybierze osiem zniczy objętych promocją, zapłaci za cztery droższe, a cztery najtańsze otrzyma gratis.
Co istotne, Biedronka umożliwia dowolne mieszanie produktów.
Można więc wybrać znicze o różnych kształtach, wielkościach i wzorach. Nie trzeba kupować ośmiu identycznych egzemplarzy.
To szczególnie przydatne dla osób, które odwiedzają kilka grobów i chcą dopasować dekoracje do różnych miejsc.
Warto jednak pamiętać, że przy łączeniu zniczy w różnych cenach rabat dotyczy czterech najtańszych produktów.
Można zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów
Największa procentowa oszczędność wystąpi przy zakupie ośmiu zniczy w tej samej cenie.
Przykładowo, jeżeli jeden znicz kosztuje 10 zł, standardowy rachunek za osiem sztuk wyniósłby 80 zł.
Dzięki promocji „4+4 gratis” klient zapłaci tylko 40 zł.
Oszczędność wyniesie więc 40 zł, czyli dokładnie 50 procent.
Jeżeli wybrane znicze będą kosztować różne kwoty, obniżka zostanie naliczona na cztery najtańsze egzemplarze.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić ceny i porównać dostępne modele.
Podane kwoty są przykładem obliczenia rabatu, a nie cenami konkretnych zniczy z gazetki.
Jest ważny limit. Nawet 16 zniczy gratis dziennie
Biedronka wprowadziła dzienne ograniczenie liczby produktów objętych akcją.
Na jedną kartę Moja Biedronka obowiązuje limit 32 zniczy dziennie.
W ramach tego limitu maksymalnie 16 najtańszych produktów można otrzymać gratis.
Oznacza to, że osoba planująca większe zakupy może kupić cztery zestawy po osiem zniczy, płacąc za połowę produktów, pod warunkiem spełnienia zasad promocji.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można zaopatrzyć się w znicze przeznaczone na kilka grobów.
Nie oznacza to jednak możliwości otrzymania dowolnej liczby produktów gratis. Limit jest przypisany do karty lojalnościowej i obowiązuje w ciągu jednego dnia.
Bez karty Moja Biedronka rabat nie zadziała
Z promocji mogą korzystać klienci posiadający kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Podczas zakupów należy zeskanować kartę albo skorzystać z aplikacji, aby system naliczył odpowiednią obniżkę.
Sieć informuje również, że rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne.
Oznacza to, że na paragonie niekoniecznie pojawią się cztery znicze z ceną 0 zł.
Zamiast tego ceny wszystkich ośmiu produktów mogą zostać odpowiednio obniżone.
Najważniejsza jest łączna wartość rabatu, odpowiadająca cenie czterech najtańszych zniczy.
Nie wszystkie produkty na cmentarz są objęte promocją
To szczegół, który łatwo przeoczyć podczas zakupów.
Oferta „4+4 gratis” dotyczy zniczy, ale wyłączono z niej określone artykuły.
Promocja nie obejmuje:
- wkładów do zniczy,
- świec,
- lampionów i wkładów LED.
Oznacza to, że osoba kupująca na przykład cztery znicze i cztery wkłady nie uzyska automatycznie rabatu przewidzianego dla ośmiu zniczy.
Warto zatem dokładnie sprawdzić oznaczenia produktów znajdujących się na półkach.
Szczególnie istotne jest to przy kompletowaniu zakupów, ponieważ znicze i wkłady często znajdują się obok siebie.
Przed 1 listopada warto porównać ceny
Wszystkich Świętych jest okresem, w którym wiele rodzin ponosi dodatkowe wydatki na pielęgnację grobów i zakup dekoracji.
Koszt kilku lub kilkunastu zniczy może stanowić zauważalną część domowego budżetu, zwłaszcza gdy rodzina odwiedza cmentarze w różnych miejscowościach.
Promocje wielosztukowe mogą pozwolić ograniczyć te wydatki.
Warto jednak pamiętać, że przy zakupach większej liczby produktów nie zawsze najkorzystniejszy jest sam komunikat „gratis”.
Ostateczna opłacalność zależy również od ceny pojedynczego znicza, jego wielkości, jakości wykonania i czasu palenia.
Przed zakupem warto więc porównać kilka wariantów.
Promocja zakończy się już w sobotę
Oferta Biedronki obowiązuje od czwartku 15 października do soboty 17 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają niewiele czasu na skorzystanie z rabatu.
Dostępność poszczególnych wzorów może się różnić między sklepami, szczególnie jeśli część modeli będzie cieszyła się większym zainteresowaniem.
Osoby planujące zakup określonego rodzaju zniczy powinny zwrócić uwagę na oznaczenia promocyjne oraz sprawdzić warunki przy kasie.
Najważniejsze: Biedronka oferuje znicze w promocji „4+4 gratis”. Przy zakupie ośmiu sztuk cztery najtańsze są gratis. Klienci mogą dowolnie mieszać wzory, ale obowiązuje limit 32 produktów dziennie na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 16 gratis. Oferta nie obejmuje świec, wkładów do zniczy ani produktów LED i kończy się 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.