Gigantyczne promocje w Lidlu! Wędliny przecenione nawet o 43 procent. Klienci mają czas tylko do soboty
Lidl przygotował kolejną falę dużych obniżek, która może zainteresować osoby planujące weekendowe zakupy. W sklepach sieci trwa promocja na popularne wędliny, a ceny wybranych produktów spadły nawet o 43 procent. Wśród przecenionych artykułów znalazły się szynki, schab, kabanosy i kiełbasy. Część ofert obejmuje produkty polskiej marki Pikok. Trzeba jednak uważać na warunki: niektóre rabaty przysługują dopiero przy zakupie dwóch opakowań, a inne wymagają aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
W Lidlu rozpoczęła się kolejna odsłona weekendowych promocji. Tym razem sieć postawiła na wędliny, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin.
Oferta obowiązuje od czwartku 15 października do soboty 17 października 2026 roku.
Największe obniżki dotyczą produktów marki Pikok, która została wyróżniona Złotym Laurem Konsumenta 2026 w kategorii wędliny i wyroby mięsne.
Lidl mocno przecenił szynki. Nawet 43 procent taniej
Jedną z największych promocji objęto schab wędzony wiśnią XXL marki Pikok.
Opakowanie o wadze 400 gramów kosztuje obecnie 8,99 zł.
Cena przed obniżką wynosiła 15,99 zł, co oznacza rabat na poziomie 43 procent.
To różnica aż 7 zł na jednym opakowaniu.
Produkt może zainteresować osoby przygotowujące kanapki, śniadania lub przekąski na rodzinne spotkania.
Warto jednak pamiętać, że Lidl wprowadził limit sześciu opakowań na paragon.
Kolejna duża obniżka dotyczy schabu wiejskiego lub szynki wiejskiej wędzonej XXL marki Pikok.
Opakowanie o wadze 200 gramów kosztuje 7,99 zł zamiast 13,89 zł.
Sieć informuje o rabacie wynoszącym 42 procent.
Również w tym przypadku obowiązuje limit sześciu opakowań na paragon.
Kabanosy Pikok aż 40 procent taniej. Jest ważny warunek
Na tym nie koniec.
Od czwartku do soboty Lidl oferuje także promocję obejmującą wszystkie kabanosy marki Pikok.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostaje przeceniony o 40 procent.
Największą korzyść można więc uzyskać przy wyborze dwóch opakowań o zbliżonej lub identycznej cenie.
Sieć umożliwia dowolne mieszanie produktów objętych akcją.
Oznacza to, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych rodzajów kabanosów.
Przykładowo, jeśli oba opakowania kosztują po 10 zł, za pierwsze klient zapłaci pełną cenę, a za drugie 6 zł.
Całkowity rachunek wyniesie 16 zł zamiast 20 zł.
Warto zaznaczyć, że jest to przykładowa kalkulacja, a nie cena wskazana w gazetce.
Parówki też taniej. Rabat 35 procent przy zakupie dwóch
Kolejna promocja obejmuje wszystkie parówki Pikok w opakowaniach po 250 gramów.
Lidl przygotował obniżkę w wysokości 35 procent przy zakupie dwóch opakowań.
Podobnie jak w przypadku kabanosów, można dowolnie mieszać produkty objęte akcją.
Do uzyskania rabatu konieczne jest jednak aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Klienci powinni pamiętać, że 35-procentowa obniżka dotyczy promocyjnych zasad zakupu dwóch opakowań, a nie automatycznie każdego produktu kupowanego osobno.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy kupon został aktywowany.
Kiełbasa drobiowa za 6,99 zł. Trzeba kupić dwa opakowania
Wśród przecenionych produktów znalazły się również kiełbaski drobiowe Pikok.
Opakowanie o wadze 300 gramów kosztuje 6,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Cena przed promocją wynosiła 8,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 22 procent na każdym opakowaniu przy spełnieniu warunku zakupu dwóch sztuk.
Za dwa opakowania klient zapłaci łącznie 13,98 zł zamiast 17,98 zł.
Oszczędność wyniesie więc 4 zł.
Warto zwrócić uwagę na wymaganą liczbę produktów, ponieważ cena promocyjna jest uzależniona od zakupu dwóch opakowań.
Kolejne obniżki na mięso i wędliny. Ceny zaczynają się od 3,99 zł
Lidl przygotował również promocje na produkty z linii Pikok od Krajana.
Polędwica łososiowa w opakowaniu 100 gramów kosztuje 3,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.
Cena przed promocją wynosiła 4,99 zł.
To obniżka o 20 procent.
Z kolei zestaw konserwowy Pikok od Krajana o wadze 120 gramów kosztuje 6,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.
Wcześniejsza cena wynosiła 8,99 zł, więc rabat sięga 22 procent.
Przeceniono także kiełbasę gęsią Pikok od Krajana w opakowaniu 270 gramów.
Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki wynosi 11,99 zł zamiast 14,99 zł.
W tym przypadku obniżka sięga 20 procent.
Są również produkty bez rabatu wielosztukowego
Nie wszystkie artykuły przedstawione na stronie gazetki wymagają zakupu dwóch opakowań.
Wśród produktów w ofercie znalazł się boczek lardons premium marki Pikok w opakowaniu 100 gramów.
Jego cena wynosi 5,82 zł.
Z kolei wędliny premium z linii Deluxe obejmują bresaolę w opakowaniu 80 gramów, oferowaną za 14,99 zł.
W przypadku tych produktów gazetka przedstawia ceny sprzedaży, bez wskazania procentowej obniżki w ramach opisywanej akcji.
Tylko do soboty. Potem promocje się zakończą
Wszystkie opisane oferty obowiązują od 15 do 17 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mogą skorzystać z nich jeszcze w piątek i sobotę.
Największe obniżki dotyczą schabu wędzonego wiśnią XXL, przecenionego o 43 procent, oraz schabu wiejskiego i szynki wiejskiej wędzonej XXL z rabatem 42 procent.
W przypadku kabanosów i parówek kluczowe są zasady naliczania rabatu przy zakupie dwóch produktów.
Część promocji wymaga również aplikacji Lidl Plus.
Przed zakupami warto zwrócić uwagę na limity, ceny jednostkowe i daty przydatności do spożycia.
Najważniejsze: Lidl prowadzi promocję na wędliny, w której rabaty sięgają 43 procent. Wybrane szynki i schaby można kupić za 7,99 zł lub 8,99 zł za opakowanie, a kabanosy i parówki objęto akcjami wielosztukowymi. Oferta zakończy się już w sobotę 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.