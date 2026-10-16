Masz emeryturę do 4451,78 zł? Możesz nie płacić obowiązkowej opłaty. Wielu seniorów musi jednak uważać na formalności
Ważna wiadomość dla emerytów. Osoby otrzymujące świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto mogą zostać całkowicie zwolnione z jednej z obowiązkowych opłat. W 2026 roku pozwala to zaoszczędzić nawet 366 zł, a od stycznia przyszłego roku oszczędność będzie jeszcze większa. Jest jednak poważny haczyk. W większości przypadków ulga nie zostanie przyznana automatycznie. Kto nie dopełni formalności, może nadal otrzymywać wezwania do zapłaty.
Wielu seniorów szuka sposobów na ograniczenie miesięcznych wydatków. Rosnące koszty utrzymania mieszkań, żywności i leków sprawiają, że nawet kilkadziesiąt złotych oszczędności miesięcznie może mieć znaczenie dla domowego budżetu.
Nie wszyscy wiedzą, że polskie przepisy przewidują zwolnienie z opłat za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych.
Co ważne, uprawnienie nie dotyczy wyłącznie najstarszych emerytów. Można z niego skorzystać już po ukończeniu 60 lat, jeśli spełnia się dodatkowy warunek dotyczący wysokości świadczenia.
Poczta Polska wskazuje konkretny limit. Chodzi o 4451,78 zł
W 2026 roku prawo do zwolnienia z abonamentu RTV przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury nieprzekraczającej 4451,78 zł brutto miesięcznie.
Kwota nie jest przypadkowa.
Zgodnie z przepisami granicę stanowi połowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok.
Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł.
Połowa tej wartości to właśnie 4451,78 zł.
Oznacza to, że osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3000 zł, 3500 zł czy 4400 zł brutto może spełniać kryterium kwotowe.
Sama wysokość świadczenia nie wystarcza jednak do uzyskania zwolnienia. Konieczne jest również ukończenie 60 lat i posiadanie ustalonego prawa do emerytury.
Seniorzy mogą zaoszczędzić 366 zł rocznie. Od stycznia jeszcze więcej
W 2026 roku miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny wynosi 30,50 zł.
Przy płatnościach dokonywanych co miesiąc daje to 366 zł rocznie.
Za sam odbiornik radiowy trzeba zapłacić 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł w ciągu dwunastu miesięcy.
Osoby prawidłowo korzystające ze zwolnienia nie muszą ponosić tych opłat.
Warto jednak zaznaczyć, że podane roczne kwoty dotyczą sumy dwunastu miesięcznych należności. Przy opłacaniu abonamentu z góry za dłuższy okres przewidziane są zniżki.
Od 1 stycznia 2027 roku stawki mają być jeszcze wyższe.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, że miesięczna opłata za telewizor wyniesie 34,50 zł, natomiast za radio 10,80 zł.
To odpowiednio 414 zł i 129,60 zł rocznie przy regulowaniu należności co miesiąc.
Dla osób uprawnionych do zwolnienia oznacza to możliwość uniknięcia jeszcze większego wydatku.
Jest ważny warunek. ZUS nie załatwi wszystkiego automatycznie
Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i pobierają emeryturę mieszczącą się w ustawowym limicie, muszą dopełnić formalności.
Nie wystarczy samo otrzymywanie świadczenia z ZUS lub KRUS.
Aby skorzystać ze zwolnienia, należy zgłosić się do placówki Poczty Polskiej.
Trzeba przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wskazujący wysokość pobieranej emerytury.
Może to być aktualna decyzja o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia albo odpowiedni odcinek emerytury.
Na miejscu należy również złożyć oświadczenie potwierdzające spełnianie ustawowych warunków.
Dopiero po prawidłowym dopełnieniu formalności można korzystać ze zwolnienia zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Uwaga na datę. Zwolnienie nie działa wstecz
To szczególnie ważna informacja dla osób, które od dawna spełniają kryteria, ale nie zgłosiły tego Poczcie Polskiej.
Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia i przedstawienia wymaganych dokumentów.
Przykładowo senior, który dopełni formalności w październiku, uzyska zwolnienie od 1 listopada.
Nie oznacza to automatycznego anulowania opłat należnych za wcześniejsze miesiące.
Dlatego odkładanie wizyty na poczcie może prowadzić do niepotrzebnych wydatków.
Osoby posiadające zarejestrowane odbiorniki powinny również pamiętać, że zaległości powstałe przed uzyskaniem zwolnienia nie znikają tylko dlatego, że później spełniły wymagane warunki.
Masz 75 lat? Obowiązują inne zasady
Znacznie prostsza sytuacja dotyczy osób, które ukończyły 75 lat.
W ich przypadku zwolnienie przysługuje z mocy prawa.
Poczta Polska ustala uprawnienie na podstawie danych znajdujących się w rejestrze PESEL.
Oznacza to, że właściciel zarejestrowanego odbiornika, który osiągnął wymagany wiek, nie musi osobiście zgłaszać się do placówki tylko po to, aby uzyskać zwolnienie wynikające z ukończenia 75 lat.
Nie obowiązuje również limit wysokości emerytury.
Zwolnienie zaczyna przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ukończenia 75 lat.
To istotna różnica w porównaniu z osobami w wieku od 60 lat, które korzystają z ulgi uzależnionej od wysokości świadczenia.
Nie tylko emeryci. Te osoby również mogą nie płacić abonamentu
Lista uprawnionych jest znacznie dłuższa.
Przepisy obejmują również wybrane grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej, społecznej lub zawodowej.
Prawo do zwolnienia może przysługiwać między innymi:
- osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy;
- osobom pobierającym rentę socjalną;
- zarejestrowanym bezrobotnym;
- osobom spełniającym określone kryteria dochodowe związane ze świadczeniami rodzinnymi;
- osobom niewidomym lub niesłyszącym spełniającym ustawowe warunki;
- określonym grupom inwalidów wojennych i wojskowych oraz uprawnionych weteranów.
W zależności od podstawy zwolnienia wymagane mogą być inne dokumenty.
Dlatego przed wizytą warto sprawdzić oficjalny wykaz Poczty Polskiej, który określa zarówno kategorie uprawnionych, jak i sposób udokumentowania prawa do ulgi.
Kontrole odbiorników RTV. Kara może wynieść 915 zł
Warto również pamiętać, że abonament RTV pozostaje obowiązującą opłatą, a Poczta Polska prowadzi kontrole dotyczące rejestracji odbiorników.
Za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika może zostać nałożona opłata w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentu.
W 2026 roku w przypadku telewizora oznacza to 915 zł.
Nie jest to jednak automatyczna kara za samo posiadanie telewizora ani za każdą zaległość abonamentową.
Opłata sankcyjna dotyczy stwierdzonego używania odbiornika, którego nie zarejestrowano mimo istniejącego obowiązku.
Zaległości z tytułu abonamentu za odbiornik już zarejestrowany są odrębną kwestią.
Właściciele sprzętu powinni więc rozróżniać obowiązek rejestracji, regulowania należności oraz prawo do ustawowego zwolnienia.
Emerytura przekroczyła limit? Trzeba poinformować pocztę
Prawo do zwolnienia nie zawsze przysługuje bezterminowo.
W przypadku seniorów korzystających z ulgi na podstawie wieku i wysokości emerytury istotne znaczenie mają zmiany sytuacji wpływające na spełnianie ustawowych warunków.
Jeśli świadczenie przekroczy obowiązujący limit i osoba nie ma innej podstawy do zwolnienia, konieczne jest zgłoszenie zmiany Poczcie Polskiej.
Ustawa przewiduje na poinformowanie operatora 30 dni od wystąpienia okoliczności wpływającej na uprawnienie.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które ukończyły 75 lat. Ich prawo do zwolnienia wynika z wieku i nie jest uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury.
Od 2027 roku wyższe opłaty. Seniorzy powinni sprawdzić dokumenty
Zapowiedziane podwyżki abonamentu RTV oznaczają, że osoby zobowiązane do płacenia będą od przyszłego roku ponosiły większe wydatki.
Miesięczna stawka za telewizor wzrośnie o 4 zł, a za radio o 1,30 zł.
Nie oznacza to jednak automatycznej utraty zwolnienia przez osoby, które już korzystają z niego zgodnie z prawem.
Limit emerytury uprawniający do ulgi jest ustalany corocznie na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu, dlatego próg na 2027 rok będzie wynikał z odrębnych danych.
Właściciele odbiorników powinni sprawdzić przede wszystkim, czy spełniają obecne kryteria i czy formalności zostały prawidłowo zakończone.
Najważniejsze: w 2026 roku osoby po ukończeniu 60 lat, posiadające ustalone prawo do emerytury nieprzekraczającej 4451,78 zł brutto miesięcznie, mogą korzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Muszą jednak zgłosić uprawnienie na poczcie. Osoby po 75. roku życia są zwolnione z mocy prawa. Od stycznia 2027 roku abonament wzrośnie, dlatego warto sprawdzić swoje uprawnienia już teraz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.