Brzoska wykonał kolejny ruch! InPost otwiera polskim firmom dostęp do tysięcy nowych punktów. Zakupy mogą się zmienić

20 października 2026 15:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rafał Brzoska nie zwalnia tempa. InPost ogłosił kolejne rozszerzenie usług, które może otworzyć polskim sklepom internetowym drogę do nowych klientów za granicą. Tym razem chodzi o Czechy i Słowację oraz ponad 14 tysięcy punktów odbioru przesyłek. Dla sprzedawców to szansa na zwiększenie sprzedaży, a dla kupujących — wygodniejsze dostawy zamówień z Polski.

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Fot. Shutterstock

InPost rusza z nową usługą. Polskie sklepy zyskają dostęp do dwóch rynków

InPost rozszerza możliwości wysyłania paczek za granicę. Dzięki współpracy z Packeta Group polskie firmy prowadzące sprzedaż internetową mogą kierować przesyłki do punktów odbioru w Czechach i na Słowacji.

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To kolejny etap międzynarodowej ekspansji operatora, który od lat rozwija sieć dostaw poza Polską.

Nowa usługa daje przedsiębiorcom możliwość korzystania z ponad 14 tysięcy punktów sieci Packeta. Oznacza to szerszy zasięg dostaw i potencjalnie łatwiejszy dostęp do zagranicznych odbiorców.

Ponad 14 tysięcy punktów. Firmy nie muszą budować wszystkiego od nowa

Jednym z najważniejszych elementów nowej oferty jest uproszczenie obsługi wysyłek.

Według informacji przekazanych przez InPost sklepy internetowe korzystające z firmowych rozwiązań integracyjnych nie muszą tworzyć całkowicie nowego systemu obsługi przesyłek.

Wystarczy odpowiednia aktualizacja Global API, aby uzyskać dostęp do nowych kierunków dostaw.

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Oprócz dostarczania paczek do punktów odbioru dostępna jest również opcja dostawy kurierskiej.

Dla przedsiębiorców może to oznaczać ograniczenie barier technicznych związanych z rozpoczęciem sprzedaży na zagranicznych rynkach.

Brzoska stawia na zagranicę. InPost chce rosnąć poza Polską

Rozszerzenie współpracy z Packetą wpisuje się w strategię międzynarodowego rozwoju InPostu.

Spółka buduje swoją pozycję w europejskim handlu internetowym, rozwijając sieć automatów paczkowych, punktów odbioru i usług kurierskich.

Czechy i Słowacja są kolejnymi rynkami, na których polskie firmy mogą korzystać z rozwiązań logistycznych oferowanych przez operatora.

Co ważne, możliwość wysyłania paczek do punktów Packeta była już wcześniej udostępniona klientom indywidualnym. Obecne rozszerzenie dotyczy również firm i sklepów internetowych.

Co to oznacza dla klientów?

Nowa usługa nie oznacza automatycznie niższych cen produktów ani darmowych dostaw. Może jednak ułatwić polskim sprzedawcom obsługę zamówień z Czech i Słowacji.

Dzięki szerszej sieci odbioru zagraniczni klienci otrzymują więcej możliwości odebrania przesyłek zamówionych w polskich sklepach.

Dla InPostu to kolejny krok w walce o większy udział w europejskim rynku przesyłek. Dla polskiego e-commerce — możliwość dotarcia do nowych odbiorców bez konieczności samodzielnego budowania zagranicznej infrastruktury dostaw.

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