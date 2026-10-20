Brzoska wykonał kolejny ruch! InPost otwiera polskim firmom dostęp do tysięcy nowych punktów. Zakupy mogą się zmienić
Rafał Brzoska nie zwalnia tempa. InPost ogłosił kolejne rozszerzenie usług, które może otworzyć polskim sklepom internetowym drogę do nowych klientów za granicą. Tym razem chodzi o Czechy i Słowację oraz ponad 14 tysięcy punktów odbioru przesyłek. Dla sprzedawców to szansa na zwiększenie sprzedaży, a dla kupujących — wygodniejsze dostawy zamówień z Polski.
InPost rusza z nową usługą. Polskie sklepy zyskają dostęp do dwóch rynków
InPost rozszerza możliwości wysyłania paczek za granicę. Dzięki współpracy z Packeta Group polskie firmy prowadzące sprzedaż internetową mogą kierować przesyłki do punktów odbioru w Czechach i na Słowacji.
To kolejny etap międzynarodowej ekspansji operatora, który od lat rozwija sieć dostaw poza Polską.
Nowa usługa daje przedsiębiorcom możliwość korzystania z ponad 14 tysięcy punktów sieci Packeta. Oznacza to szerszy zasięg dostaw i potencjalnie łatwiejszy dostęp do zagranicznych odbiorców.
Ponad 14 tysięcy punktów. Firmy nie muszą budować wszystkiego od nowa
Jednym z najważniejszych elementów nowej oferty jest uproszczenie obsługi wysyłek.
Według informacji przekazanych przez InPost sklepy internetowe korzystające z firmowych rozwiązań integracyjnych nie muszą tworzyć całkowicie nowego systemu obsługi przesyłek.
Wystarczy odpowiednia aktualizacja Global API, aby uzyskać dostęp do nowych kierunków dostaw.
Oprócz dostarczania paczek do punktów odbioru dostępna jest również opcja dostawy kurierskiej.
Dla przedsiębiorców może to oznaczać ograniczenie barier technicznych związanych z rozpoczęciem sprzedaży na zagranicznych rynkach.
Brzoska stawia na zagranicę. InPost chce rosnąć poza Polską
Rozszerzenie współpracy z Packetą wpisuje się w strategię międzynarodowego rozwoju InPostu.
Spółka buduje swoją pozycję w europejskim handlu internetowym, rozwijając sieć automatów paczkowych, punktów odbioru i usług kurierskich.
Czechy i Słowacja są kolejnymi rynkami, na których polskie firmy mogą korzystać z rozwiązań logistycznych oferowanych przez operatora.
Co ważne, możliwość wysyłania paczek do punktów Packeta była już wcześniej udostępniona klientom indywidualnym. Obecne rozszerzenie dotyczy również firm i sklepów internetowych.
Co to oznacza dla klientów?
Nowa usługa nie oznacza automatycznie niższych cen produktów ani darmowych dostaw. Może jednak ułatwić polskim sprzedawcom obsługę zamówień z Czech i Słowacji.
Dzięki szerszej sieci odbioru zagraniczni klienci otrzymują więcej możliwości odebrania przesyłek zamówionych w polskich sklepach.
Dla InPostu to kolejny krok w walce o większy udział w europejskim rynku przesyłek. Dla polskiego e-commerce — możliwość dotarcia do nowych odbiorców bez konieczności samodzielnego budowania zagranicznej infrastruktury dostaw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.