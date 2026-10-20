Uwaga. Alert w Polsce. RCB nakazuje znaleźć bezpieczne miejsce. Zagrożenie atakiem z powietrza

20 października 2026 15:49 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

To kolejne ostrzeżenie wydane 20 października w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa przy wschodniej granicy Polski. Najnowszy komunikat różni się od wcześniejszych alertów: zawiera bezpośrednie zalecenie znalezienia bezpiecznego miejsca.

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Alert RCB Fot. Warszawa w Pigułce
Alert RCB Fot. Warszawa w Pigułce

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Alert obowiązuje do odwołania

Według komunikatu RCB przekazanego przez Polską Agencję Prasową o godzinie 15:29, ostrzeżenie obowiązuje do odwołania.

Mieszkańcy wskazanych powiatów powinni stosować się do poleceń służb i oczekiwać dalszych informacji.

Wcześniej we wtorek RCB informowało o rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę. W związku z sytuacją w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe.

Nie ma jednak podstaw, by na podstawie samego najnowszego alertu twierdzić, że doszło do ataku na terytorium Polski.

Co zrobić po otrzymaniu SMS-a?

Osoby znajdujące się na obszarze objętym ostrzeżeniem powinny niezwłocznie zastosować się do komunikatu RCB: znaleźć bezpieczne miejsce, wykonywać polecenia służb i śledzić kolejne oficjalne informacje.

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W przypadku zagrożenia z powietrza należy unikać przebywania przy oknach. Jeśli to możliwe, warto schronić się w piwnicy lub wewnętrznym pomieszczeniu budynku, z dala od szyb.

Ostrzeżenia nie należy ignorować. Jednocześnie trzeba odróżniać oficjalnie potwierdzone zagrożenie od niezweryfikowanych doniesień o ataku na Polskę.

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