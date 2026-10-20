Uwaga. Alert w Polsce. RCB nakazuje znaleźć bezpieczne miejsce. Zagrożenie atakiem z powietrza
To kolejne ostrzeżenie wydane 20 października w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa przy wschodniej granicy Polski. Najnowszy komunikat różni się od wcześniejszych alertów: zawiera bezpośrednie zalecenie znalezienia bezpiecznego miejsca.
Alert obowiązuje do odwołania
Według komunikatu RCB przekazanego przez Polską Agencję Prasową o godzinie 15:29, ostrzeżenie obowiązuje do odwołania.
Mieszkańcy wskazanych powiatów powinni stosować się do poleceń służb i oczekiwać dalszych informacji.
Wcześniej we wtorek RCB informowało o rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę. W związku z sytuacją w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe.
Nie ma jednak podstaw, by na podstawie samego najnowszego alertu twierdzić, że doszło do ataku na terytorium Polski.
Co zrobić po otrzymaniu SMS-a?
Osoby znajdujące się na obszarze objętym ostrzeżeniem powinny niezwłocznie zastosować się do komunikatu RCB: znaleźć bezpieczne miejsce, wykonywać polecenia służb i śledzić kolejne oficjalne informacje.
W przypadku zagrożenia z powietrza należy unikać przebywania przy oknach. Jeśli to możliwe, warto schronić się w piwnicy lub wewnętrznym pomieszczeniu budynku, z dala od szyb.
Ostrzeżenia nie należy ignorować. Jednocześnie trzeba odróżniać oficjalnie potwierdzone zagrożenie od niezweryfikowanych doniesień o ataku na Polskę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.