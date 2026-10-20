Mężczyzna z kanistrem próbował wejść do budynku w centrum Warszawy. Na miejscu policja

20 października 2026 15:49 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Niepokojące zdarzenie w centrum Warszawy. 71-letni mężczyzna z kanistrem, w którym mogła znajdować się łatwopalna substancja, próbował wejść do budynku przy ulicy Nowy Świat. W obiekcie mieszczą się między innymi instytucje państwowe i biura administracji publicznej. Na miejsce wezwano policję oraz ratowników medycznych. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Interwencja policji na Nowym Świecie. Mężczyzna miał przy sobie kanister

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku, około godziny 10 w centrum Warszawy.

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Pracownik ochrony jednego z budynków przy ulicy Nowy Świat zauważył starszego mężczyznę, który miał przy sobie pojemnik z substancją mogącą być łatwopalną.

Zaniepokojony sytuacją powiadomił policję.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, którzy podjęli interwencję i wylegitymowali mężczyznę.

Okazało się, że jest to 71-letni obywatel Polski.

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez Onet mężczyzna miał na głowie kask motocyklowy.

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Nie wiadomo, dlaczego pojawił się przed budynkiem z kanistrem ani jakie były jego zamiary.

W budynku mieszczą się ważne instytucje państwowe

Zdarzenie miało miejsce przed dawnym Domem Partii, jednym z charakterystycznych budynków przy ulicy Nowy Świat.

Obiekt przez lata pełnił różne funkcje. W przeszłości mieściła się w nim między innymi Giełda Papierów Wartościowych.

Obecnie działają tam firmy komercyjne, przede wszystkim z sektora bankowego i finansowego, a także instytucje publiczne.

W budynku znajdują się między innymi Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Państwowa Agencja Atomistyki.

Według informacji Onetu mieszczą się tam również biura związane z administracją rządową.

To właśnie do tego obiektu miał próbować dostać się 71-latek z kanistrem.

Na obecnym etapie nie ustalono, czy jego zachowanie było wymierzone w którąkolwiek z instytucji działających w budynku.

71-latek trafił do szpitala. Policja zabezpieczyła kanister

Podczas interwencji policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego.

Po zbadaniu sytuacji ratownicy zdecydowali o przewiezieniu mężczyzny do szpitala w celu dalszej konsultacji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również pojemnik, który miał przy sobie.

Nie potwierdzono dotychczas, jaka dokładnie substancja znajdowała się w kanistrze.

Jak przekazał Onetowi asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, mężczyzna nie zachowywał się agresywnie.

Podczas interwencji był spokojny i nie stawiał oporu funkcjonariuszom.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika również, że nie wykrzykiwał żadnych haseł ani nie komunikował w inny sposób, jaki był cel jego działania.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Na razie nie wiadomo, co skłoniło 71-latka do pojawienia się przed budynkiem z kanistrem.

Policjanci ustalają okoliczności zajścia oraz motywy działania mężczyzny.

Według informacji przekazanych przez rzecznika śródmiejskiej policji do momentu udzielenia wypowiedzi administrator budynku nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Nie oznacza to jednak zakończenia sprawy.

Funkcjonariusze nadal wyjaśniają, dlaczego mężczyzna pojawił się w tym miejscu i co zamierzał zrobić.

Na podstawie dotychczasowych informacji nie ma podstaw, aby przesądzać, że planował podpalenie budynku lub atak na znajdujące się w nim instytucje.

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