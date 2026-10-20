Mężczyzna z kanistrem próbował wejść do budynku w centrum Warszawy. Na miejscu policja
Niepokojące zdarzenie w centrum Warszawy. 71-letni mężczyzna z kanistrem, w którym mogła znajdować się łatwopalna substancja, próbował wejść do budynku przy ulicy Nowy Świat. W obiekcie mieszczą się między innymi instytucje państwowe i biura administracji publicznej. Na miejsce wezwano policję oraz ratowników medycznych. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Interwencja policji na Nowym Świecie. Mężczyzna miał przy sobie kanister
Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku, około godziny 10 w centrum Warszawy.
Pracownik ochrony jednego z budynków przy ulicy Nowy Świat zauważył starszego mężczyznę, który miał przy sobie pojemnik z substancją mogącą być łatwopalną.
Zaniepokojony sytuacją powiadomił policję.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, którzy podjęli interwencję i wylegitymowali mężczyznę.
Okazało się, że jest to 71-letni obywatel Polski.
Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez Onet mężczyzna miał na głowie kask motocyklowy.
Nie wiadomo, dlaczego pojawił się przed budynkiem z kanistrem ani jakie były jego zamiary.
W budynku mieszczą się ważne instytucje państwowe
Zdarzenie miało miejsce przed dawnym Domem Partii, jednym z charakterystycznych budynków przy ulicy Nowy Świat.
Obiekt przez lata pełnił różne funkcje. W przeszłości mieściła się w nim między innymi Giełda Papierów Wartościowych.
Obecnie działają tam firmy komercyjne, przede wszystkim z sektora bankowego i finansowego, a także instytucje publiczne.
W budynku znajdują się między innymi Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Państwowa Agencja Atomistyki.
Według informacji Onetu mieszczą się tam również biura związane z administracją rządową.
To właśnie do tego obiektu miał próbować dostać się 71-latek z kanistrem.
Na obecnym etapie nie ustalono, czy jego zachowanie było wymierzone w którąkolwiek z instytucji działających w budynku.
71-latek trafił do szpitala. Policja zabezpieczyła kanister
Podczas interwencji policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego.
Po zbadaniu sytuacji ratownicy zdecydowali o przewiezieniu mężczyzny do szpitala w celu dalszej konsultacji.
Funkcjonariusze zabezpieczyli również pojemnik, który miał przy sobie.
Nie potwierdzono dotychczas, jaka dokładnie substancja znajdowała się w kanistrze.
Jak przekazał Onetowi asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, mężczyzna nie zachowywał się agresywnie.
Podczas interwencji był spokojny i nie stawiał oporu funkcjonariuszom.
Z nieoficjalnych ustaleń wynika również, że nie wykrzykiwał żadnych haseł ani nie komunikował w inny sposób, jaki był cel jego działania.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia
Na razie nie wiadomo, co skłoniło 71-latka do pojawienia się przed budynkiem z kanistrem.
Policjanci ustalają okoliczności zajścia oraz motywy działania mężczyzny.
Według informacji przekazanych przez rzecznika śródmiejskiej policji do momentu udzielenia wypowiedzi administrator budynku nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
Nie oznacza to jednak zakończenia sprawy.
Funkcjonariusze nadal wyjaśniają, dlaczego mężczyzna pojawił się w tym miejscu i co zamierzał zrobić.
Na podstawie dotychczasowych informacji nie ma podstaw, aby przesądzać, że planował podpalenie budynku lub atak na znajdujące się w nim instytucje.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.