Burza nad Warszawą. Grzmoty słychać po obu stronach Wisły

23 lipca 2026 16:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nad Warszawą przechodzi burza. Grzmoty słychać zarówno na lewym, jak i prawym brzegu Wisły, a w wielu częściach miasta pojawiają się intensywne opady deszczu. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

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Burza nad Warszawą. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.
Burza nad Warszawą. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.

Komórka burzowa obejmuje znaczną część stolicy. Mieszkańcy z różnych dzielnic informują o głośnych wyładowaniach atmosferycznych i pogarszających się warunkach na drogach. Miejscami deszcz może być bardzo intensywny, co ogranicza widoczność i zwiększa ryzyko lokalnych zastoisk wody.

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Jak zachować się podczas burzy?

⚡ Jeśli nie musisz wychodzić z domu – zostań w bezpiecznym miejscu.

⚡ Unikaj przebywania pod samotnymi drzewami, słupami energetycznymi i metalowymi konstrukcjami.

⚡ Zamknij okna i zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach oraz tarasach.

⚡ Kierowcy powinni zmniejszyć prędkość, zachować większy odstęp od innych pojazdów i uważać na możliwość poślizgu.

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⚡ Nie wchodź do parków ani lasów, jeśli w pobliżu słychać wyładowania atmosferyczne.

⚡ Jeśli burza zaskoczy Cię na otwartej przestrzeni, unikaj najwyżej położonych miejsc i pojedynczych drzew.

Prognozy wskazują, że burza będzie przemieszczać się nad kolejnymi częściami Warszawy. Jeśli znajdujecie się w rejonie intensywnych opadów lub widzicie skutki burzy, dajcie znać w komentarzach, z której części miasta piszecie i jaka jest sytuacja u Was.

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