Burza nad Warszawą. Grzmoty słychać po obu stronach Wisły
Nad Warszawą przechodzi burza. Grzmoty słychać zarówno na lewym, jak i prawym brzegu Wisły, a w wielu częściach miasta pojawiają się intensywne opady deszczu. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.
Komórka burzowa obejmuje znaczną część stolicy. Mieszkańcy z różnych dzielnic informują o głośnych wyładowaniach atmosferycznych i pogarszających się warunkach na drogach. Miejscami deszcz może być bardzo intensywny, co ogranicza widoczność i zwiększa ryzyko lokalnych zastoisk wody.
Jak zachować się podczas burzy?
⚡ Jeśli nie musisz wychodzić z domu – zostań w bezpiecznym miejscu.
⚡ Unikaj przebywania pod samotnymi drzewami, słupami energetycznymi i metalowymi konstrukcjami.
⚡ Zamknij okna i zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach oraz tarasach.
⚡ Kierowcy powinni zmniejszyć prędkość, zachować większy odstęp od innych pojazdów i uważać na możliwość poślizgu.
⚡ Nie wchodź do parków ani lasów, jeśli w pobliżu słychać wyładowania atmosferyczne.
⚡ Jeśli burza zaskoczy Cię na otwartej przestrzeni, unikaj najwyżej położonych miejsc i pojedynczych drzew.
Prognozy wskazują, że burza będzie przemieszczać się nad kolejnymi częściami Warszawy. Jeśli znajdujecie się w rejonie intensywnych opadów lub widzicie skutki burzy, dajcie znać w komentarzach, z której części miasta piszecie i jaka jest sytuacja u Was.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.