Rossmann rozdaje prezenty klientom. Wystarczy aplikacja i jedna wizyta w sklepie
Rossmann uruchomił nową akcję promocyjną, dzięki której klienci mogą odebrać darmowy upominek. Wystarczy mieć aplikację Rossmann PL i dołączyć do specjalnej promocji. Tym razem sieć rozdaje balsamy do ust.
Nowa oferta jest dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji Rossmann. Aby otrzymać prezent, należy zalogować się do aplikacji i dołączyć do akcji „Zdmuchnij pianę”.
Po aktywowaniu promocji wystarczy udać się do dowolnego sklepu Rossmann i przy tradycyjnej kasie zeskanować kod z aplikacji. Warto pamiętać, że promocja nie obowiązuje przy kasach samoobsługowych.
Co można odebrać?
Darmowym upominkiem w tej edycji promocji jest balsam do ust. Produkt można otrzymać bez dodatkowych opłat po spełnieniu warunków akcji.
Jak odebrać prezent?
Cały proces jest bardzo prosty:
zaloguj się do aplikacji Rossmann PL,
dołącz do akcji „Zdmuchnij pianę”,
udaj się do sklepu,
przy zwykłej kasie pokaż kod z aplikacji,
odbierz swój darmowy balsam do ust.
Rossmann regularnie organizuje podobne akcje dla użytkowników swojej aplikacji. Warto więc zaglądać do zakładki z promocjami, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się tam dodatkowe prezenty i oferty dostępne wyłącznie dla posiadaczy aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.