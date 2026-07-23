Rossmann rozdaje prezenty klientom. Wystarczy aplikacja i jedna wizyta w sklepie

23 lipca 2026 18:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rossmann uruchomił nową akcję promocyjną, dzięki której klienci mogą odebrać darmowy upominek. Wystarczy mieć aplikację Rossmann PL i dołączyć do specjalnej promocji. Tym razem sieć rozdaje balsamy do ust.

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Balsam do ust z Rossmanna Fot. Warszawa w Pigułce
Balsam do ust z Rossmanna Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa oferta jest dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji Rossmann. Aby otrzymać prezent, należy zalogować się do aplikacji i dołączyć do akcji „Zdmuchnij pianę”.

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Po aktywowaniu promocji wystarczy udać się do dowolnego sklepu Rossmann i przy tradycyjnej kasie zeskanować kod z aplikacji. Warto pamiętać, że promocja nie obowiązuje przy kasach samoobsługowych.

Co można odebrać?

Darmowym upominkiem w tej edycji promocji jest balsam do ust. Produkt można otrzymać bez dodatkowych opłat po spełnieniu warunków akcji.

Jak odebrać prezent?

Cały proces jest bardzo prosty:

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zaloguj się do aplikacji Rossmann PL,
dołącz do akcji „Zdmuchnij pianę”,
udaj się do sklepu,
przy zwykłej kasie pokaż kod z aplikacji,
odbierz swój darmowy balsam do ust.

Rossmann regularnie organizuje podobne akcje dla użytkowników swojej aplikacji. Warto więc zaglądać do zakładki z promocjami, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się tam dodatkowe prezenty i oferty dostępne wyłącznie dla posiadaczy aplikacji.

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