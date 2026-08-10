Burza nad Warszawą. Nad miastem pojawił się deszcz. Sprawdź, czego nie robić podczas burzy
Nad Warszawą pojawiły się opady deszczu związane z przechodzącymi w rejonie stolicy komórkami burzowymi. Na mapie radarowej widać obszary opadów nad Warszawą oraz na wschód i północny wschód od miasta. Przy burzowej pogodzie sytuacja może zmieniać się bardzo szybko, dlatego mieszkańcy powinni zachować ostrożność, szczególnie podczas przebywania na zewnątrz.
Burza może przynieść nie tylko intensywniejszy deszcz, ale również wyładowania atmosferyczne i nagłe porywy wiatru. W takich warunkach najbezpieczniej przeczekać burzę w budynku i ograniczyć przemieszczanie się na otwartej przestrzeni.
Burza i deszcz nad Warszawą
Na załączonej mapie radarowej widoczne są komórki opadowe w rejonie Warszawy. Jeden z obszarów znajduje się nad zachodnią i południowo-zachodnią częścią aglomeracji, kolejny rozciąga się na północny wschód od stolicy.
W takich sytuacjach natężenie opadów może być bardzo zróżnicowane. W jednej części Warszawy może padać mocno, podczas gdy kilka kilometrów dalej opady będą znacznie słabsze albo nie pojawią się wcale.
Podczas burzy warunki mogą zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Intensywny deszcz ogranicza widoczność, wydłuża drogę hamowania i może powodować gromadzenie się wody na jezdniach.
Jesteś w domu podczas burzy? Zrób kilka prostych rzeczy
Jeżeli burza zastanie nas w domu lub mieszkaniu, najlepiej pozostać wewnątrz budynku do czasu jej przejścia. Warto zamknąć okna i drzwi balkonowe oraz zabezpieczyć znajdujące się na balkonie lub tarasie przedmioty, które mógłby porwać silniejszy wiatr.
Nie należy bez potrzeby wychodzić na balkon lub taras, aby obserwować wyładowania. Bezpieczniej pozostać wewnątrz budynku i śledzić aktualne komunikaty pogodowe.
Jeżeli mamy taką możliwość, warto również odłożyć spacer, jazdę na rowerze, wizytę na działce czy inne aktywności na świeżym powietrzu do czasu poprawy pogody.
Burza złapie Cię na zewnątrz? Szukaj bezpiecznego schronienia
Najważniejszą zasadą podczas burzy jest znalezienie odpowiedniego schronienia. Najlepszym miejscem jest solidny, zamknięty budynek. Jeżeli nie ma go w pobliżu, bezpieczniejszym miejscem może być zamknięty samochód.
Nie należy czekać do momentu, kiedy burza znajdzie się bezpośrednio nad nami. Jeżeli słyszymy grzmot, oznacza to, że jesteśmy wystarczająco blisko burzy, aby potraktować sytuację poważnie.
Tego nie rób podczas burzy
Nie chowaj się pod samotnym drzewem. To jeden z najważniejszych błędów popełnianych podczas gwałtownego deszczu. Drzewo daje wprawdzie osłonę przed wodą, ale podczas burzy nie jest bezpiecznym schronieniem.
Należy również unikać otwartych przestrzeni, wzniesień i miejsc, w których sami stajemy się najwyższym punktem otoczenia.
Nie należy przebywać w wodzie ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Jeżeli jesteśmy nad Wisłą, jeziorem, basenem czy innym zbiornikiem, należy wyjść z wody i poszukać bezpiecznego schronienia.
Nie jest to również dobry moment na jazdę rowerem, korzystanie z hulajnogi czy długi spacer po parku.
Nie stój pod drzewami w warszawskich parkach
W Warszawie szczególną uwagę należy zwrócić na parki, skwery i tereny z dużą liczbą drzew. Podczas burzy zagrożeniem są zarówno wyładowania atmosferyczne, jak i łamiące się konary.
Jeżeli burza zastanie nas podczas spaceru w parku, nie powinniśmy szukać ochrony bezpośrednio pod dużym drzewem. W miarę możliwości należy udać się do bezpiecznego budynku.
Po intensywnej burzy także warto zachować ostrożność. Uszkodzone konary mogą spaść już po przejściu najsilniejszego wiatru.
Kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu
Deszcz podczas burzy może w krótkim czasie bardzo pogorszyć warunki na warszawskich ulicach. Przy mocniejszych opadach widoczność spada, a na jezdniach może gromadzić się woda.
Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków i zwiększyć odstęp od samochodu jadącego z przodu. Nie należy gwałtownie wjeżdżać w duże rozlewiska, jeżeli nie znamy ich głębokości.
Trzeba też uważać na pieszych i rowerzystów, którzy podczas nagłego deszczu mogą wykonywać nieprzewidywalne manewry, próbując szybko znaleźć schronienie.
Co zrobić, gdy jesteśmy w samochodzie?
Jeżeli burza jest gwałtowna, samochód może stanowić schronienie. Należy zamknąć okna i pozostać wewnątrz pojazdu.
Jeśli warunki uniemożliwiają bezpieczną jazdę, należy znaleźć odpowiednie miejsce do zatrzymania. Nie powinno się parkować bezpośrednio pod dużymi drzewami, słupami czy konstrukcjami, które mogą zostać uszkodzone przez silny wiatr.
Kiedy można ponownie bezpiecznie wyjść?
To, że przestało mocno padać, nie zawsze oznacza koniec zagrożenia. Burza może się oddalać, ale wyładowania nadal mogą występować w okolicy.
W praktyce bezpieczną zasadą jest odczekanie około 30 minut od ostatniego usłyszanego grzmotu przed powrotem do aktywności na otwartej przestrzeni.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś teraz w Warszawie i w Twojej okolicy pojawił się deszcz oraz burza, przede wszystkim nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka. Jeśli jesteś w budynku, najlepiej w nim pozostań. Jeśli jesteś na zewnątrz, poszukaj solidnego schronienia.
Nie chowaj się pod samotnym drzewem, nie pozostawaj na otwartej przestrzeni i nie wchodź do wody. Kierując samochodem, zwolnij i zwiększ odstęp od innych pojazdów.
Warto również na bieżąco sprawdzać oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne oraz aktualne mapy opadów. Burze mają charakter lokalny, dlatego sytuacja w poszczególnych dzielnicach Warszawy i miejscowościach aglomeracji może wyglądać zupełnie inaczej.
Najważniejsze podczas burzy jest bezpieczne schronienie. Zdjęcie efektownego pioruna czy przejście kilkuset metrów w ulewie nie jest warte ryzyka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.