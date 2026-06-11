Burza wokół emerytur dla artystów! Sprawdź, kto w Polsce nie płaci podatków

Rządowy projekt dopłat do emerytur dla najmniej zarabiających artystów wywołał falę oburzenia, ale polski system już teraz jest pełen gigantycznych ulg. Całkowite zwolnienia z PIT oraz legalne omijanie składek ZUS dotyczą milionów obywateli. Sprawdziliśmy, kto znajduje się na uprzywilejowanej liście i z jakich ukrytych furtek najchętniej korzystają Polacy.

Zero podatku do 115 tysięcy rocznie. Kto w Polsce w ogóle nie płaci PIT? Obowiązująca w Polsce kwota wolna na poziomie 30 tys. zł chroni przed podatkiem osoby o najniższych dochodach (w tym przedsiębiorców rozliczających się według skali). W przypadku małżeństw próg ten rośnie automatycznie do 60 tys. zł. Prawdziwe przywileje finansowe kryją się jednak pod szyldem tzw. „ulg zero”. Pozwalają one na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego przychodów aż do kwoty 115 825 zł rocznie. Z tego potężnego mechanizmu korzysta obecnie kilka dużych grup społecznych: Młodzi do 26. roku życia: Ulga obejmuje przychody z pracy etatowej, umów zlecenia, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich oraz zasiłków macierzyńskich.

Ulga obejmuje przychody z pracy etatowej, umów zlecenia, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich oraz zasiłków macierzyńskich. Pracujący seniorzy: Osoby, które mimo nabycia uprawnień emerytalnych rezygnują z pobierania świadczenia i pracują dalej.

Osoby, które mimo nabycia uprawnień emerytalnych rezygnują z pobierania świadczenia i pracują dalej. Osoby powracające z zagranicy: Przywilej ten przysługuje nie tylko rodakom i chroni ich portfele przez cztery lata od powrotu do kraju.

Przywilej ten przysługuje nie tylko rodakom i chroni ich portfele przez cztery lata od powrotu do kraju. Rodziny 4+: Rodzice wychowujący co najmniej czwórkę dzieci. Po skumulowaniu wspólnego rozliczenia, kwoty wolnej oraz ulg na dzieci, małżonkowie mogą zarobić wspólnie ok. 270 tys. zł bez oddawania fiskusowi choćby złotówki.

Preferencje dla biznesu i programistów. Kto płaci symboliczne stawki? Polski system podatkowy oferuje również masę rozwiązań redukujących daniny dla biznesu oraz konkretnych profesji. Około 8 milionów Polaków obniża swoje zobowiązania poprzez wspólne rozliczanie małżonków, a kolejne 600 tysięcy jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Z kolei właściciele domów mogą wyzerować podatek dzięki uldze termomodernizacyjnej, odliczając od dochodu do 53 tys. zł (a w przypadku małżeństw nawet 106 tys. zł). Wyjątkowe fory mają także specjaliści z branży IT oraz sektor kreatywny. Programiści spełniający rygorystyczne warunki ulgi IP Box płacą preferencyjny, zaledwie 5-procentowy podatek dochodowy. Z kolei ponad 300 tysięcy podatników wykonujących zawody o charakterze twórczym, artystycznym lub badawczym korzysta z tzw. 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, co w praktyce drastycznie zmniejsza ich podstawę opodatkowania.

Legalna ucieczka przed ZUS-em. Absolwenci uciekają do… techników Wokół opłacania składek na ubezpieczenia społeczne narosło wiele kontrowersji, a lista grup całkowicie wyłączonych z powszechnego systemu lub płacących składki na minimalnym poziomie jest bardzo długa. Całkowicie poza tradycyjnym ZUS-em znajdują się służby mundurowe, wojsko, policja, sędziowie oraz prokuratorzy. Rolnicy z kolei podlegają pod KRUS, co gwarantuje im nieporównywalnie niższe obciążenia finansowe niż w przypadku pracowników etatowych. Sprytny patent na status ucznia: Eksperci podatkowi zwracają uwagę na masowe zjawisko unikania składek przez osoby kończące edukację wyższą. Studenci do 26. roku życia zatrudnieni na umowach zlecenia są całkowicie zwolnieni z ZUS i PIT. Gdy kończą studia (zwykle w wieku 24 lat), nagminnie zapisują się do zaocznych szkół średnich lub techników, byle tylko utrzymać status ucznia przez kolejne dwa lata. „Doktorat po studiach nie daje takich możliwości ucieczki przed ZUS, ale technikum już tak” – wskazuje doradca podatkowy Izabela Leśniewska. Na liście osób zwolnionych ze składek w określonych sytuacjach znajdują się również duchowni, nianie, a od 2026 roku także marynarze. Dodatkowo studenci podejmujący praktyki studenckie oraz osoby do 30. roku życia na praktykach absolwenckich mogą legalnie pracować bez ZUS przez okres 3 miesięcy. Z kolei przedsiębiorcy mogą korzystać z całego pakietu ulg: ulgi na start (6 miesięcy), preferencyjnego ZUS (24 miesiące), Małego ZUS Plus (36 miesięcy) oraz z tzw. wakacji składkowych, czyli jednego miesiąca w roku w pełni opłacanego przez budżet państwa. Tabela: Zestawienie największych ulg podatkowych i składkowych w Polsce Grupa społeczna / zawodowa Rodzaj ulgi i przywileju podatkowego (PIT) Status i preferencje w opłacaniu składek (ZUS) Młodzi (uczniowie/studenci do 26 lat) Zwolnienie z PIT do 115 825 zł rocznie. 0 zł składek ZUS na umowie zlecenie. Przedsiębiorcy (wybrane formy) Skala podatkowa, wspólne rozliczenie, IP Box 5%. Ulga na start, ZUS preferencyjny, Mały ZUS+, 1 miesiąc wakacji składkowych. Mundurowi, sędziowie, prokuratorzy Zasady ogólne (według skali). Całkowite wyłączenie z powszechnego systemu ZUS. Rolnicy Zwolnienia dedykowane (podatek rolny). Podległość pod KRUS – rażąco niskie składki. Twórcy, naukowcy, artyści 50% kosztów uzyskania przychodów. Trwają prace nad rządowymi dopłatami dla najmniej zarabiających.