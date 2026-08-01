Burza zmierza w kierunku Warszawy. Niespokojna noc 1 sierpnia. Lepiej przygotować się już teraz
Komórki burzowe z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi zbliżają się do Warszawy. Radar pokazuje, że na zachód od stolicy rozwijają się intensywne opady deszczu, którym miejscami towarzyszą silne wyładowania. Warto zachować ostrożność i zabezpieczyć siebie oraz swój dobytek.
Aktualna sytuacja pogodowa wskazuje, że burza przemieszcza się w kierunku Warszawy. Najbardziej aktywna strefa znajduje się obecnie na zachód od miasta, a wraz z nią występują intensywne opady deszczu i duża liczba wyładowań atmosferycznych. Jeśli utrzyma obecny kierunek, w najbliższym czasie pogoda może gwałtownie się pogorszyć również w stolicy.
Synoptycy przypominają, że burze mogą rozwijać się bardzo dynamicznie. Nawet jeśli w danej chwili świeci słońce, w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut warunki mogą diametralnie się zmienić.
Jak przygotować się na nadejście burzy?
Przede wszystkim warto:
- zamknąć okna i drzwi oraz zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i tarasach,
- schować rowery, meble ogrodowe i donice, które może porwać silny wiatr,
- nie parkować samochodów pod drzewami, słupami i billboardami,
- ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni oraz zrezygnować ze spacerów po parkach i lasach,
- unikać przebywania nad wodą – jeziora, rzeki i kąpieliska to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc podczas burzy,
- naładować telefon i przygotować latarkę na wypadek przerw w dostawie prądu.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność
Podczas ulewnych opadów widoczność może spaść niemal do zera, a na drogach szybko tworzą się zastoiska wody. Warto zmniejszyć prędkość, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu i unikać gwałtownych manewrów.
Nie lekceważ wyładowań atmosferycznych
Jeśli burza zaskoczy Cię na zewnątrz, nie chowaj się pod samotnym drzewem ani w pobliżu metalowych konstrukcji. Najbezpieczniej jest schronić się w budynku lub samochodzie z zamkniętymi oknami.
Sytuacja pogodowa jest dynamiczna i może zmieniać się z minuty na minutę. Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni śledzić bieżące komunikaty oraz przygotować się na możliwość wystąpienia silnego deszczu, porywistego wiatru i intensywnych wyładowań atmosferycznych. W przypadku pojawienia się ostrzeżeń warto ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.