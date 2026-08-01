Burza zmierza w kierunku Warszawy. Niespokojna noc 1 sierpnia. Lepiej przygotować się już teraz

1 sierpnia 2026 02:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Komórki burzowe z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi zbliżają się do Warszawy. Radar pokazuje, że na zachód od stolicy rozwijają się intensywne opady deszczu, którym miejscami towarzyszą silne wyładowania. Warto zachować ostrożność i zabezpieczyć siebie oraz swój dobytek.

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Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.
Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.

Aktualna sytuacja pogodowa wskazuje, że burza przemieszcza się w kierunku Warszawy. Najbardziej aktywna strefa znajduje się obecnie na zachód od miasta, a wraz z nią występują intensywne opady deszczu i duża liczba wyładowań atmosferycznych. Jeśli utrzyma obecny kierunek, w najbliższym czasie pogoda może gwałtownie się pogorszyć również w stolicy.

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Synoptycy przypominają, że burze mogą rozwijać się bardzo dynamicznie. Nawet jeśli w danej chwili świeci słońce, w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut warunki mogą diametralnie się zmienić.

Jak przygotować się na nadejście burzy?

Przede wszystkim warto:

  • zamknąć okna i drzwi oraz zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i tarasach,
  • schować rowery, meble ogrodowe i donice, które może porwać silny wiatr,
  • nie parkować samochodów pod drzewami, słupami i billboardami,
  • ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni oraz zrezygnować ze spacerów po parkach i lasach,
  • unikać przebywania nad wodą – jeziora, rzeki i kąpieliska to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc podczas burzy,
  • naładować telefon i przygotować latarkę na wypadek przerw w dostawie prądu.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność

Podczas ulewnych opadów widoczność może spaść niemal do zera, a na drogach szybko tworzą się zastoiska wody. Warto zmniejszyć prędkość, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu i unikać gwałtownych manewrów.

Nie lekceważ wyładowań atmosferycznych

Jeśli burza zaskoczy Cię na zewnątrz, nie chowaj się pod samotnym drzewem ani w pobliżu metalowych konstrukcji. Najbezpieczniej jest schronić się w budynku lub samochodzie z zamkniętymi oknami.

Sytuacja pogodowa jest dynamiczna i może zmieniać się z minuty na minutę. Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni śledzić bieżące komunikaty oraz przygotować się na możliwość wystąpienia silnego deszczu, porywistego wiatru i intensywnych wyładowań atmosferycznych. W przypadku pojawienia się ostrzeżeń warto ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum.

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