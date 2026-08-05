Cała Warszawa na pomarańczowo. Wichury nawet do 100 km/h
Po środowych 36°C nad Warszawę ma nadejść gwałtowna zmiana pogody. IMGW wydał ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami, które mogą przynieść bardzo silny deszcz, porywy wiatru do 100 km/h i grad. Alert zacznie obowiązywać o północy, ale przygotowania lepiej zakończyć jeszcze przed wieczorem.
Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o północy
Pomarańczowe ostrzeżenie IMGW dla Warszawy będzie ważne od godz. 00:00 w czwartek 6 sierpnia do godz. 8:00 w piątek 7 sierpnia 2026 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm. Wiatr może osiągać w porywach do 100 km/h, a lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenie obejmuje Warszawę oraz dużą część województwa mazowieckiego.
Drugi stopień nie jest zwykłą zapowiedzią przelotnego deszczu. IMGW oznacza nim zjawiska, które mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Mieszkańcy powinni śledzić komunikaty, ponieważ czas i przebieg burz mogą być aktualizowane.
Po 36°C przyjdą burze i wyraźne ochłodzenie
W środę 5 sierpnia temperatura w Warszawie sięga 36°C. W czwartek prognozowane jest około 31°C, ale wraz z napływem chłodniejszego powietrza mają pojawić się burze. W piątek temperatura maksymalna może spaść do około 26°C.
To właśnie przechodzenie frontu po okresie silnego upału może przynieść gwałtowne zjawiska. Nie oznacza to, że przez ponad dobę będzie padało i grzmiało bez przerwy. Burze mają charakter lokalny, dlatego w jednej części Warszawy może przejść ulewa z silnym wiatrem, podczas gdy w innej opad będzie znacznie słabszy.
Ostrzeżenie wydawane dla całego miasta nie oznacza również, że zjawisko osiągnie maksymalne natężenie na każdej ulicy. Problem polega na tym, że dokładne miejsce rozwoju najmocniejszej komórki burzowej można wskazać dopiero krótko przed jej nadejściem.
Do 45 litrów wody na każdy metr kwadratowy
Prognozowane 35-45 mm opadu oznacza miejscami 35-45 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Jeżeli taka ilość spadnie w krótkim czasie, studzienki i kanalizacja mogą nie nadążyć z odbieraniem wody.
W Warszawie największym problemem mogą być lokalne podtopienia ulic, piwnic, garaży podziemnych i niżej położonych części budynków. IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące gwałtownych wzrostów poziomu wody na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych. Punktowy, intensywny deszcz może powodować podtopienia głównie na terenach miejskich.
Kierowcy nie powinni wjeżdżać w zalane zagłębienia ani pod wiadukty, jeżeli nie są w stanie ocenić głębokości wody. Nawet pozornie płytkie rozlewisko może unieruchomić samochód, a poziom wody podczas ulewy może podnosić się bardzo szybko.
Wiatr do 100 km/h może porwać rzeczy z balkonu
Przy tej prognozie zagrożeniem nie jest wyłącznie piorun. Porywy do 100 km/h mogą łamać konary, uszkadzać dachy, zrywać elementy reklam i przewracać źle zabezpieczone przedmioty. Doniczka, suszarka na pranie albo lekki mebel ogrodowy pozostawiony na balkonie może spaść na chodnik lub zaparkowany samochód.
Przed nadejściem burzy trzeba zabrać z balkonu krzesła, parasole, doniczki, skrzynki, dekoracje i inne rzeczy, których nie da się solidnie przymocować. Należy również zamknąć okna i drzwi balkonowe. Pozostawienie uchylonego okna przy silnym podmuchu może skończyć się uszkodzeniem zawiasów, wybiciem szyby albo zalaniem mieszkania.
Samochodu nie należy parkować pod dużym drzewem ani w pobliżu rusztowania, reklamy lub tymczasowej konstrukcji. Grad może dodatkowo uszkodzić karoserię, szyby, świetliki i zewnętrzne rolety.
Alert RCB trafił już do osób przebywających w Warszawie
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało 5 sierpnia Alert RCB do odbiorców przebywających między innymi w Warszawie. W wiadomości ostrzeżono przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu oraz możliwością przerw w dostawie prądu.
RCB zaleca usunięcie luźnych przedmiotów z parapetów i podwórek, przeparkowanie samochodów stojących pod drzewami oraz zamknięcie okien i drzwi. Osoby przebywające poza domem powinny znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami.
Przed burzą dobrze przygotować latarkę i sprawdzić poziom naładowania telefonu oraz powerbanku. Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, a awaria zasilania może potrwać dłużej niż samo przejście burzy.
Czwartkowy wieczór i piątkowy poranek mogą przynieść utrudnienia
Ostrzeżenie obejmuje cały czwartek, noc z czwartku na piątek oraz początek piątkowego porannego szczytu. Nawet jeżeli burza przejdzie wcześniej, na ulicach mogą pozostać połamane gałęzie, rozlewiska i uszkodzona sygnalizacja.
Przed wyjazdem do pracy trzeba sprawdzić komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz bieżące informacje o sytuacji na drogach. Opóźnienia mogą wynikać nie tylko z samego deszczu, ale także z interwencji służb, usuwania drzew i lokalnych awarii zasilania.
Największą ostrożność powinni zachować kierowcy na odcinkach prowadzących przez tereny zadrzewione. Silny boczny podmuch może pojawić się nagle po wyjechaniu zza zwartej zabudowy na most lub bardziej otwartą przestrzeń.
Gdzie zgłaszać skutki burzy w Warszawie
Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, pożar, zerwane przewody, poważne podtopienie albo drzewo, które spadło na samochód lub budynek, należy zgłaszać pod numerem 112.
Problemy, które nie wymagają natychmiastowej interwencji ratunkowej, można przekazać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Dotyczy to między innymi połamanych gałęzi, uszkodzeń miejskiej infrastruktury albo wody wydobywającej się ze studzienek. Numer 19115 nie jest numerem alarmowym.
Co to oznacza dla Ciebie? Zabezpiecz balkon jeszcze przed północą
Zabierz rzeczy z balkonu i parapetu. Nie zostawiaj doniczek, krzeseł, suszarki, parasola ani dekoracji, które może porwać wiatr.
Zamknij okna. Sprawdź także okna w piwnicy, na strychu i w pomieszczeniach, z których rzadko korzystasz.
Przestaw samochód. Unikaj miejsc pod drzewami, rusztowaniami, reklamami i lekkimi konstrukcjami.
Odłącz wrażliwą elektronikę. Komputer, telewizor i router najlepiej wypiąć z sieci przed nadejściem wyładowań.
Przygotuj się na brak prądu. Naładuj telefon i powerbank, przygotuj latarkę oraz sprawdź, czy masz zapasowe baterie.
Nie planuj przeczekania burzy w parku. Jeżeli usłyszysz grzmoty, wejdź do budynku. Nie chowaj się pod drzewem i nie zbliżaj się do zerwanych przewodów.
Śledź komunikaty. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8:00 w piątek 7 sierpnia, ale IMGW może zmienić czas, obszar albo prognozowaną siłę zjawiska.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.