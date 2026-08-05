Nawet 433 zł więcej do pensji? Rząd analizuje ważne zmiany w podatkach. Miliony Polaków czekają na decyzję
Czy już w 2027 roku pracownicy zobaczą wyższe kwoty na swoich kontach? Ministerstwo Finansów potwierdza, że analizuje zmiany w systemie podatkowym. W grę wchodzi podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz przesunięcie drugiego progu podatkowego. Według wyliczeń ekspertów część osób mogłaby zyskać nawet 433 zł miesięcznie.
Rząd analizuje zmiany w PIT
Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy dotyczące zmian w skali podatkowej. Jednym z rozważanych wariantów jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł.
To jedna z obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej. W kampanii zapowiadano zwiększenie kwoty wolnej do 60 tys. zł, jednak do tej pory projekt nie trafił do Sejmu.
Resort finansów podkreśla jednak, że na razie trwają wyłącznie prace analityczne i nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje.
Najpierw 40 tys. zł, później 60 tys. zł?
Według informacji podawanych przez media jednym z analizowanych scenariuszy jest etapowe podnoszenie kwoty wolnej. Najpierw mogłaby wzrosnąć z 30 tys. do 40 tys. zł, a w kolejnych latach osiągnąć zapowiadane 60 tys. zł.
Eksperci wskazują, że nawet pierwszy etap oznaczałby realny wzrost wynagrodzeń netto.
Nawet 100 zł więcej dla większości pracowników
Piotr Juszczyk, ekspert podatkowy inFaktu, wylicza, że podniesienie kwoty wolnej do 40 tys. zł mogłoby zwiększyć miesięczne dochody wielu podatników o około 100 zł.
Jak podkreśla ekspert, z takiego rozwiązania korzystaliby wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.
Drugi próg podatkowy również może się zmienić
Drugim rozważanym rozwiązaniem jest podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł rocznie.
Zdaniem specjalistów obecny limit od kilku lat nie nadąża za rosnącymi wynagrodzeniami, przez co coraz więcej pracowników wpada w wyższą stawkę podatku.
Połączenie obu zmian mogłoby przynieść znacznie większe korzyści.
Przykładowo według wyliczeń eksperta:
- osoba zarabiająca 12 tys. zł brutto miesięcznie mogłaby zyskać około 207 zł miesięcznie, czyli blisko 2,5 tys. zł rocznie,
- przy wynagrodzeniu 15 tys. zł brutto miesięcznie korzyść mogłaby wynieść nawet 433 zł miesięcznie, czyli ponad 5,2 tys. zł rocznie.
Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?
Na razie Ministerstwo Finansów nie przedstawiło projektu ustawy ani konkretnego harmonogramu prac. Resort potwierdził jedynie, że prowadzi analizy różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej.
Jeśli rząd zdecyduje się na wprowadzenie nowych rozwiązań, najbardziej realnym terminem ich wejścia w życie pozostaje 1 stycznia 2027 roku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli zmiany zostaną uchwalone, wielu pracowników mogłoby otrzymywać wyższe wynagrodzenie „na rękę” bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Na razie są to jednak wyłącznie analizowane warianty. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od decyzji rządu oraz przebiegu procesu legislacyjnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.