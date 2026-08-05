Rafał Trzaskowski przekazał tragiczne informacje. To smutny dzień dla całej Warszawy

5 sierpnia 2026 15:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawa żegna kolejną bohaterkę Powstania Warszawskiego. Nie żyje Maria Kowalska z domu Chytrowska „Myszka”, uczestniczka walk z 1944 roku. Smutną wiadomość przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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Rafał Trzaskowski z Panią Marią Fot. Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski z Panią Marią Fot. Rafał Trzaskowski

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Już więcej niestety nie zagramy w szachy, Pani Mario. Dziś rano na wieczną wartę odeszła Maria Kowalska (z domu Chytrowska) „Myszka”. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką na Mokotowie. W Domu Powstańców Warszawskich była szachową mistrzynią. We wrześniu skończyłaby 101 lat” – napisał prezydent stolicy.

Sanitariuszka Powstania Warszawskiego

Maria „Myszka” Kowalska podczas Powstania Warszawskiego pełniła służbę jako sanitariuszka na Mokotowie. Po wojnie przez lata pozostawała związana ze środowiskiem powstańców, a mieszkańcy Warszawy mogli spotkać ją m.in. w Domu Powstańców Warszawskich.

Jak wspomina Rafał Trzaskowski, była również znakomitą szachistką.

„Warszawa będzie zawsze wdzięczna”

Prezydent Warszawy pożegnał bohaterkę we wzruszających słowach.

Pani Mario. Dziękuję za wszystko. Także za trudną lekcję szachów. Warszawa będzie zawsze wdzięczna za Pani bohaterstwo. I zawsze będziemy o Pani pamiętać” – napisał.

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Maria Kowalska we wrześniu skończyłaby 101 lat. Jej odejście to kolejna bolesna strata dla Warszawy i środowiska uczestników Powstania Warszawskiego, których z każdym rokiem pozostaje coraz mniej.

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