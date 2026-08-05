Tragiczne zderzenie dwóch motocykli. Nie żyje 27-latek
We wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 23:19 policja otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch motocykli na ulicy Wirażowej w Warszawie, w pobliżu Lotniska Chopina. Okazało się, że wypadek był tragiczny w skutkach.
Jak przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, 27-letni obywatel Mołdawii kierujący motocyklem marki Triumph, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Kierujący drugim pojazdem, to 31-letni obywatel Ukrainy, który poruszał się motocyklem marki Suzuki. Został przewieziony do szpitala. Policja ustaliła, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.
Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 27-latek wjechał w tył poprzedzającego go motocykla. Śledczy nie zakończyli jeszcze ustalania szczegółowych okoliczności i przyczyn wypadku.
Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni, a czynności nadzorowała prokuratura. W czasie oględzin ulica Wirażowa była całkowicie zamknięta dla ruchu.
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