Klub bokserski z Warszawy opublikował mocny apel. „Nie oceniajmy ludzi przez pryzmat ich pochodzenia”
W mediach społecznościowych coraz większe zainteresowanie wywołuje wpis opublikowany przez Klub Bokserski Ruchy Warszawa. Autorzy odnieśli się do relacji z ukraińskimi podopiecznymi oraz zaapelowali o wzajemny szacunek i unikanie oceniania ludzi wyłącznie przez pryzmat narodowości.
We wpisie podkreślono, że przez cały okres współpracy z ukraińskimi zawodnikami klub nie spotkał się z oczekiwaniami dotyczącymi specjalnego traktowania.
– Nie pamiętam, aby którykolwiek z rodziców naszych ukraińskich podopiecznych kiedykolwiek poprosił o darmowe rękawice, zawieszenie składki czy jakąkolwiek specjalną pomoc. A nawet gdyby poprosił, zrobilibyśmy wszystko, aby takiej pomocy udzielić – napisano.
Autor wpisu zaznacza również, że nigdy nie pojawiły się oczekiwania dotyczące zmiany języka komunikacji podczas treningów.
– Nie przypominam sobie również, aby ktokolwiek wymagał od nas mówienia po ukraińsku albo żeby dzieci zwracały się do nas tylko w innym języku. A nawet gdyby tak było, jestem przekonany, że i tak w trakcie treningu znaleźlibyśmy wspólny język – czytamy.
„Sport łączy ludzi”
Klub przypomina, że sale treningowe od zawsze były miejscem spotkań osób z różnych środowisk i kultur.
– Każda sala bokserska na świecie była i będzie miejscem spotkań ludzi z wielu różnych środowisk, kultur i historii. W sporcie szacunek zdobywa się pracą, charakterem, zaangażowaniem i wytrwałością, a nie paszportem – podkreślają autorzy.
Apel o rozwagę
W dalszej części wpisu znalazł się apel, aby nie ulegać emocjom i nie oceniać ludzi przez pryzmat ich pochodzenia.
– Historia nienawiści do drugiego człowieka nie zaczęła się w XXI wieku. Trwa od tysięcy lat, ale może skończyć się dziś na naszej decyzji, aby nie ulegać manipulacji i nie oceniać ludzi przez pryzmat ich pochodzenia – napisano.
Na zakończenie autorzy dodają, że wartości takie jak upór, odwaga, dyscyplina, życzliwość i troska o słabszych nie mają narodowości.
Wpis warszawskiego klubu szybko zaczął zdobywać popularność w mediach społecznościowych i wywołał liczne komentarze internautów. Wielu z nich podkreśla, że sport powinien pozostać przestrzenią wzajemnego szacunku i współpracy, niezależnie od pochodzenia uczestników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.