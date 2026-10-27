Carrefour mocno obniżył ceny przed końcem października. Mięso od 5,39 zł, a na owoce nawet 80 proc. rabatu
Carrefour przygotował nową serię promocji, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. W gazetce obowiązującej do 31 października znalazły się między innymi przecenione mięso, ryby i owoce. Sieć oferuje ćwiartki z kurczaka za 5,99 zł za kilogram, mięso mielone za 5,39 zł za opakowanie oraz specjalną promocję na mango. Przy części ofert trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki.
Carrefour ruszył z nowymi promocjami. Mięso w niższych cenach
Od poniedziałku, 26 października, klienci Carrefoura mogą korzystać z kolejnych promocji na produkty spożywcze.
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert są ćwiartki z kurczaka za 5,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 8,99 zł, co oznacza rabat w wysokości około 33 proc.
To propozycja dla osób planujących pieczonego kurczaka, zupę lub rodzinny obiad.
Wśród przecenionych produktów znalazło się również mięso mielone wieprzowe marki Carrefour.
Opakowanie o wadze 400 g kosztuje 5,39 zł, zamiast 8,98 zł. W przeliczeniu na kilogram cena promocyjna wynosi około 13,48 zł.
Mięso można wykorzystać do przygotowania kotletów mielonych, sosu do makaronu, gołąbków czy zapiekanek.
Karkówka i polędwiczki wieprzowe również taniej
Carrefour przygotował także promocje na inne rodzaje mięsa.
Karkówka wieprzowa bez kości kosztuje 15,99 zł za kilogram, zamiast 20,99 zł. Oznacza to obniżkę o około 23 proc.
Z kolei polędwiczki wieprzowe dostępne są za 28,99 zł za kilogram, wobec wcześniejszej ceny 31,99 zł.
W ofercie znalazły się również:
- udo z indyka – 17,99 zł za kilogram;
- szponder wołowy z kością – 34,99 zł za kilogram;
- żeberka wieprzowe wolno gotowane marki Carrefour – 34,99 zł za kilogram;
- burgery wołowe Carrefour, 280 g – 10,99 zł za opakowanie;
- flaki wołowe gotowane Carrefour – 17,99 zł za kilogram.
Dzięki tym promocjom klienci mogą zaplanować kilka różnych obiadów bez konieczności kupowania wyłącznie jednego rodzaju mięsa.
Mango w specjalnej promocji. Druga sztuka 80 proc. taniej
Uwagę zwraca także oferta na mango.
Duże owoce kosztują standardowo 9,99 zł za sztukę, ale Carrefour przygotował promocję przy zakupie dwóch sztuk.
Drugi, tańszy owoc jest objęty rabatem 80 proc.
Przy zakupie dwóch mango w tej samej cenie oznacza to łącznie 11,98 zł, czyli średnio 5,99 zł za sztukę.
To istotne rozróżnienie, ponieważ promocyjna średnia cena nie dotyczy zakupu pojedynczego owocu.
Mango można wykorzystać do przygotowania koktajli, deserów, sałatek owocowych albo jako dodatek do dań wytrawnych.
Łosoś pacyficzny także w promocji
W gazetce znalazła się również propozycja dla miłośników ryb.
Łosoś pacyficzny kosztuje 5,49 zł za 100 g, zamiast 7,99 zł.
Oznacza to obniżkę o około 31 proc.
W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi 54,90 zł.
Ryba może być wykorzystana do pieczenia, smażenia lub przygotowania obiadu z warzywami.
Carrefour świętuje 29. urodziny. Dodatkowe okazje w sklepach
Oprócz promocji na świeżą żywność Carrefour prowadzi również akcje związane z 29. urodzinami sieci.
Jedną z nich jest inicjatywa dotycząca 500 cen regularnych, które sieć deklaruje wyrównać do najniższych w ramach swojej akcji promocyjnej.
Oferta obowiązuje do 31 października.
W wybranych sklepach Carrefour Market dostępne są również gazetki z dodatkowymi promocjami, w tym ofertami sezonowymi przed Halloween.
Warto pamiętać, że poszczególne gazetki mogą dotyczyć różnych formatów sklepów: hipermarketów Carrefour, supermarketów Carrefour Market oraz placówek Express.
Nie każda oferta musi być dostępna w każdym sklepie.
Najciekawsze promocje Carrefour do 31 października
|Produkt
|Cena promocyjna
|Ćwiartka z kurczaka, 1 kg
|5,99 zł
|Mięso mielone wieprzowe Carrefour, 400 g
|5,39 zł
|Karkówka wieprzowa bez kości, 1 kg
|15,99 zł
|Polędwiczki wieprzowe, 1 kg
|28,99 zł
|Udo z indyka, 1 kg
|17,99 zł
|Burgery wołowe Carrefour, 280 g
|10,99 zł
|Szponder wołowy z kością, 1 kg
|34,99 zł
|Łosoś pacyficzny, 100 g
|5,49 zł
|Mango, sztuka
|Średnio 5,99 zł przy zakupie 2 sztuk
|Sałatka warzywna Lisner, 500 g
|5,49 zł
Co to oznacza dla Ciebie?
Osoby planujące większe zakupy spożywcze mogą skorzystać z kilku promocji jednocześnie.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na mięso mielone za 5,39 zł za 400 g, ćwiartki z kurczaka za 5,99 zł za kilogram oraz promocję na mango.
Przy zakupie owoców trzeba jednak pamiętać, że najniższa średnia cena wymaga wzięcia dwóch sztuk.
Oferty z gazetki „Weź to na świeżo” obowiązują do soboty, 31 października 2026 roku. Dostępność produktów i warunki sprzedaży mogą zależeć od konkretnego sklepu oraz formatu placówki.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia promocyjne i cenę na półce.
Źródło: gazetka Carrefour „Weź to na świeżo”, obowiązująca od 26 do 31 października 2026 roku, oraz oficjalne informacje sieci o aktualnych akcjach promocyjnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.