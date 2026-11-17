Ceny mieszkań w Warszawie wystrzeliły! Prawie 19 tysięcy złotych za metr. Kupujący mogą przecierać oczy ze zdumienia
Niepokojące wiadomości dla osób planujących zakup mieszkania w Warszawie. Najnowsze dane z listopada 2026 roku pokazują, że średnia cena ofertowa metra kwadratowego w stolicy zbliżyła się już do 19 tysięcy złotych. W ciągu zaledwie roku wzrosła o niemal 9 procent. To oznacza, że przy zakupie 50-metrowego mieszkania mówimy o kwocie zbliżającej się do miliona złotych. Jednak za tymi liczbami kryje się jeszcze jedna, niezwykle istotna informacja. Ceny, których oczekują sprzedający, rosną znacznie szybciej niż kwoty faktycznie płacone przez nabywców.
Szokujące ceny mieszkań w Warszawie. Padła kolejna granica
Zakup własnego mieszkania w Warszawie staje się coraz większym wyzwaniem finansowym. Według danych portalu Tabelaofert.pl, zaktualizowanych 1 listopada 2026 roku, średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkania w stolicy wynosi już 18 895 złotych. To wzrost o 8,95 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 2,18 procent.
Jeszcze bardziej wymownie wyglądają te wartości po przeliczeniu na cenę całego mieszkania. Przy obecnej średniej stawce ofertowej za lokal o powierzchni 40 metrów kwadratowych trzeba byłoby zapłacić około 755 800 złotych. Mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych kosztowałoby blisko 945 tysięcy złotych, natomiast za 60-metrowe lokum należałoby przygotować już ponad 1,13 miliona złotych.
Są to oczywiście przykładowe wyliczenia oparte na średniej cenie metra kwadratowego. W rzeczywistości ceny zależą od dzielnicy, standardu budynku, wieku nieruchomości, piętra, dostępności komunikacji miejskiej oraz wielu innych czynników. Skala kwot pokazuje jednak, jak dużym wydatkiem stał się zakup mieszkania w stolicy.
Rok wystarczył, aby ceny wzrosły o dziesiątki tysięcy złotych
Wzrost cen o 8,95 procent może wydawać się niewielki, dopóki nie przeliczymy go na konkretne pieniądze. Przyjmując dla przykładu mieszkanie wystawione rok temu za 800 tysięcy złotych, analogiczny wzrost jego ceny ofertowej oznaczałby dziś kwotę około 871 600 złotych. Różnica wynosi aż 71 600 złotych. To pieniądze, które mogłyby wystarczyć na znaczną część remontu, wyposażenie mieszkania albo zwiększenie wkładu własnego przy zakupie nieruchomości.
Jeszcze wyraźniej widać skalę zmian w przypadku droższych mieszkań. Lokal oferowany poprzednio za milion złotych, przy takim samym procentowym wzroście kosztowałby obecnie 1 089 500 złotych. To dodatkowe 89 500 złotych w zaledwie dwanaście miesięcy. Nie oznacza to jednak, że każda nieruchomość w Warszawie podrożała dokładnie o tyle. Wskaźnik pokazuje zmianę średniej ceny w analizowanej bazie ofert, a nie historię cen poszczególnych mieszkań.
Małe mieszkania potrafią kosztować fortunę. Kawalerki szczególnie drogie
Jednym z najbardziej zaskakujących elementów listopadowych statystyk są ceny najmniejszych mieszkań. Według zestawienia Tabelaofert.pl średnia cena ofertowa metra kwadratowego kawalerki wynosi 23 993 złote. Oznacza to, że lokal o powierzchni 30 metrów kwadratowych, przy zastosowaniu tej średniej, kosztowałby niemal 720 tysięcy złotych.
To właśnie w segmencie jednopokojowych lokali portal odnotował szczególnie dynamiczny wzrost średniej ceny metra kwadratowego, wynoszący 12,66 procent rok do roku. Dla porównania w przypadku mieszkań dwupokojowych wskaźnik wyniósł 9,25 procent, a trzypokojowych 7,07 procent.
Wysoka cena za metr kwadratowy kawalerki nie oznacza automatycznie, że małe mieszkanie będzie droższe od znacznie większego lokalu. Pokazuje natomiast, jak kosztowny może być każdy dodatkowy metr w najmniejszych nieruchomościach. Dla osób kupujących pierwsze mieszkanie oznacza to konieczność dokładnego porównywania zarówno łącznej ceny, jak i faktycznej powierzchni użytkowej.
Jest jednak drugi obraz rynku. Dane z aktów notarialnych zaskakują
Choć ceny w ogłoszeniach rosną bardzo szybko, dane transakcyjne pokazują bardziej złożony obraz warszawskiego rynku nieruchomości. Według analizy Rejestru Cen Nieruchomości przedstawionej przez Investnest mediana cen faktycznie zapłaconych za mieszkania na rynku wtórnym w drugim kwartale 2026 roku wyniosła 16 892 złote za metr kwadratowy. Rok wcześniej było to 16 607 złotych, co oznacza wzrost o około 1,7 procent.
Różnica między wzrostem cen ofertowych a transakcyjnych jest znacząca. Zestawienia nie dotyczą jednak dokładnie tego samego okresu ani identycznej grupy nieruchomości. Listopadowe oferty pokazują bieżące oczekiwania sprzedających, a dane z aktów notarialnych dotyczą rzeczywistych transakcji zawartych wcześniej.
Podobny obraz umiarkowanego wzrostu cen transakcyjnych wynika z danych Narodowego Banku Polskiego za drugi kwartał 2026 roku. NBP odnotował w Warszawie wzrost cen transakcyjnych o 2,4 procent rok do roku na rynku pierwotnym i o 1,3 procent na rynku wtórnym. Wskaźniki banku centralnego obliczane są według innej metodologii niż mediana z rejestru aktów notarialnych, dlatego nie należy traktować ich jako bezpośrednio zamiennych.
Sprzedający żądają coraz więcej. Kupujący nie zawsze płacą tyle, ile widnieje w ogłoszeniu
Różnice pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi są jedną z najważniejszych informacji dla osób, które właśnie szukają mieszkania. Cena widoczna w ogłoszeniu nie musi być ceną ostateczną. Część sprzedających dopuszcza negocjacje, a deweloperzy mogą oferować rabaty, promocje lub dodatkowe elementy wyposażenia w ramach ustalonej ceny.
Według Investnest mediana cen ofertowych mieszkań w Warszawie na podstawie analizowanych ogłoszeń wynosiła 18 021 złotych za metr kwadratowy. Z kolei mediana rzeczywistych cen sprzedaży na rynku wtórnym z porównywanego dziewięciomiesięcznego okresu wynosiła 16 724 złote. To różnica rzędu 7,8 procent. Warto jednak podkreślić, że zestawienie tych dwóch wartości nie pozwala stwierdzić, iż przeciętny kupujący wynegocjował dokładnie taki rabat. Dane obejmują różne zbiory mieszkań i częściowo inne momenty rynkowe.
Dla kupujących jest to ważny sygnał, aby nie opierać całej strategii zakupu wyłącznie na cenach ofertowych. Sprawdzenie historii podobnych transakcji, porównanie lokali w tej samej okolicy i ocena czasu, przez jaki ogłoszenie pozostaje aktywne, mogą dostarczyć dodatkowych argumentów podczas rozmowy ze sprzedającym.
Nie każda dzielnica kosztuje tyle samo. Różnice mogą sięgać setek tysięcy złotych
Warszawski rynek nieruchomości jest bardzo zróżnicowany. Inne ceny obowiązują w najbardziej prestiżowych lokalizacjach centralnych, a inne na obrzeżach miasta, gdzie wciąż powstają duże osiedla mieszkaniowe. Na wartość nieruchomości wpływają między innymi odległość od metra, dostęp do szkół, terenów zielonych, sklepów i miejsc pracy.
W listopadowym zestawieniu mieszkań deweloperskich portalu Tabelaofert.pl średnie ceny ofertowe na Białołęce wynosiły około 13 913 złotych za metr kwadratowy, a na Targówku 15 889 złotych. Na Pradze-Północ wskaźnik osiągał 17 717 złotych. Dane te dotyczą mieszkań dostępnych w konkretnych ofertach deweloperskich i nie stanowią wyceny wszystkich lokali w wymienionych dzielnicach.
W przypadku mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych różnica między średnią stawką 13 913 a 17 717 złotych oznacza ponad 190 tysięcy złotych. Pokazuje to, że wybór lokalizacji może mieć równie duże znaczenie dla budżetu jak negocjowanie ceny z właścicielem mieszkania.
Czy mieszkania w Warszawie będą nadal drożeć?
Obecne dane nie pozwalają jednoznacznie przewidzieć, jak zmienią się ceny w kolejnych miesiącach. Na rynek oddziałuje wiele czynników, w tym koszt kredytów hipotecznych, dostępność finansowania, poziom wynagrodzeń, liczba nowych mieszkań wprowadzanych do sprzedaży oraz decyzje osób posiadających nieruchomości na rynku wtórnym.
Wzrost średniej ceny ofertowej może wynikać nie tylko ze zmiany wycen poszczególnych lokali, lecz także ze struktury mieszkań dostępnych w sprzedaży. Jeżeli w danym okresie zwiększa się udział drogich nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, średnia może wzrosnąć nawet bez porównywalnych podwyżek cen wszystkich mieszkań.
Z drugiej strony umiarkowana dynamika cen transakcyjnych pokazuje, że faktyczne warunki sprzedaży mogą być odmienne od oczekiwań prezentowanych w ogłoszeniach. Dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny obserwować zarówno aktualne oferty, jak i dane z zakończonych transakcji.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim zdecydujesz się na zakup
Jeśli planujesz zakup mieszkania w Warszawie, przede wszystkim nie podejmuj decyzji wyłącznie na podstawie informacji o wzroście średnich cen o niemal 9 procent. Ten wskaźnik dotyczy cen ofertowych, a nie wszystkich rzeczywistych transakcji. W praktyce dwa mieszkania o podobnym metrażu, położone nawet w tej samej dzielnicy, mogą różnić się ceną o kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.
Warto porównać co najmniej kilka nieruchomości o zbliżonym standardzie, powierzchni i lokalizacji. Należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę metra kwadratowego, ale również na wysokość czynszu, stan techniczny budynku, planowane remonty, dostępność miejsc parkingowych, komunikację oraz ewentualne koszty wykończenia mieszkania.
Przy zakupie na kredyt szczególnie istotne jest obliczenie całkowitego kosztu finansowania. Nawet niewielka zmiana oprocentowania może znacząco wpłynąć na wysokość raty i sumę odsetek spłacanych przez wiele lat. Przed podpisaniem umowy należy również uwzględnić koszty notarialne, podatki, ewentualne wynagrodzenie pośrednika i wydatki związane z urządzeniem lokalu.
Osoby sprzedające mieszkanie także powinny ostrożnie interpretować średnie ceny ofertowe. Wystawienie nieruchomości po stawce znacząco przewyższającej ceny porównywalnych lokali może wydłużyć proces sprzedaży. Ostateczna wartość mieszkania zależy od tego, ile rzeczywiście są gotowi za nie zapłacić kupujący, a nie wyłącznie od kwot widocznych w internetowych ogłoszeniach.
Warszawa zbliża się do 19 tysięcy złotych za metr. Jedna liczba nie mówi jednak wszystkiego
Listopadowe dane pokazują, że średnia cena ofertowa mieszkania w Warszawie wynosi już 18 895 złotych za metr kwadratowy. To niemal 9-procentowy wzrost w ciągu roku, który po przeliczeniu na wartość całego lokalu może oznaczać dziesiątki tysięcy złotych różnicy.
Jednocześnie dane transakcyjne wskazują, że wzrost kwot faktycznie płaconych za mieszkania był znacznie spokojniejszy, szczególnie na rynku wtórnym. Właśnie dlatego przed zakupem warto poznać obie strony rynku: oczekiwania sprzedających i ceny, na które rzeczywiście godzą się nabywcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.