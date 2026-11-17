Pyszne placuszki babci Jasi. Mięciutkie jak chmurka, złociste i pachnące. Znikają z talerza, zanim zdążą ostygnąć
Są takie smaki, które przenoszą nas prosto do dzieciństwa. Zapach smażonych placuszków, ciepła kuchnia, cukier puder rozsypany na talerzu i babcia, która zawsze powtarzała, żeby zjeść jeszcze jednego. Placuszki babci Jasi to właśnie taki domowy przysmak. Delikatne, puszyste, z kawałkami soczystych jabłek i chrupiącymi brzegami. Nie potrzeba drogich składników ani skomplikowanych przygotowań. Wystarczy kilka produktów, które zazwyczaj mamy w kuchni, i odrobina cierpliwości.
Placuszki babci Jasi. Smak, którego się nie zapomina
Kiedyś nikt nie zastanawiał się nad wymyślnymi śniadaniami czy deserami z restauracyjnego menu. Wystarczyła miska, trzepaczka, kilka jabłek i patelnia. Z prostych składników powstawało coś, co smakowało lepiej niż najdroższe słodycze. Takie właśnie są placuszki w stylu babci Jasi – przygotowane według tradycyjnej, domowej receptury na puszyste racuchy z jabłkami.
Ich największą zaletą jest konsystencja. W środku powinny pozostać miękkie i delikatne, niemal rozpływające się w ustach, natomiast na zewnątrz lekko się zarumienić. Jabłka dodają przyjemnej słodyczy i wilgotności, dzięki czemu placuszki smakują doskonale nawet bez żadnych dodatków.
Nie trzeba również czekać godzinami, aż ciasto wyrośnie. W tej wersji zamiast drożdży wykorzystuje się sodę oczyszczoną i kefir, które pomagają uzyskać odpowiednią puszystość. To idealne rozwiązanie na leniwy poranek, podwieczorek albo szybki deser dla całej rodziny.
Składniki na puszyste placuszki babci Jasi
<text color=”secondary” size=”sm”>Porcja: około 16–20 małych placuszków | Przygotowanie: około 25 minut</text>
- 2 szklanki mąki pszennej (około 300 g)
- 1 i 1/4 szklanki kefiru (około 300 ml)
- 2 średnie jajka
- 2 duże jabłka
- 2 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cukru waniliowego
- 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
- szczypta soli
- olej do smażenia
- cukier puder do posypania
Opcjonalnie można dodać pół łyżeczki cynamonu. Szczególnie dobrze komponuje się on z jabłkami o lekko kwaskowatym smaku. Do placuszków nadają się między innymi szara reneta, antonówka lub inne odmiany, które podczas smażenia zachowują przyjemny aromat i nie są przesadnie słodkie.
Jak zrobić placuszki babci Jasi? Krok po kroku
Krok 1. Przygotuj jabłka.
Jabłka umyj, obierz ze skórki i usuń gniazda nasienne. Następnie pokrój je w drobną kostkę albo zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jeśli zależy Ci na bardziej wyczuwalnych kawałkach owoców, wybierz krojenie w kostkę. Starte jabłka sprawią natomiast, że ciasto będzie bardziej jednolite i wilgotne.
Krok 2. Wymieszaj mokre składniki.
Do dużej miski wbij jajka, dodaj cukier, cukier waniliowy i szczyptę soli. Wymieszaj trzepaczką do połączenia składników, a następnie wlej kefir. Najlepiej, aby nie był lodowaty, dlatego warto wyjąć go z lodówki kilkanaście minut wcześniej.
Krok 3. Przygotuj puszyste ciasto.
Do osobnego naczynia przesiej mąkę i wymieszaj ją z sodą oczyszczoną. Wsyp suche składniki do masy jajecznej i delikatnie wymieszaj. Ciasto powinno być dość gęste, wyraźnie gęstsze od klasycznego ciasta naleśnikowego. Nie mieszaj go zbyt długo, ponieważ nadmierne wyrabianie może sprawić, że gotowe placuszki będą mniej delikatne.
Krok 4. Dodaj jabłka.
Do przygotowanej masy wsyp pokrojone lub starte jabłka. Jeśli lubisz korzenny aromat, dodaj odrobinę cynamonu. Całość delikatnie połącz łyżką, tak aby owoce równomiernie rozłożyły się w cieście. Odstaw na około pięć minut, a w tym czasie przygotuj patelnię.
Krok 5. Smaż powoli, aż będą złociste.
Na patelni rozgrzej cienką warstwę oleju. Nakładaj porcje ciasta dużą łyżką, pozostawiając odstępy między placuszkami. Smaż na średnio małym ogniu przez około 2–3 minuty z każdej strony, aż nabiorą pięknego złocistego koloru. Dokładny czas zależy od ich grubości i temperatury patelni. Jeśli zewnętrzna warstwa rumieni się zbyt szybko, zmniejsz ogień, żeby środek zdążył się upiec.
Krok 6. Podawaj jeszcze ciepłe.
Gotowe placuszki przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Następnie oprósz cukrem pudrem. Najlepiej smakują jeszcze lekko ciepłe, kiedy ich brzegi są delikatnie chrupiące, a środek pozostaje puszysty i miękki.
Sekret idealnej puszystości. Ten drobiazg robi ogromną różnicę
W przygotowywaniu takich placuszków najważniejsze są trzy rzeczy: odpowiednia gęstość ciasta, delikatne mieszanie i właściwa temperatura smażenia. Nawet najlepsze składniki nie pomogą, jeżeli masa będzie zbyt rzadka albo patelnia zbyt gorąca.
Kefir nadaje ciastu charakterystyczny, delikatnie kwaskowaty smak. Jednocześnie reaguje z sodą oczyszczoną, dzięki czemu podczas smażenia powstają pęcherzyki gazu, które pomagają spulchnić placuszki. Dlatego nie warto zastępować kefiru zwykłą wodą, jeśli zależy nam na podobnym efekcie.
Drugą ważną zasadą jest niezbyt intensywne mieszanie. Po dodaniu mąki wystarczy połączyć składniki do momentu, aż nie będzie dużych suchych grudek. Zbyt długie mieszanie sprzyja rozwojowi glutenu, przez co racuchy mogą stać się bardziej gumowate.
Ostatni sekret dotyczy smażenia. Placuszki potrzebują czasu, by wyrosnąć i odpowiednio ściąć się w środku. Jeśli olej będzie zbyt gorący, ich powierzchnia szybko zbrązowieje, a środek pozostanie surowy. Lepiej smażyć je spokojnie, na umiarkowanym ogniu, niż próbować przyspieszać cały proces.
Trzy błędy, przez które placuszki wychodzą ciężkie
Pierwszym błędem jest dodanie zbyt dużej ilości mąki. Ciasto rzeczywiście powinno być gęste, ale nie może przypominać masy na kluski. Jeśli trudno je nabrać łyżką albo nie opada z niej powoli, warto dodać niewielką ilość kefiru.
Drugim problemem bywają bardzo soczyste jabłka. Po starciu mogą uwalniać dużo soku i nadmiernie rozrzedzać ciasto. Jeżeli masa stanie się zbyt płynna, można skorygować jej konsystencję niewielką ilością mąki. Najlepiej jednak dodawać owoce bezpośrednio przed smażeniem.
Trzeci błąd to robienie zbyt dużych placuszków. Choć wyglądają efektownie, trudniej dopiec je w środku, szczególnie gdy zawierają dużo owoców. Niewielkie porcje są prostsze do przewracania, równomiernie się rumienią i zachowują przyjemną puszystość.
Z czym podawać placuszki? Nie tylko z cukrem pudrem
Najbardziej tradycyjna wersja to placuszki oprószone cukrem pudrem, podawane jeszcze ciepłe, prosto z patelni. Można jednak przygotować je również na kilka innych sposobów. Doskonale smakują z jogurtem naturalnym, kwaśną śmietaną, domową konfiturą malinową albo musem jabłkowym.
Jeśli planujesz podać je dzieciom, dobrym rozwiązaniem będą świeże owoce i niewielka ilość jogurtu. Dla miłośników deserów można dodać odrobinę miodu lub syropu klonowego. Warto jednak pamiętać, że same jabłka i cukier zawarty w cieście nadają placuszkom słodycz, dlatego dodatkowe słodzenie nie zawsze jest konieczne.
Placuszki świetnie sprawdzają się również jako przekąska na wynos. Po ostygnięciu można zapakować je do pojemnika i zabrać do pracy albo szkoły. Choć tracą wówczas część chrupkości, nadal pozostają smaczne i miękkie.
Czy można przygotować je dzień wcześniej?
Tak. Gotowe placuszki można przechowywać w lodówce, w szczelnym pojemniku, przez około 1–2 dni. Przed podaniem warto podgrzać je przez chwilę na suchej patelni na małym ogniu albo w piekarniku. Dzięki temu odzyskają przyjemną temperaturę i część swojej pierwotnej konsystencji.
Lepiej natomiast nie przygotowywać całego ciasta z sodą na wiele godzin przed smażeniem. Reakcja sody z kefirem rozpoczyna się po połączeniu składników, dlatego długie przechowywanie surowej masy może osłabić efekt spulchnienia. Najlepsze rezultaty daje smażenie wkrótce po przygotowaniu ciasta.
Smak dzieciństwa, do którego chce się wracać
W domowych placuszkach jest coś niezwykłego. Nie potrzebują efektownych dekoracji ani egzotycznych składników, aby stać się jednym z ulubionych dań całej rodziny. Pachną jabłkami, ciepłym ciastem i odrobiną wanilii, a podczas smażenia potrafią zgromadzić wszystkich domowników w kuchni.
Placuszki babci Jasi to propozycja dla każdego, kto tęskni za prostymi, tradycyjnymi smakami. Wystarczy około pół godziny, by na stole pojawił się talerz złocistych racuchów, które równie dobrze sprawdzą się na śniadanie, podwieczorek czy słodką kolację.
A jakie placuszki robiła Twoja babcia – z jabłkami, z serem, a może drożdżowe?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.