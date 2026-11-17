Ewakuacja banku na Pradze. „W oddziale banku jest bomba i wybuchnie za dwie minuty”
Dramatyczne chwile w jednym z banków na warszawskiej Pradze-Północ. Telefon z informacją o podłożonej bombie, która miała eksplodować za zaledwie dwie minuty, postawił służby na nogi. Z placówki ewakuowano ludzi, a do akcji wkroczyli policjanci, pirotechnicy i przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych. Gdy kryminalni ustalili, kto stoi za alarmem, okazało się, że podejrzaną jest 71-letnia mieszkanka dzielnicy. W tle pojawił się zaskakujący wątek niezadowolenia z obsługi bankowej.
Dwie minuty do wybuchu. Alarm bombowy w Warszawie
Wszystko wydarzyło się we wtorek, gdy około godziny 13:00 do służb dotarła informacja o rzekomym ładunku wybuchowym podłożonym w jednej z placówek bankowych na Pradze-Północ. Z przekazanego zgłoszenia wynikało, że bomba ma eksplodować za dwie minuty. W takiej sytuacji nie ma miejsca na lekceważenie zagrożenia. Służby muszą działać tak, jakby niebezpieczeństwo było rzeczywiste, nawet jeżeli później okaże się, że alarm był fałszywy.
W placówce rozpoczęto ewakuację. Bank opuściło kilka osób, natomiast policjanci zabezpieczyli wejście do budynku i przyległy teren. Do działań skierowano specjalistów zajmujących się rozpoznawaniem zagrożeń wybuchowych. Na miejscu pojawili się policyjni pirotechnicy oraz przewodnik z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili obiekt, szukając ewentualnego ładunku.
Kontrola nie wykazała obecności niebezpiecznych materiałów. Policjanci wykluczyli zagrożenie wybuchem, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako fałszywy alarm. To jednak nie oznaczało końca sprawy. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie osoby odpowiedzialnej za telefon, który doprowadził do ewakuacji i zaangażowania służb.
Nie była zadowolona z obsługi banku. Policjanci natrafili na istotny trop
Podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia policjanci uzyskali informacje dotyczące jednej z klientek placówki. Kobieta odwiedziła bank dzień przed alarmem i miała być bardzo niezadowolona z tego, w jaki sposób została obsłużona. Ten szczegół zainteresował śledczych, którzy zaczęli sprawdzać, czy wcześniejsza wizyta klientki mogła mieć związek z późniejszym zgłoszeniem o bombie.
Do sprawy włączyli się kryminalni z Pragi-Północ. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności operacyjne, które pozwoliły wytypować osobę podejrzewaną o wykonanie telefonu. Trop doprowadził ich do 71-letniej mieszkanki tej samej warszawskiej dzielnicy. Według ustaleń policji to właśnie ona miała poinformować o rzekomym ładunku wybuchowym znajdującym się w banku.
Warto podkreślić, że policja nie przedstawiła niezadowolenia z obsługi jako ostatecznie udowodnionego motywu działania kobiety. Okoliczność ta pojawiła się w toku ustaleń i stała się jednym z elementów sprawdzanych przez funkcjonariuszy.
71-latka nie chciała otworzyć drzwi. Policjanci wezwali strażaków
W środę kryminalni dotarli do mieszkania podejrzewanej kobiety. Na miejscu pojawił się jednak kolejny problem. 71-latka nie chciała otworzyć drzwi funkcjonariuszom. Policjanci zdecydowali się skorzystać z pomocy strażaków, dzięki którym udało się dostać do środka mieszkania. Następnie zatrzymali kobietę i przeprowadzili przeszukanie lokalu.
Podczas sprawdzania jej danych wyszło na jaw, że mieszkanka Pragi-Północ była również poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborz oraz Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz. Policja nie podała w komunikacie szczegółów dotyczących przyczyn tych poszukiwań. Sam fakt poszukiwania do ustalenia miejsca pobytu nie oznacza, że kobieta była osobą ściganą listem gończym.
Po zatrzymaniu 71-latka trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zgromadzili materiał procesowy, który następnie przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Sprawa trafiła na kolejny etap postępowania.
Za fałszywy alarm bombowy grozi jej nawet 8 lat więzienia
W czwartek policjanci doprowadzili zatrzymaną kobietę do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam 71-latka została przesłuchana i usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję za zarzucany czyn grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Oznacza to, że kobieta pozostaje na wolności, ale musi przestrzegać obowiązków wynikających z decyzji prokuratury. Szczegółowych warunków dozoru nie wskazano w opublikowanym komunikacie.
Na obecnym etapie postępowania 71-latka ma status osoby podejrzanej, której przedstawiono zarzut. O jej ewentualnej winie i odpowiedzialności karnej będzie rozstrzygał sąd.
Fałszywy alarm to nie żart. Konsekwencje mogą być bardzo poważne
Zgłoszenie o bombie w banku uruchamia procedury bezpieczeństwa niezależnie od tego, kto przekazuje informację i jakie kierują nim motywy. Służby nie mogą z góry zakładać, że alarm jest nieprawdziwy, ponieważ zlekceważenie rzeczywistego zagrożenia mogłoby doprowadzić do tragedii. Dlatego nawet pojedynczy telefon może oznaczać konieczność ewakuowania ludzi, zabezpieczenia miejsca zdarzenia i przeprowadzenia dokładnej kontroli przez specjalistów.
Tak właśnie było na Pradze-Północ. W działania zaangażowano policjantów, pirotechników i psa służbowego. Praca tych służb wymagała czasu i zasobów, które w tym samym momencie mogłyby być potrzebne podczas innych interwencji. To jeden z powodów, dla których przepisy karne przewidują surowe sankcje za świadome wywoływanie fałszywych alarmów o zagrożeniu dla życia lub zdrowia wielu osób.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy? Tak należy reagować na alarm bombowy
Przypadek z Pragi-Północ przypomina, jak istotne jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Jeżeli podczas wizyty w banku, urzędzie, centrum handlowym lub innym obiekcie usłyszysz komunikat o konieczności ewakuacji, nie próbuj samodzielnie oceniać, czy zagrożenie jest rzeczywiste. Najważniejsze jest spokojne opuszczenie budynku zgodnie z poleceniami personelu i służb.
Nie należy wracać po pozostawione przedmioty, blokować przejść ewakuacyjnych ani gromadzić się przy wejściu do obiektu. Warto oddalić się we wskazane miejsce i nie utrudniać dostępu ratownikom oraz funkcjonariuszom. Jeśli zauważysz podejrzany przedmiot, nie dotykaj go ani nie próbuj przenosić. Powiadom obsługę obiektu lub służby, przekazując możliwie dokładną informację o jego lokalizacji.
Równie ważne jest odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112. Przekazywanie fałszywych informacji o bombach, pożarach czy innych niebezpieczeństwach może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Zgłoszenia alarmowe powinny służyć ochronie ludzi i reagowaniu na rzeczywiste lub uzasadnione podejrzenie zagrożenia, a nie rozwiązywaniu konfliktów czy wyrażaniu niezadowolenia z obsługi.
W przypadku banku na Pradze-Północ dokładna kontrola nie wykazała zagrożenia wybuchem. Sprawa nie zakończyła się jednak wraz z opuszczeniem placówki przez pirotechników. Policja ustaliła podejrzaną, a postępowanie prowadzi prokuratura. Kobiecie grozi nawet osiem lat pozbawienia wolności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.