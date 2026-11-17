Wielki smutek na Mazowszu. Nie żyje niezwykły strażak i zakonnik. Koledzy żegnają go słowami, które chwytają za serce
Smutna wiadomość z Niepokalanowa na Mazowszu. Nie żyje brat Michał Glinka, franciszkanin i wieloletni strażak miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Miał 64 lata. Przez ponad trzy dekady łączył życie zakonne ze służbą drugiemu człowiekowi. Jego śmierć poruszyła strażacką wspólnotę, która pożegnała go niezwykle osobistymi słowami. Wiadomo już, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie.
Nie żyje brat Michał Glinka. Smutna wiadomość z Mazowsza
W niedzielę 15 listopada 2026 roku wieczorem w szpitalu w Sochaczewie zmarł brat Michał Glinka, franciszkanin związany z klasztorem i Ochotniczą Strażą Pożarną w Niepokalanowie. Miał 64 lata. Informację o jego śmierci przekazali strażacy, dla których przez wiele lat był nie tylko druhem, ale także członkiem zakonnej wspólnoty. Wiadomość szybko dotarła do osób związanych z Niepokalanowem, miejscowością położoną w powiecie sochaczewskim, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
Historia życia brata Michała jest szczególna. Należał do franciszkanów, którzy obok codziennych obowiązków zakonnych podejmują również służbę strażacką. Gdy trzeba chronić życie, zdrowie lub mienie mieszkańców, zakonnicy z Niepokalanowa mogą zamienić habit na mundur. Ta niezwykła tradycja trwa w miejscowym klasztorze od niemal stu lat i jest jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów łączenia życia religijnego ze społeczną służbą.
„To był zaszczyt być z Tobą”. Strażacy opublikowali poruszające pożegnanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie przekazała wiadomość o śmierci swojego druha za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opublikowane pożegnanie miało bardzo osobisty charakter. Strażacy podkreślili, że w obliczu odejścia członka ich wspólnoty codzienne sprawy schodzą na dalszy plan. Podziękowali mu za wspólnie spędzone lata i zwrócili się w modlitwie do św. Floriana, patrona strażaków.
„To był zaszczyt być z Tobą” – napisali jego koledzy. Te słowa najlepiej oddają charakter pożegnania. Nie było w nim urzędowego dystansu ani chłodnego wyliczania zasług. Była wdzięczność za obecność, wspólną służbę i lata spędzone w jednej jednostce. Dla strażaków ochotników takie relacje często mają szczególne znaczenie, ponieważ działalność jednostki opiera się nie tylko na obowiązkach i szkoleniach, ale również na wzajemnym zaufaniu i gotowości do wspólnego działania.
Przez ponad 30 lat związany ze strażą pożarną. Był również gospodarzem jednostki
Brat Michał Glinka należał do OSP Niepokalanów co najmniej od początku lat dziewięćdziesiątych. Potwierdzają to materiały archiwalne dotyczące jubileuszu 70-lecia jednostki, obchodzonego w 2001 roku. Zakonnik znalazł się wtedy w gronie strażaków odznaczonych za dziesięć lat służby. Oznacza to, że jego działalność w niepokalanowskiej straży obejmowała ponad trzy dekady.
Na oficjalnej stronie internetowej OSP Niepokalanów brat Michał został wymieniony jako gospodarz jednostki. Jest to funkcja związana z jej codziennym funkcjonowaniem i zapleczem organizacyjnym. Jego zaangażowanie nie ograniczało się więc do samej przynależności do strażackiej wspólnoty. Przez lata był związany również z jej działalnością od strony organizacyjnej, współtworząc miejsce, które od pokoleń służy mieszkańcom okolicznych miejscowości.
Niezwykła straż założona przez św. Maksymiliana Kolbego
Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie ma historię, która wyróżnia ją na tle wielu innych jednostek w Polsce. Powstała w 1927 roku z inicjatywy św. Maksymiliana Marii Kolbego, założyciela klasztoru w Niepokalanowie. Od początku była związana z franciszkańską wspólnotą i miejscowością Paprotnia w powiecie sochaczewskim.
Przez kolejne dziesięciolecia tradycja strażackiej służby zakonników była kontynuowana. Franciszkanie podejmowali obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową, jednocześnie prowadząc życie zakonne. Dzięki temu OSP Niepokalanów stała się rozpoznawalnym przykładem jednostki, w której religijne powołanie łączy się z praktyczną pomocą drugiemu człowiekowi.
Brat Michał Glinka był jednym z zakonników podtrzymujących tę tradycję. Jego wieloletnia obecność w straży pokazuje, że działalność ochotnicza może stać się ważną częścią całego życia, a nie tylko zajęciem podejmowanym przez kilka lat.
Podano datę i godzinę pogrzebu. Ostatnie pożegnanie w czwartek
Franciszkanie z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej poinformowali, że uroczystości pogrzebowe brata Michała Glinki odbędą się w czwartek 19 listopada 2026 roku w Niepokalanowie. Oficjalny komunikat opublikował o. Piotr Szczepański, gwardian miejscowego klasztoru.
O godzinie 10:00 w bazylice w Niepokalanowie rozpoczną się różaniec i modlitwy w intencji zmarłego. Następnie o godzinie 11:00 odprawiona zostanie msza święta. Po jej zakończeniu zaplanowano procesję na cmentarz klasztorny, gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie franciszkanina.
Uroczystości będą okazją do oddania hołdu człowiekowi, który przez wiele lat pozostawał związany z zakonem i miejscową strażą. Informację o terminie pogrzebu przekazano oficjalnie, dlatego osoby chcące uczestniczyć w modlitwach mogą zaplanować przyjazd do Niepokalanowa zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
Co warto wiedzieć, jeśli chcesz uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu?
Niepokalanów znajduje się w miejscowości Paprotnia w powiecie sochaczewskim, na zachód od Warszawy. Osoby planujące udział w pogrzebie powinny pamiętać, że pierwsza część uroczystości rozpocznie się już o godzinie 10:00 w bazylice. Msza święta zaplanowana jest na godzinę 11:00, a po niej uczestnicy przejdą w procesji na cmentarz klasztorny.
W przypadku podróży z Warszawy lub innych części Mazowsza warto odpowiednio wcześniej zaplanować dojazd, uwzględniając poranny ruch drogowy oraz czas potrzebny na dotarcie do bazyliki. Organizatorzy nie podali w przytoczonym komunikacie dodatkowych informacji dotyczących zmian w organizacji ruchu ani szczególnych zasad uczestnictwa w ceremonii.
Publicznie nie przedstawiono także szczegółowych informacji dotyczących przyczyny śmierci zakonnika. Potwierdzono natomiast, że brat Michał zmarł 15 listopada wieczorem w szpitalu w Sochaczewie.
Mazowsze żegna człowieka, który połączył dwa powołania
Śmierć brata Michała Glinki to smutna wiadomość dla franciszkańskiej i strażackiej wspólnoty Niepokalanowa. Jego historia przypomina o ludziach, którzy przez dziesięciolecia angażują się w działalność lokalnych organizacji, pozostając często poza zainteresowaniem ogólnopolskich mediów. Dopiero chwila pożegnania sprawia, że ich wieloletnia służba staje się szerzej znana.
W przypadku brata Michała szczególnym elementem tej historii jest połączenie zakonnego habitu ze strażackim mundurem. Przez ponad trzydzieści lat pozostawał związany z jednostką o niemal stuletniej tradycji, której początki sięgają działalności św. Maksymiliana Kolbego.
O tym, jakie miejsce zajmował w swojej wspólnocie, wiele mówią słowa jego kolegów. Nie skupili się wyłącznie na liczbie przepracowanych lat ani pełnionych funkcjach. Podziękowali mu przede wszystkim za to, że był z nimi.
Brat Michał Glinka miał 64 lata.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
Źródła: Fakt.pl, Prowincja Matki Bożej Niepokalanej OO. Franciszkanów, Ochotnicza Straż Pożarna Niepokalanów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.